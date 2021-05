Helsinkiläisen voimistelun suurseuran nimeksi on tulossa HIFK Gymnastics

Uudessa voimistelun suurseurassa on yli 2 000 jäsentä.

Helsinkiläisten voimisteluseurojen yhdistymisessä syntyvän seuran nimeksi on tulossa HIFK Gymnastics. Asia selviää Suomen taitovoimisteluklubin Facebook-sivulta, jonka nimeksi on muutettu HIFK Gymnastics. Myös seuran nimeen viittaava verkkosivusto on varattu HIFK Gymnastics ry:lle.

Uusi seura syntyy, kun Alppilan Salamat, Voimisteluseura Kieppi ja Suomen Taitovoimisteluklubi päättivät yhdistymisestä huhtikuussa. Uuden seuran nimi jäi vielä tuolloin auki.

Seurat kertoivat yhdistyessään toiminnan alkavan kesäkuun alussa sekä voimistelijoiden, työntekijöiden ja toiminnan siirtyvän uuteen seuraan. Uudessa voimistelun suurseurassa on yli 2000 jäsentä. Seura on erikoistunut telinevoimisteluun ja mukana on myös Team Gym.

Yhdistymisessä mukana olleista seuroista STVK on tehnyt aiemmin sopimuksen voimistelusalin rakentamisesta Nordenskiöldinkadun jäähalliin sen jälkeen, kun Helsinki Garden on rakennettu.