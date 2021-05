Suomen olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäki arvioi, että Suomi lähettää Tokioon kisoihin noin 50 urheilijan joukkueen.

Suomen olympiakomitea julkisti keskiviikkona neljä uutta urheilijavalintaa Tokion kesäolympialaisiin.

Suomen olympiajoukkueessa on nyt 18 urheilijaa. Uusina urheilijoina joukkueeseen valittiin 50 metrin vapaauinnin tuore Euroopan mestari Ari-Pekka Liukkonen, painijat Elias Kuosmanen ja Arvi Savolainen sekä kävelijä Aleksi Ojala.

Kuosmanen kilpailee kreikkalais-roomalaisen painin 130 kilon sarjassa ja Savolainen kreikkalais-roomalaisen painin 97 kilon sarjassa.

Kuosmanen paini aiemmin 97 kilon sarjassa, mutta vaihtoi sarjaa ylemmäksi kesken olympiakarsintojen, kun Arvi Savolainen oli vahvimmin kiinni Suomen olympiapaikassa.

Kuosmanen nappasi olympiapaikan uuteen sarjaan toukokuun alussa Bulgarian Sofiassa järjestetyssä karsintaturnauksessa.

”Olihan se loistava fiilis, kun kisapaikka varmistui. Nyt fiilistely on kuitenkin jo jätetty taakse ja keskittyminen on vakaana kohti tulevaa. Tavoite mulla on aina ollut selkeä: pärjätä olympialaisissa”, Kuosmanen sanoo Olympiakomitean tiedotteessa.

Aleksi Ojala osallistuu 50 kilometrin kävelyyn.

”Tällä hetkellä meillä on valintakelpoisia urheilijoita 23 ja tavoittelemme edelleen noin 50 urheilijan joukkuetta Tokioon. Olympiakarsinnat ja näyttökilpailut ovat nyt kiivaimmillaan, ja joukkue saa lopullisen muotonsa heinäkuun alkuun mennessä”, Lehtimäki laskee.

Tokio olympialaiset oli määrä järjestää jo viime kesänä, mutta koronaepidemia siirsi kisoja vuodella. Kisat alkavat 23. heinäkuuta.