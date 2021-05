Teemu Pukki kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että oli itsestään selvää tulla kuntouttamaan nilkkaa Suomeen maajoukkueen fyysisen valmentajan Jari-Pekka Keurulaisen kanssa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Teemu Pukki kertoi huojentavia uutisia Huuhkajia seuraaville jalkapallofaneille maajoukkueen lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Pukki uskoo kuntoutuvansa ajoissa ennen EM-turnausta. Pukki kertoi olleensa kahden viikon ajan Suomessa hoitamassa loukkaantunutta nilkkaansa kuntoon.

”Kyllä olen luottavainen. Kolme viikkoa siitä, kun loukkaantuminen tapahtui. Pari viikkoa olen ollut Suomessa ja tehnyt paljon töitä kuntoutumisessa. Se on mennyt eteenpäin”, Pukki sanoi.

Pukki loukkaantui Englannin Mestaruussarjan viimeistä edeltävällä kierroksella Readingia vastaan. Pukki teki ottelussa kauden 26:nnen maalinsa, joka jäi kauden viimeiseksi.

Pukki kertoi, että loukkaantuminen saattoi johtua tilanteesta, joka johti Norwichin ensimmäiseen maaliin.

Pukki prässäsi tilanteessa maalivahtia, ja hyökkääjän jalat osuivat yhteen maalivahdin kanssa.

”Loukkaantuminen oli outo. Toisella puoliajalla tuntui oudolta. Seuraavana aamuna heräsin, ja nilkka oli turvonnut.”

”Se vähän pelästytti, koska en ajatellut , että se olisi niin paha. Laitoin fysioterapeutille kuvan nilkasta, ja menin sinne ja nilkasta otettiin kuvat. Kun tulokset tulivat, soitin [maajoukkue lääkäri] Heikki Kinnuselle ja [fysioterapeutti] Jari-Pekka Keurulaiselle. Jollella [Joel Pohjanpalo] on ollut nilkkavammoja ja halusin kysyä myös hänen tuntemuksiaan.”

Pukki kertoi, että ”nivelside nilkan sisäpuolelta oli vähän revennyt”. Sen on ensi alkuun annettu parantua itsestään.

Tulevan viikonlopun harjoitusottelu Ruotsia vastaan jää Pukilta välistä.

”Nyt alan taas tekemään Genen kanssa duunia. Katsotaan, miten nilkka kehittyy. Katsotaan sitten, mitkä ovat fiilikset Viro-pelin suhteen.”

” ”Tulee pitkä aika, ettei näe perhettä. Iso respect kaikille vaimoille, että antavat meille mahdollisuuden tehdä tätä. Onneksi on Facetime ja kaikkea tuollaista, että voimme pitää yhteyttä.”

Pukilla ei ole entuudestaan kokemuksia tällaisesta kuntoutumisesta. 18-vuotiaana hänelle tuli nilkkavamma Espanjassa. Hän sanoi, ettei hänellä ole ylipäätään kokemusta pahemmin muistakaan vammoista.

”Nilkkaa on hierottu ja mobilisoitu. Muuten olen pitänyt kuntoani yllä, ettei pääse kunto ja voimat katoamaan. Täällä varmasti teen enemmän juttuja. En tiedä, koska menee nappikset jalkaan, mutta varmaan jossain vaiheessa ennen kisoja.”

Pukki sanoi, että hänelle oli itsestään selvää tulla kuntouttamaan nilkkaa Suomeen maajoukkueen fyysisen valmentajan Jari-Pekka Keurulaisen kanssa.

”Gene on ammattilainen ja tietää, mitä tekee. Minulla on kaikki luotto Geneen. Jos joku hoitaa nilkan kuntoon, se on Gene.”

Pukin seura Norwich City seuraa tarkasti tähtipelaajansa kuntoutumista.

”Sieltä laitellaan koko ajan viestejä, ja kysellään nilkan kuntoa.”

Pukin mukaan hänelle oli myös henkisesti tärkeätä päästä pitkän kauden jälkeen kuntoutumaan Suomeen. Edessä on ainakin kuukauden mittainen eristäytyminen EM-turnauksen alla ja sen aikana. Sinä aikana hän voi nähdä perhettään vain etäyhteyden välityksellä.

”Tulee pitkä aika, ettei näe perhettä. Iso respect kaikille vaimoille, että antavat meille mahdollisuuden tehdä tätä. Onneksi on Facetime ja kaikkea tuollaista, että voimme pitää yhteyttä.”

Suomi kohtaa Ruotsin lauantaina kello 19 Solnan Friends-areenalla pelattavassa ottelussa. Kyseessä on Huuhkajien toiseksi viimeinen ottelu ennen EM-turnausta.