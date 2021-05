Tartuntatautilääkärin mukaan tulevat päivät näyttävät, selvitäänkö juhlista ”lähes säikähdyksellä”.

Raumalla ollaan varovaisen toiveikkaita, että Lukon kultajuhlista alkaneet tartuntaketjut hiipuisivat.

Raumalla todettiin viime viikolla 18 tartuntaa, joista kymmenkunta on todennäköisesti saatu suoraan kultajuhlinnasta ja loput ovat suurimmaksi osaksi näiden jatkotartuntoja.

”Meillä on nyt kohtalaisen hyvä tilanne, maanantai ja tiistai meni ilman tartuntoja. Varovaisen positiiviselta vaikuttaa, mutta vielä ollaan veitsen terällä. Tulevat päivät näyttävät, selvittiinkö lähes säikähdyksellä”, kertoo Irene Reinvall, Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Varsinkin nuorilla juhlijoilla koronaoireet voivat olla hyvin lieviä. Siksi Reinvall kehottaa välttämään ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja ja patistaa koronatesteihin matalalla kynnyksellä.

”Oire voi olla esimerkiksi pelkkä nenän tukkoisuus tai lievä lämpöily. Lievistäkin oireista on syytä hakeutua testiin.”

Satakunta on suurimmaksi osaksi epidemian perustasolla, mutta Rauma on kultajuhlien myötä epidemian kiihtymisvaiheessa.

Vaikka kaksi päivää on mennyt ilman tartuntoja, on kaupunki toistaiseksi pysynyt kiihtymisvaiheessa.

”Tartuntojen lähteet olivat epäselviä, siksi kiihtymisvaiheeseen siirryttiin. Riski tilanteen heikentymiselle oli ja on edelleen suuri.”

Rauman terveyskeskuksen koronatestikaista. Lukon liigavoitto on tuonut mukana useita altistumisia. Testejä ottamassa Inka Sulin.

Tartuntaketjujen takia Raumanmeren koulu siirrettiin loppulukukaudeksi etäopetukseen. Koulussa todettiin kolme tartuntaa, joiden karanteenitoimet koskivat noin 150 henkilöä.

Tiistaina aluehallintovirasto löysäsi Satakunnan kokoontumisrajoituksia 50 henkeen, mutta Rauman kaupunki päätti tiukemmista rajoituksista, sisätiloissa rajoitus on nyt korkeintaan 20 henkeä.

Rauman Lukko voitti jääkiekon SM-kultaa 58 vuoden tauon jälkeen kukistamalla finaalisarjassa voitoin 3–1.

Mestaruuden ratkaissut ottelu pelattiin 11. toukokuuta Turussa, ja sen jälkeen alkoivat juhlat.

Mestaruus oli hyvin iloinen tapaus kaupungissa. Koronarajoituksista ei ollut tietoakaan, kun juhlijat lähtivät kaupungille ja jäähallille, eikä poliisi puuttunut koronarajoitusten rikkomiseen muuten kuin ohjeellisesti.

Lue lisää: Rauman Lukon kultajuhlat jatkuvat keskiviikkona – poliisi kertoo miksi se ei tiistaina puuttunut koronarajoitusten rikkomiseen

Lue lisää: Rauman Lukko juhlii kiekkokultaa

Lue lisää: Lukon mestaruus sai Rauman sekaisin – katso kuinka seuran historian toista kiekkokultaa juhlittiin ottelun jälkeen

Turhauttaako se tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä?

”Se oli niin poikkeuksellinen tilanne, äärimmäisen vaikea siihen olisi ollut lähteä puuttumaan”, Reinvall toteaa.

Lukko on tiedottanut, että kahdella liigajoukkueen rinkiin kuuluvalla pelaajalla on todettu koronavirustartunta. Pelaajista Onni Korkka on kertonut tartunnastaan auttaakseen tartuntojen ehkäisemisessä ja jäljityksessä.

”Haluan kertoa asiasta, sillä olen tietämättäni voinut altistaa kannattajia kouluvierailujen aikana 18.5. Eurajoella tai 19.5. Raumalla”, Korkka totesi tiedotteessa.

Joukkueen haastattelupyynnöistä vastaava markkinointi- ja tapahtumajohtaja Mikael Eklöf kokee aiheen liian araksi, että sitä haluttaisiin joukkueen puolesta enempää kommentoida.

”En voi edellyttää, että kukaan lähtisi kommentoimaan tällaista. Tämä on ollut herkkä aihe, josta on haluttu revitellä siellä sun täällä. Emme ainakaan itse halua edistää sitä”, Eklöf toteaa.