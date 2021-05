Budapestissa EM-uinneissa hopeaa voittanutta Ida Hulkkoa ei harmita, ettei 50 metrin rintauinti ole olympialaji. ”Se ei vähennä tämän mitalin arvostusta.”

Ida Hulkko jää harvoin sanattomaksi, mutta viime vuoden heinäkuussa sellainenkin ihme tapahtui.

Hulkon kuukautta aikaisemmin uima 100 metrin rintauinnin Suomen ennätysaika (1.06,90) kelpasi sittenkin näytöksi Tokion kesäolympialaisiin.

”Se veti ihan sanattomaksi. Fiilis oli ihan mahtava. Askel kohti jokaisen urheilijan unelmaa oli otettu. Nyt ei auta muu kuin jatkaa kovaa treeniä ja nauttia jokaisesta hetkestä kohti kesää ja Tokiota 2021”, Hulkko kuvaili silloin tunnelmiaan.

Kovaa treeniä on jatkettu, ja Hulkko on ottanut ilon irti jokaisesta hetkestä kohti Tokiota.

Sunnuntaina Hulkko nautti täysin palkein hopeamitalistaan, jonka hän sai Budapestissa päättyneissä Euroopan mestaruuskilpailuissa 50 metrin rintauinnissa.

Kisan jälkeen Hulkko nautti Suomen joukkueen kanssa yhdet ”skumpat”. Bussi hotellista lentokentälle lähti jo kello 3.50, joten kovin pitkään mitalia ei juhlittu.

”Ei vedetty hullun lailla”, Hulkko sanoo nauraen.

Suomessa mitaliuimaria odotti 72 tunnin vapaaehtoinen koronakaranteeni. Uimahallille Tampereelle sai palata negatiivisen koronatestin jälkeen.

”Hyvä pitää muutama päivä taukoa uimisesta. Mietin, pitäisikö käydä kotona mökillä Mikkelissä. Ei tiedä, vaikka menisi järveen uimaan, jos vesi ei ole liian kylmää”, Hulkko suunnitteli.

” ”Altaan pääty tulee varmasti vastaan.”

Viime kesänä Ida Hulkko sai harjoitella poikkeusluvalla tyhjässä Kalevan uimahallissa Tampereella. Venyttelyt kuuluivat keskeisesti treeniohjelmaan.

Olympia-altaassa lyhyitä 50 metrin matkoja uidaan vain 50 metrin vapaauinnissa. Tokiossa uintimatkoihin tosin lisättiin miesten 800 metrin ja naisten 1 500 metrin vapaauintimatkat.

Kolmantena uutuusmatkana on 4 x 100 metrin sekaviestikilpailu. Lyhyet 50 metrin matkat jäivät odottamaan vuoroaan, vaikka niiden lisäämisestä olympiaohjelmaan on jo puhuttu.

”Se ei vähennä tämän mitalin arvostusta, ettei sillä ole olympia-arvoa. En ole kokenut, että sillä olisi jotain merkitystä. Samat ihmiset sitäkin matkaa uivat. Itse ajattelen, että lyhyet uintimatkat ovat katsojalle ystävällisempiä kuin pitkät. Minulla ei riitä halu eikä fyysinen kunto pitkille matkoille”, Hulkko sanoo.

Uinti on niitä harvoja urheilulajeja, joissa uimarin palkintokaapista voi löytyä sata arvokisamitalia. Kilpailumatkoja ja -lajeja on paljon. Tokiossa mitaleita jaetaan 17 uintimatkalla sekä avovesiuinnissa.

Budapestissa Hulkko ui EM-hopeaa poikkeuksellisesti silmät kiinni. Se ei ole hänelle normaali tapa uida.

”No ei. Altaan pääty tulee varmasti vastaan. Jännitti omalla tavallaan, muttei tullut lamauttavaa jännitystä. Minulla oli vahva luotto osaamiseen: se tuli flow-tilan kautta.”

Hulkko on noussut rytinällä suomalaisen naisuinnin huipulle ja vallannut rintauinnin ykkösviitan Jenna Laukkaselta, jolle koronavuosi on ollut hankala.

Viikonloppuna Laukkanen jatkaa olympiarajan metsästystä Mare Nostrumin kilpailukiertueella Monacossa.

”Minulla on vahva luotto, että Suomesta saadaan lisää uimareita Tokioon”, Hulkko sanoo.

