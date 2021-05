Riika

Maalivahti Juho ”Jussi” Olkinuora sai tyytyä kannustamaan Kevin Lankista kaksi vuotta sitten jääkiekon MM-turnauksessa.

Slovakian kisoissa Olkinuoralle jäi yksi peli torjuttavaksi. Englantilaiset saivat 12 kiekkoa hänelle asti, ja tilastoon jäi 5-0-voitto. Torjuntaprosentti tasan sata.

Latvian Riiassa asetelma on toinen. Olkinuora torjui avausottelussa voiton Yhdysvalloista, ja torjuntavastuuta hän voi odottaa huomattavasti lisää.

Leijonat kohtaa Norjan tiistaina, eikä pelaavaa maalivahtia ole julkaistu, mutta Olkinuora on vahvoilla siinä jonossa.

Olkinuora, 30, alkaa olla elämänsä torjuntavireessä vasta aikuisessa iässä. Taskussa on sopimus ensi kaudeksi KHL:n suurseuraan Magnitogorskiin, jossa meni päättynytkin kausi.

”Olisihan se kiva, että olisin kymmenen vuotta nuorempi, mutta kaikilla on oma prosessi ja oma tarinansa ja polkunsa”, Olkinuora sanoo etäyhteydellä Riiassa.

”Mieluummin myöhään kuin ei milloinkaan. Koen, ettei tämä niin myöhään ole vieläkään.”

Olkinuora lähti juniorivuosien jälkeen Pohjois-Amerikkaan, otti lainaa ja alkoi opiskella ja pelata Denverin yliopistossa.

Opinnot eivät valmistuneet, kun Winnipeg tarjosi sopimusta. NHL-pelejä ei tullut kolmen vuoden ammattilaisuuden aikana, mutta dollareita kertyi sen verran, että hän sai kuitattua opintovelat.

”Yliopisto oli elämän parasta aikaa kaikin puolin. Kyllä varmasti jossain vaiheessa luen loppuun, mutta tällä hetkellä ei ole sellaista motivaatiota. Kyllä akateeminenkin puoli maistuu.”

Olkinuora opiskeli digitaalista mediaa, ja ala sopii hyvin tähän päivään ja perheen historiaan. Jussin edesmennyt isä Hannu Olkinuora johti useita suomalaisia mediataloja.

Olkinuora aloitti lajin siihen aikaan, kun Hannu Olkinuora toimi tamperelaisen Aamulehden päätoimittajana.

Pojasta voi vielä kasvaa mediamoguli, mutta seuraavat vuodet Juho Olkinuora menee jääkiekon ehdoilla.

Ja miksei menisi, kun pelillisesti hän on parhaimmillaan ja tähänastisen uransa isoimmassa vastuussa Leijonissa.

Olkinuora näkee yhden ison syyn, miksi pelit sujuvat ja ura etenee nousukiidossa. Hän osaa olla armollisempi itselleen – perfektionismista höllääminen on auttanut.

”Se on ok, ettei joka peli ole nollapeli.”

Yhteensä Pohjois-Amerikassa vierähti kuusi vuotta. Kotoiseen Liigaan hän ehti vasta 25-vuotiaana tai juuri 26-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä, kun SaiPa tarjosi sopimusta.

SaiPasta matka jatkui Jyväskylään ja JYPiin, josta Olkinuora nostaa esille maalivahteja valmentaneen Ari-Pekka Siekkisen.

”Kenkä Siekkinen oli hauska, vaikka olin lyhyen aikaa JYPissä, parisen kuukautta. Hän oli sellainen guru- ja shamaanityyppinen. Ei välttämättä teknisellä puolella niin paljon”, Olkinuora sanoo Siekkisestä, joka tuntee hauskan lempinimen Kenkä.

Siekkinen vastaa puhelimeen Muuramesta. Yhteisistä vuosista JYPissä on kulunut aikaa, mutta Siekkinen muistaa hyvin toimineen yhteistyön.

Siekkinen ilahtuu, kun kuulee puhuttavan Olkinuorasta ja huvittuu ilmauksesta guruna tai shamaanina.

”Tosi nätisti Jussilta sanottu. Jussin kanssa oli helppo tehdä töitä. On erittäin atleettinen, nöyrä ja kuuliainen urheilija.”

”Hän halusi kehittyä ja tehdä. Sellaisten pelaajien kanssa on niin helppoa. Ovat kiinnostuneita ja haluavat ottaa asioita vastaan. Nyt nähdään tulos, mitä Jussi on viime vuodet ollut.”

Siekkinen yritti saada Olkinuoralle lisää liikkuvuutta käsiin. Pohjois-Amerikassa paljon peitettiin kiekkoja, mutta käsien käyttäminen koheni Siekkisen näkemyksen mukaan Suomessa.

”On ihan Jussin omaa ansiota, että hän on noin hyvä. Hän on paljon kokonaisvaltaisempi maalivahti kuin ennen.”

Jyväskylän jälkeen Olkinuora siirtyi Pelicansiin. Lahdessa hänet muistetaan myös hyvin.

Olkinuora saapui kaupunkiin kuulemma kaiken tietävänä maalivahtina. Keskustelujen kautta seuran ja pelaajan intressit alkoivat kohdata paremmin. Harjoitteluun rakennettiin sopiva rytmi.

Kausi oli vahva, ja Olkinuoran nimi oli entistä vahvemmin esillä.

Välillä Olkinuora harjoitteli liikaa ja kroppa joutui lähes rasitustilaan. Tuli loukkaantumisia. Ne ovat vähentyneet, kun harjoittelu keventyi.

”Kyllä se helpottaa elämää, ettei stressaa paljon. On se sillä lailla mielenkiintoista, että tämä laji, jääkiekko, merkitsee tosi paljon, mutta samalla tämä on vain jääkiekkoa”, Olkinuora sanoo filosofisesti.

Yksi syy urakehitykseen voi piillä siinä, että Olkinuora on aina halunnut eteenpäin.

”En ole ikinä tyytynyt siihen, missä olen.”

Riiassa pelattava MM-turnaus on alkutekijöissään. Paikat mitalipeleihin ja muut sijoitukset ratkotaan vasta puolentoista viikon päästä.

Kahden vuoden takaisesta turnauksesta Olkinuorella on niin hyvät muistot, että hän tietää, mitä voi parhaimmillaan olla tulossa.

”Se on niin tuoreessa muistissa, kyllä ainakin itse mietin sitä jatkuvasti innolla. On se niin siistiä, ja se on ainoana mielessä, että tästäkin turnauksesta lähdetään kultamitali kaulassa.”

