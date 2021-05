Valmentaja Marko Malvela luottaa EM-kultaa voittaneeseen Ari-Pekka Liukkoseen myös Tokion olympia-altaassa. ”AP nousee olympialaisissa kymmenen joukkoon”, hän arvioi.

Oli Ari-Pekka Liukkosen onni, että koronapandemia siirsi Tokion kesäolympialaisia vuodella eteenpäin.

Viime kesänä Liukkonen ei olisi ollut siinä kunnossa, että olisi voinut ehkä edes kisata olympia-altaassa.

Nyt sitkeät selkävaivat on selätetty. Siitä osoituksena oli hieman yllätyksellinen Euroopan mestaruus 50 metrin vapaauinnissa sunnuntaina Budapestissa.

”Kulta tuntui aika kaukaiselta ajatukselta, kun olin lähdössä kisoihin. Ajattelin, että himmeämpi mitali voisi olla paikallaan, jos kaikki menee kohdalleen”, Liukkonen sanoi maanantaina HS:lle puhelimitse Budapestista.

Euroopan mestaruus oli yllätys myös valmentajalle Marko Malvelalle. Viidenkymmenen metrin vapaa on Euroopassa kova ja kilpailtu matka.

”Hyvä alkuerä ja välierä osoittivat, että AP voi olla voimissaan myös finaalissa”, Malvela sanoo.

Alkuerissä lauantaina AP eli Liukkonen ui kuudenneksi nopeimman ajan 21,99. Illan välierissä hän oli kolmanneksi nopein (21,72). Sunnuntain loppukilpailussa tuli sitten jättipaukku: EM-kultaa ajalla 21,61 sekuntia.

Loppuaika oli vain kolme sekunnin sadasosaa hitaampi kuin Liukkosen omissa nimissään oleva Suomen ennätys 21,58. Sen hän ui heinäkuussa 2017 Tampereella.

”Kukaan ei ollut väläytellyt hirmuaikaa alku- tai välierissä. Pelikenttä oli aika avoin. Itse olen tiennyt, että olen kovassa kunnossa. Ehkä tämä loi uskoa myös epäilijöille”, Liukkonen kertoi tunnelmistaan ennen sunnuntai-illan loppukilpailua.

” ”Alkuvuosi on mennyt aika hyvin. Toivotaan, että jatkuu niin. Sadasosia on vaikea ottaa pois, mutta niitä on helppo hävitä.”

Kauden maailmantilastossa Liukkonen nousi ajallaan neljänneksi. EM-altaassa Liukkonen rökitti tilastossa Britannian Benjamin Proudin ja Kreikan Kristian Gkolomeevin. Venäläinen tilastokärki Vladimir Morozov (21,41) ei kilpaillut Budapestissa.

Kesän mittaan Liukkosen vauhti voi vielä parantua.

”EM-uinnista puuttui tietty herkkyys ja räjähtävyys. Tämän perusteella ei voi oikeastaan vielä sanoa, miten kesällä kulkee.”

Jyväskyläläinen on jo valittu Tokioon. Olympiarajan hän rikkoi EM-kisoissa jokaisella uinnillaan vielä kertaalleen.

Edellisen kerran Liukkonen oli samalla matkalla palkintopallilla vuonna 2014 pitkän radan EM-kilpailuissa Berliinissä.

Kun tai jos olympialaiset järjestetään, Liukkonen aikoo edetä kohti finaalia uinti kerrallaan. Tulostavoitetta hän ei ole asettanut, ei ainakaan vielä.

”Alkuvuosi on mennyt aika hyvin. Toivotaan, että jatkuu niin. Sadasosia on vaikea ottaa pois, mutta niitä on helppo hävitä”, Liukkonen sanoo.

Myöskään valmentaja Malvela ei lähde ennustajaksi. Olympialaisissa 50 metrin vapaauinnin voittaja on vaihtunut joka kerta sitten vuoden 2004 kisojen.

Venäläinen Aleksandr Popov hallitsi sprinttiä olympialaisissa vuosina 1992 ja 1996 ja yhdysvaltalainen Gary Hall Jr. vuosina 2000 ja 2004. Riossa vuonna 2016 matkan kultaa huuhtoi yhdysvaltalainen Anthony Ervin ajalla 21,40.

Ervin voitti Riossa toisen kultansa 35-vuotiaana. Sydneyssä vuonna 2000 hän jakoi voiton Hallin kanssa. Liukkonen täytti helmikuussa 32 vuotta.

Ari-Pekka Liukkonen tuuletti villisti EM-kultaansa sunnuntaina Budapestissa.

