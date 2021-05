Maapallon kiertäneet yksinpurjehtijat Ari Huusela ja Tapio Lehtinen toteuttivat joulukuussa sopimansa saunareissun. Savusaunassa muisteltiin lämmöllä menneitä ja suunniteltiin tulevia. HS oli mukana löylyissä.

Tapio Lehtinen (vas.) ja Ari Huusela saunottivat Huuselan Vendée Globe -yksinpurjehduksesta saaman palkintopokaalin, ”pojan”. ”Vaikka pysti on vain maallista metallia, sillä on minulle iso merkitys”, Huusela sanoo.

”Kestää kovatkin myrskyt, hyvin tehty”, yksinpurjehtijat Ari Huusela ja Tapio Lehtinen kehuvat Tikkurilan ammattikoulun artesaanien 1990-luvun alussa tekemää opinnäytetyötä.

Nyt ei kuitenkaan olla katsastamassa venettä vaan savusaunaa, jonka lämpöön tai suorastaan kuumuuteen yksinpurjehtijat ovat kohta menossa.

Kaksikko sopi jo talvella, että viimeistään loppukeväästä saunotaan yhdessä, kun Huusela on päässyt maaliin yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa.

Se tapahtui 5. maaliskuuta 2021. Maapallon kierto kesti 116 päivää, 18 tuntia, 15 minuuttia ja 46 sekuntia.

Lehtisen oma purjehdus Golden Globe -kilpailussa kesti 322 päivää eli 206 päivää kauemmin kuin kollegalla.

Sauna tuli heti puheeksi, kun Huusela soitti ensi kertaa mereltä Lehtiselle Hyväntoivonniemen kohdalta. Huusela ohitti Etelä-Afrikan kärjen lauantaina 12. joulukuuta kello 13.32. Matkaa hän oli tehnyt 34 päivää.

”Kysyin Tapiolta, miten hän selvisi merellä yli 300 päivää? Tapio vastasi, että hän olisi huolissaan, jos matkaa olisi enää niin vähän jäljellä”, Huusela kertoo nauraen.

Savusaunan rakennuttaneet Olli ja Jukka Öster ovat Lehtisen tuttavia. Siksi oli selvää, että sovittu saunareissu tehdään veljesten saunalle. Sen sijaintia ei paljasteta, mutta HS pääsi mukaan löylyihin.

”Nyt sinne voi mennä”, Lehtinen sanoo, kun saunamajurina koko päivän ollut Jukka Öster antaa luvan.

Ison savusaunan lämmittäminen kestää hyvinkin muutaman tunnin. Tulta pitää välillä vahtia, että lieskat eivät lyö ylös kivimuurista. Niinkin voi käydä muttei taitavalta lämmittäjältä.

Tulipesään pannaan yleensä koivua tai kuusta. Purjehtijat saunotetaan omassa metsässä kaatuneista kuusihaloista.

”Kaupasta ei ole tuotu yhtään halkoa”, Olli Öster sanoo purjehtijoille.

Kiukaan kivet ovat periodiittia. Ne ovat vihertävänmustia kalliokiviä, jotka kestävät hyvin kuumuutta. Jotkut käyttävät myös peltokiviä, mutta ne ovat lyhytikäisiä.

Massiivinen kiuas herää henkiin, kun Lehtinen heittää sille varovasti ensimmäisen kauhallisen. Kuuma höyry polttelee korvanlehtiä. Kymmenen minuutin päästä on aika lähteä ulos vilvoittelemaan.

Saunan terassilla alkaa keskustelu siitä, kuinka paljon kiuas mahtaa painaa. Veikkaukset vaihtelevat kahdestatuhannesta kolmeentuhanteen kiloon. Jukka Öster arvio kiukaan painoksi 3 500 kiloa.

”Sitten se on suunnilleen saman verran kuin veneen köli”, Huusela miettii.

Tapio Lehtinen ja Ari Huusela vilvoittelemassa järvessä savusaunan jälkeen.

Vilvoittelun jälkeen vuorossa on illan kohokohta: poika saunoo!

