Gnistan ei päässyt matkustamaan pelipaikkakunnalle Helsingistä.

Kokkolan Pallo-Veikkojen piti isännöidä lauantaina helsinkiläistä Gnistania jalkapallon miesten Ykkösen ottelussa, mutta ottelu piti perua. Palloliiton verkkosivuilla syyksi ilmoitettiin veturinkuljettajien lakko.

”Gnistan ei päässyt matkustamaan Helsingistä, sillä aamun junavuoro peruttiin veturinkuljettajien lakon takia. Ilmoitus peruutuksesta saapui myöhään eilen illalla”, Palloliitto kertoi lauantaina aamupäivällä.

Ottelun uusi pelipäivä on torstai 24. kesäkuuta. KPV on aloittanut kauden yhdellä voitolla ja kahdella tasapelillä. Gnistan on pelannut yhden ottelun tasan ja hävinnyt yhden.