Tokiossa yksi 50 metrin vapaan suosikeista on yhdysvaltalainen Caeleb Dressel, joka voitti Riossa kaksi kultaa viesteissä.

Malvela kutsuu 50 metrin vapaauinnin finaalipäivää olympialaisissa leikillisesti ”hullun kuninkaan päiväksi”.

”Hullun kuninkaan päivänä kruunataan uusi kultamitalisti. Ei ole ollenkaan varmaa, että lajin ykköstyyppi olisi juuri sillä hetkellä huippukunnossa”, Malvela sanoo ja viittaa nimenomaan Dresseliin.

”AP nousee olympialaisissa kymmenen joukkoon, josta voi ottaa mitalin. Tuota parempaa ennustetta en pysty antamaan.”

Mystiset selkävaivat alkoivat vuoden 2017 MM-kisoissa, jotka uitiin niin ikään Budapestissa. Selvää syytä Liukkosen selkäkipuihin oli vaikea löytää.

Kipuilu kesti pitkään, mutta Liukkonen yritti kilpailla.

”Urheilija yrittää vaikka väkisin näyttää osaamistaan, kun urheilu on hänelle elanto. Yksilöurheilijalla palkanmaksu ei jatku samalla tavalla kuin jääkiekossa, jos joutuu kuntoutukseen”, Malvela sanoo.

Vuoden 2019 MM-kilpailussa Etelä-Koreassa Liukkosen kunto kesti hyvin vain yhden lähdön.

” ”AP:n selkä oli tosi kipeä. Kaikki näytti toivottomalta. Rahat, henki ja höyry loppuivat.”

Liukkosen harmiksi lähtö uusittiin, ja hän putosi 0,1 sekunnin erolla välieristä.

”Selkä ei kestänyt kunnolla toista lähtökyyristystä. Peli oli heti menetetty”, Malvela muistelee.

Etelä-Koreassa Liukkonen ui kauden parhaan aikansa sivulajissaan 50 metrin rintauinnissa.

Pitkällä harjoitusleirillä Australiassa 2019–2020 Liukkosella ja Malvelalla oli keinot vähissä. Leiri oli iso panostus Malvelan vetämältä jyväskyläläisuimareiden ryhmältä.

”AP:n selkä oli tosi kipeä. Kaikki näytti toivottomalta. Rahat, henki ja höyry loppuivat. Koronasulun aikana löytyi onneksi apua selkävaivoihin, kun lääkäreillä ja fysioterapeuteilla oli uusia parannuskeinoja. Mutta ei ollut yhtä kikka kolmosta, joka olisi nopeasti auttanut”, Malvela kertoo.

Lopulta erikoislääkäri Janne Pesonen löysi syyn selkäkipuun. Selästä paljastui lievä bakteeritulehdus nikaman pinnalla.

”Tuli syötyä kova antibioottikuuri. Sitten kun selkä alkoi parantua, korona perui kaikki kisat lähes vuodeksi. Nyt selkä on oireeton ja voimataso on palautunut vuoden 2017 tasolle.”

Kultaisen EM-sunnuntain jälkeen Liukkonen jäi Budapestiin harjoittelemaan Mimosa Jallowin, Fanny Teijonsalon, Jenna Laukkasen ja Laura Lahtisen kanssa. Valmentajista leirille jäivät Malvela ja Toni Piirainen.

Budapestista uimarit jatkavat Mare Nostrumin uintikilpailuun Monacoon, missä Liukkonen osallistuu ensi viikonloppuna 50 metrin vapaauinnin pudotuskisaan.

Uimareita karsitaan kierros kierrokselta. Finaali uidaan mies miestä vastaan. Jos Liukkonen pääsee sinne asti, hän ui Monacossa kahtena päivänä viisi kisaa.

”Sprintteri tarvitsee kisoja, se on ollut isoin puute.”

Monacon kisan ykkönen saa lisäksi pienen rahapalkinnon.

”Se on sitä luokkaa, ettei sillä saa edes koronatestejä maksettua”, Liukkonen sanoi nauraen.

Viikko ennen juhannusta hän ui SM-kilpailuissa Kuopiossa ja sen jälkeen Roomassa.

”Se on viimeinen kisa ennen olympialaisia. Roomassa on maailman nopein allas.”

Lue lisää: Ida Hulkko ja Ari-Pekka Liukkonen kauhoivat vakuuttavasti välieriin EM-altaassa

Lue lisää: Ari-Pekka Liukkonen ui EM-kultaa, Ida Hulkko otti hopeaa: ”Kun käänsin katseen taululle, niin piti tarkistaa pari kertaa, että varmasti näki oikein”

Ari-Pekka Liukkonen tuuletti sunnuntaina villisti EM-kultaansa Budapestissa.