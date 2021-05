Taitava Iikka Nurmonen on vihjeemme kannalta avainroolissa.

Toto75-kierroksen avaa kimurantti tammavoltti, jossa on täydet 16 hevosta.

Harvemmin tällaisesta selviää yhdellä merkillä, mutta HS nappaa riskillä ideavarmaksi Makeadreamcometruen.

Viisivuotias kokeili siipiään kovissa ikäluokkalähdöissä, mutta nyt vastus helpottuu olennaisesti.

Myös juoksuradan paikka on plussaa. Sen osaa hyödyntää taitava Iikka Nurmonen, joka on vihjeemme kannalta avainroolissa. Hän ohjastaa myös toista piikkiämme H.V.Tuuria (kohde 5).

Kanuunakunnossa kisaava H.V.Tuuri ei antanut viimeksikään muille mitään saumoja, vaan karkasi keulasta helposti. Nyt ori on valmis nöyryyttämään taaempaa lähteviä kovanaamoja Jokivarren Kunkkua, Joriinia ja Nylandia.

Päälähdössä (kohde 6) suursuosikki on Mas Champin ainoa uhkaaja on Run For Royalty.

Toto75-kierros 20 Oulu, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 7 (16,2)

2. lähtö: 5,2,7,10,6,12,1 (3,8)

3. lähtö: 7,6,5,12,13,16,2,8,11 (15,1)

4. lähtö: 6,1,5 (11,7)

5. lähtö: 10 (13,11)

6. lähtö: 2,6 (1,8)

7. lähtö: 10,7 (4,8)

37,80 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (22.5.) klo 15.

Kari Linna