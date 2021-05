Olympiavoittaja ja ME-juoksija Lee Evans, 74, on kuollut

Evans kuoli keskiviikkona, Yhdysvaltain yleisurheiluliitto tiedotti.

Olympiavoittaja, maailmanennätysjuoksija ja ihmisoikeusaktivisti Lee Evans on kuollut. Arkistokuva.

Olympiavoittaja, maailmanennätysjuoksija ja ihmisoikeusaktivisti Lee Evans on kuollut. 74-vuotiaan Evansin kuolemasta kertoi Yhdysvaltain yleisurheiluliitto.

Neljännesmaileri Evans voitti Meksikon olympialaisissa 1968 kultaa sekä 400 metrillä että 4 x 400 metrin viestissä.

Evansin voittoaika 43,8 oli käsiajanoton maailmanennätys ja ensimmäinen virallinen 44 sekunnin alitus.

Sähköisellä ajanotolla saatu aika 43,86 hyväksyttiin seuraavalla vuosikymmenellä ensimmäiseksi sähköajanoton maailmanennätykseksi ratakierroksella.

Evans tuki palkintopallilla tummaihoisten ihmisoikeuksia ottamalla mitalinsa vastaan musta baretti päässään.

Urallaan kaksi Pan-Amerikan kisojen mestaruutta vuonna 1967 voittanut Evans valittiin Yhdysvaltain yleisurheilun kunniagalleriaan vuonna 1983. Hän on myös US Olympics Hall of Famen jäsen.