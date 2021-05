Markku Haapasalmi suorastaan liikuttuu, kun hän saa käteensä Veikko Hakulisen 50 kilometrin hiihdon kultamitalin.

”Häkellyttävä juttu ja yllätys minulle. Värähti syvältä, kun saan pitää Hakulisen olympiakultaa”, Haapasalmi sanoo Suomen Urheilumuseon johtajan Jukka-Pekka Vuoren ojentamasta mitalista.

Suomen Hiihtoliiton nykyinen puheenjohtaja Haapasalmi oli vuoden ikäinen, kun Hakulinen hiihti kultaa Oslossa vuonna 1952.

Hakulisen voittoaika 3.33.33 ei kelpaa edes tietokilpailukysymykseksi. Niin laajasti sen nuorempikin polvi tietää. Hakulinen tosin väitti muistelmissaan hiihtäneensä matkan sekuntia nopeammin.

Haapasalmi saa pidellä mitalia vain hansikkaat kädessä. Sitten se pitää palauttaa laatikkoon, jossa ovat kaikki Hakulisen arvokisoissa voittamat mitalit.

Suurelle yleisölle mitalit tulevat näytille Urheilumuseoon ensi helmikuussa samaan aikaan, kun Olympiastadionilla järjestetään Helsinki Ski Weeks -tapahtuma.

Sinä aikana stadionilla ja sen ympäristössä on kaupunkilaiselle avoin kilometrin hiihtolatu, josta osa kulkee juoksurataa pitkin. Pekingin talviolympialaisten jälkeen ladulla käydään kansainvälinen sprinttihiihtokisa, jonka maskottina on norjalainen Johannes Høsflot Klæbo.

”Tavoitteenamme on, että Ski Weeks on iso ja hiilineutraali tapahtuma. Lumikin on jo valmiina hiihtohallissa Kivikossa”, sanoo Haapasalmi, joka täyttää 70 vuotta tiistaina 1. kesäkuuta.

Seinäjoella syntynyt ja siellä osin asuva Haapasalmi valittiin Hiihtoliiton puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Vuoren jälkeen syksyllä 2017. Ensi lokakuussa Haapasalmi hakee jatkoa kolmannelle kaksivuotiskaudelle.

”Pitää pystyä kuuntelemaan ihmisiä ja arvostamaan heitä. En halua olla toppatakkimies. Inhoan sitä sanaa. Kiitollisuus on nykyisessä elämäntilanteessa minulle suuri sana. Tämä on minun tapani nauttia eläkkeellä. Saan mielenkiintoista sisältöä elämään, ja teen tätä rakkaudesta lajiin”, Haapasalmi sanoo.

Vuoden 2017 Lahden MM-hiihtojen talousvaikeuksien jälkeen Hiihtoliitto on pystynyt vahvistamaan organisaatiotaan ja kaupallista tiimiään sekä leikkaamaan velkojaan merkittävästi.

Tärkeää oli, että MM-hiihdot ja monet muut talvilajien tapahtumat näkyvät jatkossakin Ylen kanavilla. Sitä ennen Nent Group ilmoitti hankkineensa kattavan lumilajien tv-paketin.

”Yle ja suomalaiskansallinen hiihto kuuluvat yhteen. Se oli tärkeä päätös myös meille. Yhteistyökumppanimme eivät tehneet päätöstä ennen kuin tiesivät, mikä on mediakanava”, Haapasalmi sanoo.

Lue lisää: MM-hiihdot pysyvät Ylen kanavilla vuoteen 2025, Viaplaylla ”kattavin paketti” lumilajeista

Lue lisää: Yllätyssiirto: Sami Jauhojärvi ja Jussi Eskola jättävät Ylen ja siirtyvät kilpailijan hiihtolähetyksiin

Marraskuussa Haapasalmi sai toisen näköalapaikan, kun hänet valittiin Suomen olympiakomitean hallitukseen. Siellä isona tavoitteena on erityisesti liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaaminen.

Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle sisältää supistuksia liikunnan ja urheilun rahoitukseen 11,4 miljoonaa euroa, mikä on paljon noin 150 miljoonan euron tuesta.

”Maailman onnellisin kansa maksaa liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia minimissään kolme miljardia vuodessa. Lisäksi yli 100 000 ihmistä saa työkyvyttömyyseläkettä mielenterveysongelmien takia. On paljon kustannustehokkaampaa ja mielekkäämpää panostaa terveyteen kuin sairauden hoitoon.”

Suomen terveydenhuollon menot ovat yli 20 miljardia euroa, josta yksi prosentti eli 200 miljoonaa euroa kohdistetaan sote-suunnitelman mukaan ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon. Kuntien valtionosuuksia on tarkoitus lisätä 100 miljoonaa euroa samaan tarkoitukseen.

”Jos tästä 300 miljoonan euron potista siirrettäisiin pieni osa liikkumattomuuden hoitoon, saataisiin paljon lisää liikunnalle ja varmasti positiivisia vaikutuksia. On hyvä saada konkretiaa ja mittasuhteita. Hyvän asian puolesta kannattaa taistella.”

”Kaikki tunnistavat liikunnan merkityksen, mutta siitä huolimatta ollaan kuin huutolaispoika. Kaikki nyökyttelevät, mutta sote-rahoitukseen verrattuna, liikunnan ja urheilun rahoitus on minimaalinen. En ymmärrä, mistä se voi johtua.”

Hiihtäjien perinteinen harjoitus sauvarinne on tuttu Markku Haapsalmelle.

Haapasalmen mielestä Suomen suurimmassa kansanliikkeessä – liikunta ja urheilu – löytyy paljon käyttämättömiä voimavaroja.

”Esimerkiksi liikunnan aluejärjestöt, urheiluseurat ja lajiliitot voisivat saada paljon nykyistä enemmän aikaan yhdessä kuntien kanssa. Kunnat voisivat käyttää tätä kolmatta sektoria hyväkseen vielä paremmin.”

Liikunnan aluejärjestöjä ovat muun muassa Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Lapin Liikunta. Niiden tehtävänä on liikuttaa monipuolisesti lapsia, nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä.

”Liikuntaorganisaatioiden pitää jatkuvasti huolehtia, että ne ovat tehokkaita ja että rahat menevät mahdollisemman kattavasti ydintoimintaan.”

Talven MM-hiihdoissa suomalaiset saivat kolme mitalia. Veikko Hakulinen sai jo yksinään 14 arvokisamitalia hiihdossa ja yhden ampumahiihdon joukkuekisassa vuonna 1963.

Hakulista yhtään väheksymättä häntä ei silti kannata suoraa verrata nykypäivään – kilpailu maailman huipulla on niin paljon kovempaa kuin ennen.

”Tutut kärkinimet eivät onnistuneet aivan odotetusti henkilökohtaisilla matkoilla, mutta nuorten MM-kisoista tuli neljä mitalia. Olemme satsaamassa paljon nuoriin. Moni nuori pohtii, uskaltaako lähteä huippu-urheilijan uralle. Heitä pitää viedä eteenpäin kuin kukkaa kämmenellä.”

Lue lisää: Hiihtoliiton uusi puheenjohtaja on ”epätyypillinen pohjalainen” – hän kertoo myös, miksi mäkihypyn merkitys on liitolle hyvin tärkeä