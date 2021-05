Urheiluasiantuntijat eri medioissa ounastelevat Ruotsin epäonnistuvan MM-kisoissa.

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue on aloittanut poikkeuksellisen kehnosti MM-kisat Latviassa. Joukkue on pelannut kaksi ottelua, joista tuloksena on kaksi tappiota, eivätkä ne ole tulleet jääkiekon suurmaille.

Avausottelussa Tanska otti Ruotsista historiansa ensimmäisen MM-voiton maalein 4–3. Sunnuntaina Valko-Venäjä pyöritti kolmea kruunua maalein 1–0.

Ruotsin media ei yleensä kovin kauan katso, jos tappioita tulee.

”Tämä on yksinkertaisesti liian huonoa. Mielettömän huonoa ja suorastaan noloa ja jopa vahingollista Ruotsin jääkiekolle”, kirjoittaa Expressenin Sanny Lindström kommentissaan.

Lindströmin mielestä kyse on alisuorittamisesta. Hän on vakuuttunut, että joukkue on parempi kuin tulokset antavat osoittaa.

Aftonbladetin Mats Wennerholm kirjoittaa, että Ruotsi on matkalla kaikkien aikojen MM-kisaepäonnistumiseen. Jos Ruotsi ei selviydy jatkopeleihin, Wennerholmin mielestä jäljellä on vain yksi ratkaisu.

”Silloin Johan Garpenlöv ei voi jäädä”, Wennernholm kirjoittaa Ruotsin päävalmentajasta.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n jääkiekkoasiantuntija Jonas Anderson toteaa MM-kisojen olleen myös epäonnistuminen.

”Kohti kaikkien aikojen katastrofia”, Anderson täsmentää.

Anderson ei näe juuri mitään hyvää Ruotsin pelaamisessa.

”Aivan liian hidasta syöttelyä, luovuus liian köyhää. Samaan aikaan Valko-Venäjä tekee kaiken, mitä voi odottaa joukkueelta, jonka uskottiin häviävän, ja he taistelivat toistensa puolesta.”

