Leijonat on ylivoimainen yhdellä tärkeällä osa-alueella

MM-turnauksen parhaiden aloittajien lista vilisee suomalaispelaajia.

Petri Kontiola on Suomen paras aloittaja.

Jääkiekon miesten MM-kisat ovat alkaneet Suomen osalta hieman epätasaisesti, vaikka pisteitä on kertynyt jokaisesta kolmesta ottelusta toistaiseksi.

Pelillisesti Leijonat on esittänyt parastaan vain pieninä välähdyksinä, ja vain muutama pelaaja on pystynyt tasaiseen suorittamiseen.

Suomi on tehnyt kolmessa ottelussa yhteensä kahdeksan maalia, eikä pistepörssin kärkisijoilla Leijonia näy.

Yhdessä tärkeässä tilastossa sen sijaan suomalaisia löytyy kärkipäästä useitakin: aloituksissa.

Ykkösenä on Tšekin Robin Hanzl, joka on voittanut 75 prosenttia aloituksistaan. Petri Kontiola on parhaana suomalaisena neljäntenä (69,05), mutta kaukana eivät ole muutkaan suomalaiset aloittajat.

Hannes Björninen on kuudentena (65,31), Arttu Ruotsalainen sijalla 11 (60,87) ja Mikael Ruohomaa sijalla 14 (58,54).

Millään muulla maalla ei ole kahta enempää pelaajia 15 parhaan aloittajan joukossa, joten Suomi on tässä tilastossa täysin omassa kastissaan.

Pelin kannalta aloitusten voittamisella on merkittävä rooli.

Hyökkäyspäässä aloituksen voittaminen avaa usein laukaisupaikan puolustajalle tai mahdollistaa pidemmän kiekonhallintajakson aloittamisen.

Oman maalin edustalla otettu aloitusvoitto estää vastustajan maalipaikan ja antaa omalle joukkueelle mahdollisuuden lähteä kontrolloituun hyökkäykseen.

