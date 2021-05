Main ContentPlaceholder

Sylkäisy pulloon, korkki kiinni ja koodi koneeseen – näin toimii latvialainen koronatestausrobotti

Riiassa pelattavassa jääkiekon MM-turnauksessa on tiukat turvatoimet koronaepidemian takia. Joukkueet on eristetty omiin kupliinsa ja myös toimittajien on käytävä tiuhaan testissä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Heikki Miettinen.

Sveitsiläinen Reto Kirchhofer osti koronatestipakkauksen robotista Riian MM-kiekon mediakeskuksessa.

Riika Robotti hallitsee jääkiekon MM-turnauksen koronavirustestausta. Riian kisat muistetaan koronaviruksesta mutta myös toistuvista testeistä. Ennen Latvian MM-kisoja sähkö­posti tulvi viestejä. Tuli neuvoja, ohjeita ja määräyksiä. Ja lähes kaikki liittyivät testaukseen. Yksi tieto kertoi pakollisen testin olevan joka toinen päivä. Käytäntö näytti muuttaneen testaa­misen tapahtuvaksi kolmen päivän välein. Riian lehdistö­keskuksessa akkreditoinnin yhteydessä kietaistiin käteen ns. Linnanmäki-ranneke, jossa päivämäärä kertoi edellisestä testistä. Ensin meni neljä päivää, ettei kukaan ollut kiinnostunut rannekkeista. Alkoi tuntua, että testaaminen olisi jäänyt taka-alalle, mutta se oli väärä luulo. Koko testirumba käynnistyi jo Suomessa pari päivää ennen lähtöä. Toinen odotti Riian lentokentällä, ja siitä kaksi päivää myöhemmin alkoi tutustuminen robottiin. Lentokentällä testaaja työnsi tiukun nenään, mutta robotti toimii toisella lailla. Netistä piti ostaa koodi, jolla robotti suostuu aukeamaan, ojentamaan kätensä ja ottamaan hyllystä testipakkauksen. Jääkiekon MM-kisojen päänäyttämölle Riga-areenalle ei pääse lainkaan katsojia. Lehtereillä tunnelmaa luovat pahvista valmistetut fanikuvat. Robotti siirsi kapean rasian laitteen luukulle, josta paketin sai otettua. Sen jälkeen alkoi hienovarainen sylkeminen testipulloon. Sopivan annoksen jälkeen pullonkorkki kiinni ja pullo takaisin samaan kapeaan pahvirasiaan, josta sen oli saanutkin. Taas piti naputella sama koodi robottiin, joka avasi palautusluukun. Vastaus tuli noin kahdeksan tunnin kuluttua: negatiivinen. Uusi ranneke kertoi seuraavan testin lykkääntymisestä kolme päivää eteenpäin. Juuri ennen Suomi–Norja-ottelua vahtimestari kysyi ranneketta. Ei kelpaa, kuului vastaus. Vanhentunut. Tie otteluun näytti olevan tukossa. Robottitestin valmistuminen kestää kuudesta kahdeksaan tuntiin, eikä se tulos olisi ehtinyt ennen ottelun päättymistä. Riian areenan sisäänkäynnin läheisyydessä olikin kontti, jossa tehdään pikatestejä. Tästä ei ollut mainintaa lukuisissa viesteissä – tai jos oli, olivat lipuneet silmien ohi. Pikatesti pelasti Norja-otteluun pääsyn, kun vastauksen sai noin 15 minuutissa: tikku nenään ja odottamaan. Tuloksen jälkeen piti hakea vielä uusi ranneke. Parin lepsun päivän jälkeen vahtimestarit saivat selvästi uusia ohjeita, kun Norja-ottelusta eteenpäin katsottiin rannekkeen päivämäärät joka kerta. Lue lisää: Tässä ovat MM-jääkiekon tulokset ja ohjelma Rajoitukset hallitsevat muuallakin kuin jäähallialueella. Ravintolat myyvät vain noutoruokaa. Terassille – jos sellainen on – saa jäädä syömään, mutta hankalaa sekin on, sillä sateet ovat pitäneet Riikaa otteessaan. Ruokaa tilatessa ravintolaan sisään saa mennä yksi kerrallaan. Ruoan valmistumista joutuu odottelemaan ulkona. Kasvomaskit ovat pakollisia hotellissa, jäähallissa, takseissa. Järjestäjät lähettivät jopa paimenkirjeen kasvomaskin huolellisemmasta käyttämisestä areenoilla. Joukkoliikennevälineiden käyttäminen on medialta kiellettyä. Taksit ja järjestäjien varaamat kyydit sopivat sääntöihin. Entä kuntoilu pitkän turnauksen aikana? Kuvat hotellin kuntosalista ja uima-altaasta ovat näyttävät, mutta paikat ovat suljettuina. Katuja riittää juostavaksi, mutta monta päivää jatkunut sade jarruttaa harrastelijaa. Yksi keino oli hankkia käsipainoja, jumppamatto ja treenikuminauha hotellihuoneeseen. Ovat nekin enemmän kuin ei mitään, jos jaksaa olla ahkera ja käyttää niitä. Käsipainoista on oiva apu kunnon ylläpitämiseen MM-turnauksessa, kun kuntosalit on suljettu. Toimittajat saavat liikkua kaupungilla, mutta pelaajat eivät. Kovin pitkiin iltoihin ei ole kellään mahdollisuuksia, kun terassit suljetaan kello 21 ja poliisi kiertelee vanhassakaupungissa valvomassa. Joukkue elää täydessä kuplassa. Pelaajat eivät saa poistua hotellista muualle kuin harjoituksiin tai otteluihin. MM-joukkueiden koronatestaaminen ja niistä raportointi Kansainväliselle jääkiekkoliitolle, IIHF:lle, alkoi leiritysvaiheen aikana. Perillä pelaajat testattiin ensin joka päivä, sitten kahden päivän välein ja nyt kolmen. ”Maskia pitää käyttää kaikkialla paitsi joukkueen omassa palaverihuoneessa, joukkueen omissa tiloissa tai hallilla pukuhuoneessa”, Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen sanoi Riiassa. Eri maiden pelaajien tapaamiset ovat periaatteessa kiellettyjä, vaikka vastustajien riveissä saattaa pelata tuttujakin kavereita. Kortelainen sanoi, että jopa hotellin aulaan menemisessä on tarkka aikataulu, milloin joukkue kokoontuu odottamaan bussikyytiä hallille. Joukkue on ottanut rajoitukset ja kuplassa asumisen Kortelaisen mukaan tyynesti. Pöytätennis ja kortinpeluu hallitsevat vapaa-aikaa. ”Ja kaikkien palaverien ja muiden jälkeen luppoaikaa jää yllättävän vähän. Sekin pitää muistaa, että täällä ollaan MM-kisoissa ja jääkiekkoa pelaamassa.”