Holopainen valittiin viime kauden päätteeksi Naisten liigan parhaaksi pelaajaksi ja parhaaksi hyökkääjäksi.

Jääkiekon naisten hallitseva Suomen mestari Kiekko-Espoo vankisti suosikin asemaansa ensi kaudeksi. Kiekko-Espoo ilmoitti torstaina useista sopimuksista, mukaan lukien Elisa Holopaisen siirtymisestä Kuopion KalPasta Espooseen.

Holopainen, 19, valittiin viime kauden päätteeksi Naisten liigan parhaaksi pelaajaksi ja parhaaksi hyökkääjäksi. Sarjan tähdistö­kentälliseen hänet on valittu kolmella edellisellä kaudella.

Holopainen oli maajoukkueessa MM-kotikisoissa 2019, kun Suomi voitti hopeaa, ja kuului myös leiriryhmään, joka valmistui kevään MM-kisoihin ennen turnauksen siirtopäätöstä.

”Koin, että nyt on aika jollekin uudelle, ja päädyin Espooseen. Joukkueessa on tuttuja pelaajia maajoukkueesta, ja uskon, että se tukee kehitystäni. Espoossa on myös hyvä ja tavoitteleva joukkue sekä puitteet kunnossa”, Holopainen sanoi seuran tiedotteessa.

KalPa pelasi viime keväänä Kiekko-Espoota vastaan finaalissa ja voitti hopean.

Takalinjoilleen Kiekko-Espoo saa kovan paluumuuttajan, kun maajoukkue­puolustaja Minttu Tuominen edustaa espoolais­joukkuetta ensi kaudella. Kuortaneelta joukkueeseen siirtyvät puolustaja Kiira Yrjänen ja hyökkääjä Sanni Rantala.

Jatkosopimuksen Kiekko-Espooseen tekivät puolustaja Nelli Laitinen sekä hyökkääjät Emilia Vesa ja Emmi Rakkolainen.