Viikonloppuna Huusela kävi Les Sables-d’Olonnessa päättyneen purjehduskisan palkintojenjaossa. Tuomisenaan hänellä oli runsaan kilon painoinen maapalloa muistuttava pokaali, jonka keskellä on pitkä terä, ilmeinen veneen köli.

Huusela vie ”pojan” saunaan.

”Vaikka tämä on maallista rautaa, tätä ei ole monella. Minulle tällä on iso merkitys.”

Kaikkiaan 81 eri purjehtijaa on päässyt maaliin Vendée Globe -purjehduksen historiassa, joka alkaa vuodesta 1989. Lehtinen on vasta kuudes purjehtija, joka on tullut maaliin retrohenkisessä Golden Globe -kilpailussa.

”Ajatelkaa, että avaruudessa ja Mount Everestillä on käynyt tuhansia ihmisiä”, Jukka Österin ääni kuuluu saunan periltä.

Golden Globe on tosin purjehdittu vasta kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran vuosina 1968–1969 ja toisen kerran 2018–2019. Ensimmäisessä kisassa maaliin pääsi vain yksi purjehtija, Robin Knox-Johnston.

Toisessa kisassa Lehtinen purjehti maaliin Les Sables-d’Olonneen Biskanjanlahdella viidentenä ja viimeisenä, kun 13 yksinpurjehtijaa keskeytti.

Se oli suomalaisen urheiluhistorian paras viides sija.

Löylyissä Lehtinen kertaa vielä ajatuksensa siitä, että yrittäisi saada sijoituksensa Guinnessin ennätystenkirjaan.

Millä perusteella?

”Sillä, että olen ehkä eniten kilpailun voittajasta jäänyt ihminen koskaan urheilun historiassa.”

Ranskalainen Jean-Luc Van Den Heede purjehti maaliin 211 päivässä. Eroa suomalaiskippariin oli siis 111 päivää. Siinä voi olla aineksia Guinnessin kirjaan.

Huusela oli Vendée Globe -kisassa 25:s. Kahdeksan keskeytti tai haaksirikkoutui.

Lue lisää: Yksinpurjehtija Ari Huusela tuli maaliin – matka maapallon ympäri kesti 116 päivää ja 18 tuntia: ”Unelmien täyttymys ja upea tunne”

Huusela lähti purjehtimaan ilman noin 70 000 euroa maksavaa vakuutusta. Se vaikutti paljon siihen, että hän halusi karttaa riskejä. Hänellä on veneessä kiinni noin 600 000 euron omaisuus.

”Piti taktikoida ja vältellä kovia Etelämeren tuulia. Olin aina varovainen, kun tuulen nopeus nousi yli viiteentoista metriin sekunnissa. Minun oli pakko tuoda vene ehjänä maaliin.”

Purjehtijat Tapio Lehtinen ja Ari Huusela.

Huusela ja Lehtinen poseeraavat saunan pienestä oviaukosta pokaalin kanssa – kuin jääkiekkoilijat konsanaan.

Rahallista arvoa ”pojalle” on vaikea laskea.

”Jos laskee, että unelmoin maapallon kiertämisestä 25 vuotta ja siihen valmistava projekti kesti neljä vuotta, niin miljoona euroa ei riitä. Siinä on pokaalilla kilohintaa”, Huusela sanoo.

Lehtisen pokaali Golden Globe -kisasta on hänen äidillään, joten sitä pystiä ei päästä saunottamaan.

Siviilissä liikennelentäjänä toimiva Huusela aikoo kiertää maapalloa vain lentokoneella. Suomessa hänellä ei ole edes venettä.

Jonain päivänä hän haluaisi käydä turistina Kap Hornilla, jonka majakanvartijan kanssa hän jutteli talvella radiossa.

”Kap Hornin ohittaminen oli matkan ehdoton kliimaksi. Olin tehnyt ison työn sen eteen. Olin superhappy”, Huusela sanoo.

Superhappy-ilmaisusta tulikin Huuselan lentävän lause kisan aikana.

