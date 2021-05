Cheerleadingliitto, Jääkiekkoliitto, Taitoluisteluliitto ja Voimisteluliitto sitoutuvat kehittämään yhdessä Suomen Urheiluopistoa.

Suomen Urheiluopiston pelastussuunnitelma Vierumäellä on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Urheiluopisto saa uudet omistajat, kun St1:n pääomistaja Mika Anttonen luopuu omistuksestaan.

Energiayhtiö ST1:n pääomistajana tunnetusta Anttosesta tuli loppuvuodesta 2018 Keele-yhtiönsä kautta Vierumäen isoin yksityinen omistaja. Koronakeväänä 2020 Vierumäki Country Club Oy teki konkurssin ja opisto joutui sulkemaan ovensa.

Nyt Keele Oy on myynyt Vierumäki Sports Oy:n osinkoihin oikeuttavasta B-sarjasta osakkeet neljälle huippu-urheilun lajiliitolle: Cheerleadingliitolle, Jääkiekkoliitolle, Taitoluisteluliitolla ja Voimisteluliitolle.

Lajiliitot ovat sitoutuneet kehittämään Vierumäkeä yhdessä.

Anttonen sanoo olevansa iloinen, että pelastusoperaatio on tehty ja että Vierumäen taloudellista hyötyä palautuu tukemaan suomalaista urheilua.

Vierumäki Country Club Oy:n konkurssi vei työpaikan 170 ihmiseltä. Se oli Anttoselle kova paikka.

Vuosi sitten Vierumäki uudisti rakennettaan perustamalla kaksi uutta yhtiötä. Vierumäki Sports Oy alkoi vastata keskuksen palveluiden myynnistä ja markkinoinnista sekä asiakaspalvelusta.

Alueen kiinteistöjen omistus ja hallinnointi keskitettiin uudelle Kiinteistö Oy Vierumäen Kuminalle sekä Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiölle.

Vierumäen uudessa strategiassa toiminnan painopisteiksi on nostettu koulutus-, urheilu- ja liikuntapalvelut, jotka tuottaa Suomen Urheiluopisto.

”Vierumäki palaa perustehtäväänsä, mikä oli alkujaan myös Anttosen ajatuksena, kun hän tuli pelastamaan Vierumäkeä”, Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson sanoo tiistaina vahvistuneesta kaupasta.

Gabrielsson ei kerro myyntisummaa, mutta sanoo sen olleen lähinnä symbolinen.

”Mika haluaa luopua osingoista ja palauttaa ne suomalaiselle urheilulle. Vierumäen tuotoilla halutaan varmistaa suomalaisen urheilun toimintaedellytyksiä”, Gabrielsson sanoo.

”Haluamme alueen kehittämisellä ja investoinneilla edistää liikunnallisen elämäntavan toteutumista kaikkien suomalaisten keskuudessa.”

Anttonen sijoitti Vierumäen uudistamiseen lähes 20 miljoonaa euroa. Urheiluhallin remontti on valmistunut ja sen vanhaan auditorioon on tehty ajanmukainen testausasema. Entisen testausaseman tilalle on rakennettu koulutustiloja ja kirjasto.

Vierumäki-hallissa on uudistettu muun muassa tenniskentät. Jäähallin toisen puolen remontti valmistui keväällä. Toisen puolen remontti alkaa tänä vuonna.

Ilkka-rakennukseen remontoitu uusi hotelli Fennada avautuu ennen juhannusta. Majoitustilan lisäksi rakennukseen tulee kokous- ja kongressitilat sekä vastaanottotila.

Noin 1 500 neliön suuruinen ravintolamaailma on jo lakikorkeudessaan, ja se valmistuu hotellin kylkeen ensi syksyksi. Pihkalan majoitus- ja kokoustiloja uudistetaan erityisesti seurojen, liittojen ja leirien tarpeisiin.

Vierumäellä on myös kaksi suosittua golfkenttää.

Cooke-kentän osake-enemmistö myytiin alkuvuodesta Lahden Golf Oy:n uudelle tytäryhtiölle Päijät-Hämeen Golf Oy:lle.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, Cookella nähdään huippugolfia elokuun alussa, kun Challenge Tourin kausiohjelmaan kuuluva Vierumäki Finnish Challenge pelataan viidennen kerran vuoden tauon jälkeen.

Vierumäki Golf Club Oy vastaa kilpailun järjestelyistä ensi kertaa yksin ilman viime vuonna konkurssiin hakeutuneen emoyhtiön tukea.

Cooke-kentän kupeessa sijaitseva hotelli avaa ovensa vuoden kiinniolon jälkeen. Hotellin toiminnasta vastaa Holiday Club.

Toinen golfkenttä, Classic, kuuluu edelleen vanhalle omistajalle Vierumäelle.

