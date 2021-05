Babe Ruthin kortti vuodelta 1933 on arvioitu 5,2 miljoonan dollarin arvoiseksi.

Kun floridalainen lääkäri Thomas Newman kuoli tammikuussa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin 73-vuotiaana, perillisille jäi poikkeusellisen arvokas urheiluaiheinen jäämistö. Kaikkiaan 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kokoelma keräilykortteja. Newmanin tarinasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, esimerkiksi CNN ja CBS.

Mediat kertovat Newmanin keränneen kortteja, ja satunnaisia muita urheilun muistoesineitä, yli 30 vuoden ajan.

Suurin arvo oli keräilykorteilla. CNN:llä haastateltu leski kertoi, että Newman vitsaili sanomalla kortteja ”paperilapsikseen”.

Kokoelman helmi on baseballin legendan Babe Ruthin kortti vuodelta 1933. Goydeyn kokoelmaan kuuluva kortti on hyvässä kunnossa. Keräilysivusto justcollect.com kertoo, että sarjaan kuului neljä Babe Ruthin korttia. Newmanin kokoelmaan kuuluva on #53.

Sitä kuvataan englanniksi ”near-mint” -tasoiseksi, mikä tarkoittaa, että kortissa voi olla hyvin vähäisiä virheitä, jotka löytyvät vain tarkalla tutkimisella.

”Odotamme sen rikkovan 5,2 miljoonan dollarin ennätyksen, joka mistään keräilykortista on maksettu”, sanoi keräilykortteja arvioivan Memory Lane Auctionsin johtaja JP Cohen CNN:lle.

”Harvinaisten historiallisten esineiden arvo on räjähtänyt keräilyesinemarkkinoilla.”

Kaikkiaan kokoelmassa on yli tuhat esinettä. Korttien lisäksi mukana on esimerkiksi Babe Ruthin signeeraama baseball-pallo.

”Isäni aloitti keräämisen 1980-luvun alussa. Hän hankki baseball-kortteja vuosilta 1957 ja 1959, jotka olivat korvaavia kortteja hänen lapsena keräämilleen korteille. Hän piti niitä nuorena kenkälaatikossa, jonka hänen äitinsä heitti myöhemmin pois”, kertoi Thomas Newmanin poika Stewart CNN:lle.

Kokoelman on tarkistanut ja arvioinut urheilun keräilyesineiden sertifiontiin ja arviointiin erikoistunut yritys Professional Sports Authenticator. Kokoelma on tulossa myyntiin nettihuutokaupassa kesä-heinäkuun vaihteessa.

”On surullista, että menetimme hänet, mutta uskon, että juhlimme sitä, mitä hän on saavuttanut yli 30 vuoden aikana kerätessään tämän mahtavan kokoelman”, Memory Lane Auctionsin JP Cohen sanoi.