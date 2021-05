Välikohtaus tapahtui Meksikossa.

Formula ykkösten Redbull-tallin kuljettaja Sergio Perez vahvisti lauantaina, että hänen perheensä turvahenkilökuntaan kuuluvaa on ammuttu ja että tämä on ”hyvässä kunnossa”. Välikohtaus tapahtui Perezin kotimaassa Meksikossa. Perez on itse kilpailemassa Monacon F1-kisassa.

Asiasta kertoo muun muassa Racefans-sivusto.

Paikallisen median mukaan perheen turvahenkilö loukkaantui välikohtauksessa Ladrón de Guevaran alueella Perezin kotikaupungissa Guadalajarassa.

Perez vahvisti myös sen, että poliisin mukaan epäilty yritti murtautua Perezin perheen autoon. Tilanteesta seurasi ammuskelua, jossa yksi vartijoista loukkaantui kasvoihin. Poliisi sai kiinni murtoyrityksestä ja ammuskelusta epäillyt henkilöt.

Perez todennäköisesti sai kuulla asiasta ennen lauantain aika-ajoja. Perez sijoittui yhdeksänneksi.