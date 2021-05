Nokian liikuntapaikkapäällikön mukaan huoli pallojen lentelystä naapurikentälle yli rajojen on aiheeton.

Nokian Harjuniittyyn nousee pian uusi iso ulkoliikuntakeskus. Rakentaminen pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, pohjien ja perustusten teko kaupungin liikuntapaikkapäällikön mukaan viimeistään kesäkuun alussa.

Sosiaalisessa mediassa iloitaan siitä, että kaupunki panostaa liikuntapaikkoihin, mutta havainnekuva on herättänyt keskustelua liikuntapaikan turvallisuudesta.

Pesäpallokentän kyljessä ovat juoksuradat ja takana jalkapallokenttä. Se on aiheuttanut huolta siitä, että pesäpallolla on riski osua muihin harrastajiin. Twitterissä eräs keskustelija toteaa, että jalkapalloilijoilla on syytä olla pesäpalloräpylä mukana.

Lisäksi liikuntapaikkaan kuuluu muun muassa ulkokuntosalialue, pelikaukalo ja pituushyppypaikka.

”Ajatuksena on, että kun perhe tulee ulkoliikuntakeskukselle, niin kaikille perheenjäsenille löytyy liikunnallista tekemistä, jos vaikka yksi lapsista on ohjatuissa harjoituksissa”, liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen Nokian kaupungilta kertoo.

Pelkoa siitä, että pesäpallot lentelisivät muiden harrastajien sekaan Lehtinen ei koe aiheelliseksi. Pesäpallokentän ja jalkapallokentän väliin on tulossa korkea aita.

”Kenttää ei ole tehty mestaruussarjaa varten, vaan koululaisten ja lasten käyttöön ja harrastustoimintaan. Kentällä on hyvät turva-alueet ja kiinteä aita.”

Juoksuradan käyttöä puolestaan on syytä välttää, jos kentällä pelataan.

”Jos kentällä on peli, silloin ei tietenkään ole sopivaa käyttää juoksurataa.”

Ulkoliikuntapaikan rakentamisen on mahdollistanut siihen saatu 96 000 euron valtiontuki. Jo suunnitelma pesäpallokentästä on Lehtisen mukaan herättänyt harrastusta uudelleen eloon Nokialla.

”Täällä on aikanaan ollut aktiivista pesäpallotoimintaa, joka hiipui kentän poistuessa muiden rakennelmien alta. Nyt on lähtenyt useampi joukkue rakentumaan ja kehittymään, vetäjiä ja junioreita on tullut lisää.”

Lehtinen uskoo, että kunnollinen tekonurmikenttä antaa harrastukselle lisää nostetta.

”Ehkä kenttä saa jopa pesäpallobuumin aikaan Nokialla.”

Nokia kaupungin markkinointipäällikkö Laura Niittymäki muistuttaa, että havainnekuva on alustava eikä välttämättä toteudu ihan sellaisenaan.

Harjuniityn ulkoliikuntakeskusta käsitellään kesäkuussa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.

Sosiaalisessa mediassa Nokian suunnitelmat ovat herättäneet kummastusta.

”Älkää, älkää...”, FC Interin kokenut hyökkääjä Timo Furuholm kommentoi.