Kekäläinen etsii Columbus Blue Jacketsille uutta päävalmentajaa surkeasti sujuneen kauden jälkeen.

Jukka Jalonen on johtanut Leijonia jo vuosien ajan menestyksekkäästi.

Columbus Blue Jacketsin NHL-kausi meni surkeasti, mutta general manager Jarmo Kekäläinen sai jatkosopimuksen kauden 2024–25 loppuun.

Nyt miehen tärkein tehtävä on uuden päävalmentajan löytäminen John Tortorellan tilalle. Yhtenä vakavasti otettavana vaihtoehtona on Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.

Kekäläinen puhui aiheesta Hockey Wanderlust -sivuston haastattelussa.

”Mielestäni Euroopassa on monia loistavia valmentajia, jotka tulisi ottaa huomioon jokaista valmentajan paikkaa täytettäessä”, Kekäläinen totesi.

Kekäläinen muistuttaa, että päävalmentajan työnkuva NHL:ssä on hieman laajempi kuin monissa eurooppalaisissa seuroissa. Hän ei kuitenkaan näe sitä esteenä eurooppalaisen valmentajan palkkaamiselle.

”Minulla ei olisi mitään ongelmaa palkata eurooppalaista päävalmentajaa. Jos hän on oikea mies hommaan, ei ole väliä, tuleeko hän Euroopasta, Kanadasta vai Yhdysvalloista.”

Kekäläinen kertoo tietävänsä parhaat eurooppalaiset valmentajat ja tuntevansa osan henkilökohtaisesti. Yksi näistä on Jalonen.

”Tunnen Jukka Jalosen erittäin hyvin, hän on loistava valmentaja. Hän on voittanut monissa eri paikoissa ja käytännössä menestynyt kaikkialla, missä on valmentanut.”

”Otan ehdottomasti sen huomioon. Oleellista on tehdä paras valinta seuran kannalta.”

Jalonen on sanonut yhdeksi suurimmaksi ammatilliseksi haaveekseen valmentamisen NHL:ssä.

Toistaiseksi ainoa suomalainen päävalmentaja NHL:ssä on Alpo Suhonen, joka toimi Chicago Blackhawksin päävalmentajana kaudella 2000–01.