Vain 14 prosenttia suomalaisista lukiolaisista liikkuu suosituksen mukaisesti eli vähintään tunnin päivittäin.

Tiedot käyvät ilmi torstaina julkaistusta laajasta lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä luotaavasta Liitu-tutkimuksesta, joka kohdistui vuonna 2020 ensi kertaa toisella asteella opiskeleviin 16–20-vuotiaisiin nuoriin. Tutkimukseen saatiin vastauksia lähinnä lukiossa opiskelevilta nuorilta.

Tutkimuksesta ja kyselyaineiston keruusta vastasi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Terveyden edistämisen tutkimuskeskus ja liikemittarimittauksista UKK-instituutti.

Kyselytutkimuksen mukaan lukiolaisista 14 prosenttia liikkui vähintään tunnin joka päivä syksyllä 2020.

Suurin osa lukiolaisista liikkui kuitenkin 3–4 päivänä (33 prosenttia) tai 5–6 päivänä (31 prosenttia) viikossa. Vähän liikkuvia (0–2 päivänä viikossa) nuorista oli reilu viidesosa (22 prosenttia).

Tutkijoiden mukaan arkiliikkumisen merkitystä korostaa se, että vain runsas kolmasosa seuratoimintaan osallistuvista nuorista ylsi suositeltuun liikkumismäärään.

Liikemittausten mukaan lukiolaiset olivat valveilla reilut 15 tuntia vuorokaudesta ja nukkuivat keskimäärin reilut seitsemän tuntia.

Mittarin mukaan liikkumisen suosituksen täytti vain 2,6 prosenttia mitatuista. Lukiolaiset ottivat keskimäärin 6 178 askelta päivässä. Arkipäivinä askeleita kertyi jo aamun ja aamupäivän aikana, mutta viikonloppuisin askeleita kertyi vasta myöhemmin päivän kuluessa.

Naisten ja miesten välillä ei ollut liikunta-aktiivisuudessa merkittäviä eroja.

Kävely- ja juoksulenkkeily kuuluivat 16–20-vuotiaiden suosituimpiin liikuntamuotoihin.

UKK-instituutin johtajan, professori Tommi Vasankarin mukaan 16–18-vuotiaat lukiolaiset keräävät päivässä vähiten askelia 7–69-vuotiaiden suomalaisten joukossa.

Vertailu perustuu Vasankarin mukaan aikaisemmin perusopetusikäisillä lapsilla sekä työikäisillä tehtyihin täysin vertailukelpoisiin tutkimuksiin.

”Ilkeä fakta on se, että 7–69-vuotiaista tämä joukko liikkuu vähiten”, Vasankari sanoo.

Vasankarin mukaan lukioikäisten arki vain on sitä, että istumista tulee kymmenen tuntia päivässä.

”Se on valtava määrä. Kun opiskelua on kotona runsaasti, niin se näyttää tällaista muotoa. Erilaista liikkumista ja järjestettyä liikuntaa on keskimäärin vähemmän kuin perusopetusikäisillä.”

Lukioikäisten vähäisen liikkumisen Vasankari näkee kytkeytyvän heidän elämäntilanteeseensa.

”Missään nimessä en syyllistä näitä nuoria. He ovat omien olosuhteidensa ’uhreja’. Iso osa heidän päiväänsä on lukemista, kuuntelemista, pänttäämistä. Jos oma arki ei ole aktiivista ja liikkumaan kannustavaa, helposti käy niin, että ei pystykään keräämään riittävää liikkumista eri pätkissä päivän aikana.”

Vasankari uskoo, että nuoren elämä voi liikkumisen osalta muuttua, kun hän siirtyy seuraavan vaiheen opiskeluun.

”Silloin tehdään ehkä jo pikkaisen töitä ja ollaan vähän vapaammin liikenteessä kuin lukiossa. Työelämä ja jossain vaiheessa perhekin voivat luoda arjen aktiviteettejä. Tässä vaiheessa, kun eletään opiskelulle ja koululle, käy hyvin helposti näin.”

” ”Iso osa heidän päiväänsä on lukemista, kuuntelemista, pänttäämistä.” – Professori Tommi Vasankari

Valtaosa lukiolaisista liikkui tutkimuksen mukaan omatoimisesti, reilu kolmasosa seurojen ja kolmasosa yritysten järjestämässä toiminnassa.

Suosituimpia liikuntamuotoja olivat kävely- ja juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu sekä kesällä pyöräily ja jalkapallo ja talvella jääpelit.

Lukioikäiset nuoret hakivat tutkimuksen mukaan liikunnasta yleisimmin hyvää oloa, kuntoa, iloa ja terveyttä mutta myös sitä, että saa tehdä parhaansa. Peruskouluikäisiin verrattuna lukiolaisten liikunnan merkityskirjo oli paljon suppeampi.

Yleisimmiksi liikunnan esteiksi nimettiin ajan puute, muut harrastukset ja ”en viitsi, vaikka onkin tärkeää”.

Videopelaamisella ei ollut tutkijoiden mukaan yksiselitteisesti yhteyttä vähäisen liikunta-aktiivisuuden kanssa.

Runsaasti eli yli 11 tuntia viikossa pelaavat nuoret olivat kuitenkin keskimääräisesti harvemmin aktiivisia liikkujia kuin vähän pelaavat.

Toisaalta esimerkiksi yli puolet aktiivisimmistakin miesliikkujista pelasi noin tunnin tai enemmän päivittäin.

Vasankarin mukaan valtaosa (80–90 prosenttia) tutkituista nuorista oli mittausten ajankohtana lähiopetuksessa.

”En väitä, että korona ei olisi vaikuttanut heidän liikkumiseensa jossain määrin, mutta siitä ei ole kyse, että mittaukset olisivat olleet etäkoulun aikaan.”

Tutkimusaineisto kerättiin syys–joulukuussa 2020 sähköisillä kyselyillä ja liikemittareilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5 333 nuorta, joista 4 958 opiskeli lukiossa ja 375 ammatillisessa oppilaitoksessa.

Lukiossa opiskelevien nuorten osallistujajoukko oli tutkijoiden mukaan kattava, mutta ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien osallistujamäärä jäi pieneksi.