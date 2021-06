Joko nyt on Englannin vuoro? Tunteet voivat kuohua D-lohkossa

Harry Kanen maalit voivat johdattaa Englannin pitkälle.

Ehkä jo hieman väsynyt kysymys kuuluu: tuleeko vihdoin jatkoa vuoden 1966 MM-voitolle? Englanti on usein ennakkoarvioissa korkealla, ja vuoden 2018 MM-kisoissa joukkue myös lunasti lupauksia yltämällä välieriin.

Kuinka ollakaan: EM-kisoissa avausvastustajana on välierästä loppuotteluun mennyt Kroatia.

Vaikka Englannin Valioliigassa, maailman parhaassa jalkapallosarjassa, on runsaasti ulkomaalaisia pelaajia, myös englantilaisia on tärkeissä rooleissa seuroissaan. Tämä on suuri etu Englannille: pelaajat pääsevät pelaamaan kovia otteluja jatkuvasti.

"Tämän pitäisi auttaa meitä”, sanoo Englannin kapteeni Harry Kane.

EM-karsintojen paras maalintekijäkin löytyy Englannin joukkueesta: Kane 12 maalillaan. Vertailun vuoksi: Teemu Pukki teki kymmenen maalia. Valioliigassa Tottenhamia ainakin vielä kuluneella kaudella edustanut Kane teki 23 maalia, mutta etenkin loppukaudesta loukkaantumiset vaivasivat hyökkääjää.

Vaikka Kane iskee kaudesta toiseen maaleja tiuhaan tahtiin, hän on joutunut tyytymään urallaan henkilökohtaisiin palkintoihin. Tottenhamissa palkintokaappi ammottaa tyhjänä, ja sama tilanne on Englannin maajoukkueessa.

”Olen tehnyt monia asioita, mutta yhä on useita asioita, joita haluan saavuttaa”, Kane sanoi BBC:lle.

”Pelaan voittaakseni ja saadakseni niitä kokemuksia joukkuekavereitteni kanssa. Niin ei ole vielä tapahtunut, mutta minulla on vielä runsaasti aikaa. Kyllä niitä [mestaruuksia] tulee.”

Vaikka Kane saa maajoukkueessa hyökkäystukea muun muassa Manchester Cityn Phil Fodenilta, lopulta Englannin menestymiseen tarvitaan 27-vuotiaalta Kanelta vahvaa virettä.

Arvio: Englannin ja Skotlannin väännöstä tulee raju

Englanti (fifa-ranking 4.): D-lohkon lohkovoittaja ratkaistaan heti lohkon avausottelussa, jossa Englanti ja Kroatia kohtaavat. Englanti vaikuttaa vahvemmalta: sillä on nälkäinen ja sopivasti nuorentunut joukkue.

Kroatia (14.): Luka Modrić on yhä Kroatian pelin sielu, vaikka Real Madridin keskikenttäpelaajan tahti on hieman hiipunut. Vuoden 2018 MM-finalistilla on edessään ”kultaisen sukupolven” ehkä viimeiset arvokisat.

Tšekki (40.): Suuria tähtiä ei ole, mutta kohtuullista laatua löytyy, kuten West Hamin Tomáš Souček. Otteet ovat olleet ailahtelevia: kotitasapeli Belgiaa vastaan maaliskuun MM-karsinnasta on vahva näyttö.

Skotlanti (44.): Wembleyllä nähdään kova paikallisvääntö, kun Skotlanti ja Englanti kohtaavat 18. kesäkuuta. Skotlannilta löytyy vahvaa tilanteisiin menoa Arsenalin laitapuolustajan Paul Tierneyn johdolla.

Arvio: Englanti ottaa lohkovoiton ja Kroatia on selkeä kakkonen. Tšekki ja Skotlanti kisaavat kolmannesta sijasta.