Lue lisää: Yksinpurjehtija Ari Huusela on nyt harmaalla merellä ”super happy” – sen takaa ylellinen säkkisuihku

Äskeisellä palkintojenjakomatkallaan Huusela kävi katsomassa venettään, josta hän on saanut yhdeksän ostotarjousta.

”Pala nousi kurkkuun, kun kävin veneellä. Siellä on tullut vietettyä sen verran paljon aikaa.”

Maapallon kiertänyt Imoca 60 -luokan vene on yhä satamassa Les Sables-d’’Olonnessa. Numero 60 tarkoittaa veneen jalkamittaa – 60 jalkaa on noin 18 metriä.

Palkintojenjako oli määrätty säännöissä pakolliseksi kaikille Vendée Globeen osallistuneille. Kisan parhaat saivat isot pokaalit ja voittaja ranskalainen Yannick Bestaven noin 150 000 euron palkinnon. Huusela ei yltänyt rahapalkinnoille.

Bestaven kiersi maapallon Jules Vernen kirjan mukaisesti 80 päivässä. Ensimmäisenä maaliin tuli kuitenkin toinen ranskalainen Charlie Dalin, mutta Bestaven sai kymmenen tunnin ja 15 minuutin aikahyvityksen, kun hän osallistui kilpakumppaninsa meripelastukseen.

”Monet kisaan osallistuneista ovat valmiita lähtemään vuonna 2024 uudestaan. Olisi eri tilanne olla mukana ammattilaistiimissä kuin maksaa itse kaikesta, mutten enää haaveile”, Huusela sanoo.

Makkara maistui yksinpurjehtijoille iltanuotiolla. Purjehduskisan aikana grillimakkarasta saattoi vain unelmoida.

Saunakaverin tilanne on toinen.

Asteria-veneen pohjaan kiinnittyneet hanhenkaulat, barnakkelit pilasivat Lehtisen purjehduksen, ja hänelle jäi hampaankoloon muutakin kuin näitä syötäväksi kelpaavia siimajalkaisia äyriäisiä.

Lue lisää: Maailman­ympärys­matkan päätteeksi Tapio Lehtinen söi häntä piinanneen barnakkelin suoraan veneen pohjasta

Lehtinen etsii parhaillaan rahoitusta vuoden ja kolmen kuukauden päästä alkavaan seuraavaan Golden Globe -purjehdukseen. Huusela yrittää omalla tahollaan auttaa järjestelyissä. Se kertoo purjehtijoiden yhteenkuuluvuudesta.

Lehtinen pitää Asteria-venettään hyvin kilpailukykyisenä.

”Veneen pohja maalattiin uudestaan jo Ranskassa, jossa on eri säännöt maaleille kuin Suomessa. Tällä kertaa barnakkelit eivät tartu.”

Yksinpurjehduksen jälkeen Lehtinen pitää vain puolen vuoden tauon ja lähtee toisella veneellä syksyllä 2023 alkavaan Ocean Globe -kisaan (entinen Whitbread), joka purjehditaan joukkueina.

Lehtinen sanoo haaveilleensa Whitbread-veneen kipparoinnista siitä asti, kun hän oli vahtipäällikkönä Skopbank of Finland -veneessä vuoden 1981 kilpailussa. Skopbank oli ensimmäinen suomalaisvene Whitbread Round the World -kilpailun historiassa.

Vuoden 2023 kilpailu käydään GGR:n tapaan retropurjehduksena, jossa noudatetaan 50 vuoden takaisia sääntöjä. Ensimmäinen Whitbread-kilpailu purjehdittiin vuonna 1973.

Lehtisen Whitbread-vene Galiana on toista kesää Suomessa, ja kippari valitsee ja testaa siihen tarvittavaa miehistöä.

”Olen ainoa Kap Hornin kiertänyt jäsen miehistössä. Muille haluan siirtää suomalaisen pitkän perinteen valtameripurjehtijoina. Se on minulle pateettinen missio, joka pitää sanoa liput liehuen”, Lehtinen sanoo ja heilauttaa löylykättä.

Poika voi saunoa tässä savusaunassa siis vielä toisenkin kerran.

Kap Hornin ohittaminen oli kauan odotettu elämys Ari Huuselalle.