Kekäläinen on ollut Columbuksessa vuodesta 2013 lähtien.

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen jatkaa tehtävässään kauden 2024–25 loppuun asti, kertoo seura verkkosivuillaan.

Kekäläinen, 54, on ollut tehtävässään vuodesta 2013 lähtien. Hän on ensimmäinen eurooppalaissyntyinen, joka on toiminut NHL-joukkueen toimitusjohtajan tehtävissä.

Columbus kertoi myös, että John Davidson palaa seuraan urheilutoiminnan päälliköksi. Davidson oli samassa tehtävässä vuodet 2013–19. Viimeisimmät kaksi kautta hän on johtanut New York Rangersin urheilupuolta.

Columbuksen päättynyt kausi oli paha pettymys. Joukkue jäi omassa lohkossaan viimeiseksi eikä pudotuspeleihin ollut asiaa.