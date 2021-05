Kazakstanin MM-kisapelaajalla on todettu positiivinen koronatesti – Leijonat kohtaa joukkueen sunnuntaina

Kansainvälinen jääkiekkoliitto kertoo, että pelaaja on eristetty.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoo, että miesten MM-kisoissa Latvian Riiassa on tehty joukkueille yli 2 750 koronavirustestiä ja niistä on todettu yksi positiivinen testi. Kyseessä on Kazakstanin pelaaja. Suomi kohtaa Kazakstanin kisojen toisessa ottelussaan sunnuntaina.

Kazakstanin pelaaja on asetettu eristyksiin. IIHF kertoo, että turnauksen aikana joukkueiden "kuplassa" joukkueet testataan kolmen päivän välein.

Suomi avaa turnauksensa lauantaina Yhdysvaltoja vastaan.