EM-kisoihin valmistautuva joukkue aloitti leirin maanantaina.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen leirikokoonpanoon on tullut muutamia muutoksia. Päävalmentaja Markku Kanerva kertoi tilanteesta maanantaina.

Huuhkajat aloitti maanantaina ensimmäisen leirijakson ja valmistautumisen kohti kesäkuussa käynnistyviä EM-kisoja.

Djurgårdenia edustava Rasmus Schüller pelasi sunnuntaina IFK Göteborgia vastaan 58. minuuttia ennen kuin hänet vaihdettiin kentältä. Schüller loukkasi ottelussa reitensä.

”Rasmus Schüllerillä on reiden kanssa pieniä ongelmia, mutta hän on täällä meidän mukana, ja toivotaan, että Ruotsi-pelissä hän on pelikunnossa”, Kanerva kertoi Palloliiton tiedotteessa.

”Albin Granlund on valitettavasti joutunut koronakaranteeniin. Katsotaan, miten homma etenee, ja yritetään saada Albin mukaan mahdollisimman nopeasti.”

Sunnuntaina kerrottiin niin ikään muutamasta muutoksesta, kun keskiviikkona nimetystä leiriryhmästä jäivät pois Joel Pohjanpalo, Glen Kamara ja Marcus Forss. Mjällbyn maalivahti Carljohan Eriksson ja HJK:n hyökkääjä Roope Riski liittyivät Huuhkajien mukaan.

”Brentford meni nousufinaaliin, eli Marcus Forss liittyy joukkueeseen sitten Ruotsi-pelin jälkeen. Joel Pohjanpalon tilanne on, että hän jäi Leverkuseniin kuntouttamaan nilkkaansa ja liittyy joukkueeseen myöhemmin. Glen Kamaran kohdalla sovittiin, että hän saa vähän lisää huilipäiviä ja liittyy Ruotsi-matsin jälkeen mukaan”, Kanerva selitti.

Myös maalivahti Jesse Joronen liittyy joukkueeseen pari päivää muita myöhemmin, keskiviikkona.