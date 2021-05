Reisi on vaivannut Huuhkajien Rasmus Schülleriä: ”Tilanne on päivä päivältä parempi”

Aapo Halme hyppää Huuhkajien matkaan.

Rasmus Schüllerillä on ollut viime aikoina pieniä ongelmia reitensä kanssa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaajalla Rasmus Schüllerillä on ollut viime aikoina pieniä ongelmia reitensä kanssa. Seurajoukkuetasolla tukholmalaista Djurgårdenia edustava Schüller vakuuttaa, että reiden tilanne on tällä hetkellä ”ihan hyvä”.

”Pelasimme kaksi viikkoa sitten keskiviikkona Östersundia vastaan, ja siinä ottelussa tuli vähän ongelmia reiden kanssa. Sen jälkeen on ollut paljon pelejä ja kuormitusta. En ole ehkä ehtinyt lepuuttaa reittäni niin paljon kuin olisi pitänyt. Nyt on ollut pari päivää mahdollisuus keventää harjoittelua”, Schüller kertoi tiistaina Huuhkajien tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Suomi valmistautuu lauantaina Solnassa pelattavaan Ruotsi-otteluun. Sen jälkeen edessä on ensi viikolla Olympiastadionilla pelattava kotikamppailu Viroa vastaan.

EM-lopputurnausurakkansa Huuhkajat aloittaa 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa, jossa se kohtaa Tanskan. Venäjän Huuhkajat kohtaa Pietarissa 16. kesäkuuta ja Belgian 21. kesäkuuta.

Schüller sanoo sopeutuneensa hyvin Djurgårdeniin ja Ruotsin Allsvenskaniin. Djurgården majailee sarjataulukossa toisena.

”Olen päässyt hyvin sisään joukkueeseen ja liigan vauhtiin. Meitä yhden ottelun enemmän pelannut Malmö johtaa sarjaa, mutta olemme hyvin mukana ja kannoilla. Suhteellisen tyytyväisiä olemme kauden aloitukseemme”, Schüller sanoo.

Schüller, 29, on parin pelin päässä 50 A-maaottelun rajapyykistä.

”Totta kai sen lukeman haluaisi nyt kesällä täyttää. Sellainen luku herättää kunnioitusta ja uskomattoman ylpeyden. Ollaan aika lähellä. Jossain vaiheessa en ehkä olisi uskonut, että tulee niin paljon A-maaotteluita”, Schüller sanoo.

Huuhkajien leiriryhmään on tullut viime päivinä useita muutoksia. Alkuperäisestä ryhmästä jäivät pois Joel Pohjanpalo, Glen Kamara ja Marcus Forss. Mjällbyn maalivahti Carljohan Eriksson ja HJK:n hyökkääjä Roope Riski liittyivät Huuhkajiin.

Puolustaja Albin Granlund on puolestaan koronakaranteenissa. Tiistaina Palloliitto kertoi kotisivuillaan, että puolustaja Aapo Halme liittyy Huuhkajien leiriryhmään. Puolustaja Leo Väisänen on flunssassa eikä ole vielä liittynyt joukkueeseen. Maalivahti Jesse Jorosen on määrä tulla joukkueen mukaan keskiviikkona.