Suomi pelaa ensimmäisen alkulohko-ottelunsa Kööpenhaminassa ja kaksi muuta Pietarissa.

Teemu Pukki ja muu Suomen joukkue pääsi pelaamaan Kansojen liigan ottelussa Unkaria vastaan vuonna 2018 täyden yleisön edessä. EM-kisoissa kapasiteettia on rajattu.

Huuhkajien kannattajilla on viime aikoina ollut syytä tarkkailla sähköpostiaan. Euroopan jalkapalloliitto Uefa on kertonut kannattajille, saavatko he pitää lippunsa EM-kisoihin vai pitääkö lipusta luopua koronarajoitusten takia.

Torstaina useat suomalaiset lippuarvontaan osallistuneet saivat Uefalta sähköposti-ilmoituksen, jonka mukaan he eivät ole saaneet lippua.

Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajien (SMJK) toiminnanjohtaja Jussi Hartikainen kertoo, että Uefalta ei ole vieläkään tullut vahvistusta siitä, että arvonta olisi suoritettu loppuun.

”Ei ole tullut mitään tietoa, koska suoraan sanottuna Uefa ei kerro mitään ulospäin. Todennäköisesti arvonta on tehty, koska esimerkiksi omista lipuistani löysin Futisforumilla olleiden ohjeiden avulla tiedot katsomosta ja sisäänkäynnistä”, Hartikainen sanoo.

Kannattajilla oli mahdollisuus palauttaa lippunsa vapaaehtoisesti 22. huhtikuuta asti. Sen jälkeen stadionille pääsevät katsojat arvottiin niiden kesken, jotka halusivat pitää lippunsa.

Suomi avaa kisansa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan. Hartikainen arvioi, että siihen peliin lippuja ei enää tule myyntiin mitään kautta. Kaksi muuta lohkopeliä Huuhkajat pelaa Pietarissa. Hartikaisen mukaan niihin peleihin lippuja voi vielä tulla tarjolle.

Kööpenhaminan peliin otetaan stadionille 15 900 katsojaa. Pietarin yli 60 000 katsojaa vetävälle stadionille yleisöä otetaan vähintään 50 prosenttia kapasiteetista, mutta määrä voi kasvaa.

VR kertoi perjantaina, että kisaturistit eivät pääse kulkemaan Venäjälle junalla. SMJK järjestää kisoihin sekä lentoja että bussimatkoja. Junapäätös on näkynyt SMJK:ssa.

”Se on näkynyt etenkin kysymysten määrässä, ja jonkin verran varauksissakin. Aloimme kysellä lisää busseja, jotka pystyvät liikennöimään Venäjälle.”

Pietarin koronavirustilanne on ollut pahenemaan päin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli, että kisamatkalle ei lähdettäisi.

Matkavalmisteluja leimaa myös SMJK:n päässä epävarmuus rajoituksista.

”Pitäisi tulla tietoa Venäjältä ja rajalta, pääseekö yli. Me teemme parhaamme, jotta matka meidän puolestamme onnistuisi. Asiat ovat vastaanottavasta maasta kiinni. Kotimaahan pääsee aina palaamaan, vaikka se voi tarkoittaa esimerkiksi karanteenia.”

Hartikainen uskoo, että rajamuodollisuudet sujuvat koronatilanteesta huolimatta sulavasti.

”Sen perusteella, mitä olen kuullut, asiat halutaan hoitaa sulavasti, jos vaan saadaan kulkea rajan yli. Sehän on omanlaisensa propagandavoitto, että saa asiat sujumaan sulavasti.”