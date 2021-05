Suomalaiset ovat olleet kovassa vireessä Sveitsissä.

Toni Piispasen kunto on kohdallaan. Kuva vuodelta 2020.

Ratakelaaja Toni Piispanen kirjasi jo toisen Suomen ennätyksen Sveitsin Arbonissa, kun hän voitti maanantaina 200 metrin kelauksen luokassa 51 ajalla 37,53.

Tulos on myös maailman kärkitulos tällä kaudella, ja sillä taakse jäi belgialainen maailmanennätysmies Peter Genyn (39,05). Genynin neljä vuotta vanha ME on 36,62.

Piispanen kelasi lauantaina Arbonissa Sveitsin avoimissa mestaruuskisoissa 100 metrin voittoon SE-ajalla 19,86. Piispanen ja muut suomalaiset valmistelevat Sveitsissä vauhtia kohti kesäkuun alun EM-kisoja.

Leo-Pekka Tähti kelasi 54-luokassa 400 metrillä toiseksi ajalla 46,90, joka jäi vain 0,17 sekuntia hänen omissa nimissään olevasta SE:stä. Tähti voitti maanantaina sekä 100 että 200 metriä, ja suomalaiskelaajista voittoon ylsi myös Henry Manni 34-luokan 100 metrillä.