Laukkasen ohella ainakin selkäuimari Mimosa Jallow tavoittelee vielä kisapaikkaa. EM-kisoissa hän oli seitsemäs.

Toistaiseksi suomalaisuimareista ovat saaneet olympiapaikan Hulkon lisäksi Ari-Pekka Liukkonen ja Matti Mattsson. EM-kisoissa Liukkonen otti 50 metrin vapaalla yllätyskultaa ja Mattsson oli 200 metrin rintauinnissa neljäs.

Vuonna 2016 Rion olympialaisissa Suomella oli henkilökohtaisilla matkoilla kuusi uimaria ja naisten 4 x 100 metrin sekauintiviesti. Rio oli Liukkoselle ja Mattssonille iso pettymys, joten heinäkuussa on revanssin paikka.

Hulkon tavoitteena Tokiossa on välieräpaikka.

”Sitä lähdetään tavoittelemaan. Yhdysvalloista ja Australiasta tulee kovia uimareita. Tulostaso on nousussa, kun sitä vertaa edellisiin EM-kisoihin 2019. Olympiavuosi ja korona vaikuttavat siihen, että kaikilla on halu kilpailla.”

Sadan metrin rintauinnin välierissä Hulkko rikkoi nimissään olleen Suomen ennätyksen ajalla 1.06,73, mutta se ei riittänyt kahdeksan parhaan loppukilpailuun. Hän jäi viimeisestä finaalipaikasta kaksi sekunnin kymmenesosaa. Tamperelainen oli ajallaan kymmenes.

” ”Kesällä alkaa hienosäätö olympialaisiin ja keskitytään sadalle metrille.”

Ida Hulkko vauhdissa EM-altaassa.

Keväällä 2020 Hulkko tuli pariksi viikoksi valmentajansa Jere Jänneksen kanssa harjoittelemaan Laukkasen kotihalliin Vuokattiin, kun Tampereen uimahalliin ei koronaepidemian takia päässyt harjoittelemaan.

Nyt edessä voi jälleen olla evakkoreissu. Kalevan uimahalli Tampereella menee kesällä remonttiin. Ainakaan pitkällä radalla siellä ei voi harjoitella ennen olympialaisia.

”Vielä ei osaa sanoa, missä kesällä harjoitellaan. Kesällä alkaa hienosäätö olympialaisiin ja keskitytään sadalle metrille. Se vaatii lisää maksimikestävyyttä ja haponsietokykyä. Totutetaan kroppaa kestämään”, Hulkko kertoo.

Japanissa urheilijat joutuvat elämään samantapaisessa koronakuplassa kuin EM-kisoissa Budapestissa.

Mitä Hulkko ajattelee olympialaisten järjestämisestä näinä aikoina?

”Se ei ole minun päätettävissäni. Annetaan viisaampien päättää.”

Syksyllä Hulkko aloitti Tampereen yliopistossa englannin kielen opinnot. Myös opinnoissa hän saavutti tavoitteensa: 30 opintopistettä.

Yliopistossa opiskelleet muistelevat mielellään ensimmäistä vuottaan, jolloin kaikki on vielä uutta ja outoa.

Ensimmäinen opiskeluvuosi jää taatusti myös Hulkon mieleen, mutta eri syystä. Koronapandemian takia opiskelu tapahtui etänä ilman isoa kaveripiiriä.

”Se sopi minulle. Sain paljon opiskelua kasaan omassa rauhassa.”

Vaikka Hulkko on kirjoilla opiskelijana, hän on samaan aikaan ylpeä ammattiurheilijan statuksestaan. Yhdessä vaiheessa hän unelmoi sotilaan ammatista – isä Petri Hulkko on kenraaliluutnantti, joka on toiminut Maavoimien komentajana elokuusta 2017 lähtien.

Ida Hulkko oli ajatellut mennä armeijaan Tokion jälkeen, mutta nyt sinne meno siirtyy vuoden 2024 Pariisin kesäolympialaisten jälkeiseen aikaan.

Hulkko haki lentäjäksi erikoisjoukkoihin, mutta suomalaisen uinnin kannalta oli hyvä, ettei häntä valittu. Tokiossa 22-vuotias lupaus ei kuulu vielä olympiatoivoihin, mutta Pariisissa kolmen vuoden päästä voi olla eri juttu.