Sijoittuminen edellisessä kilpailussa kolmanneksi antaa vankan pohjan minirankingiin.

Mikko Korhosella on pelissä erityistä panosta, kun Suomen tämän hetken kokenein miesten golfin pääkiertuepelaaja kilpailee pitkästä aikaa Euroopan-kiertueen Tanskan-osakilpailussa.

Korhonen tavoittelee poikkeuksellisella korona-ajan menettelyllä paikkaa kauden kolmanteen major-kilpailuun US Openiin, joka pelataan viikkoa ennen juhannusta Torrey Pinesin kantällä Kaliforniassa.

Euroopan-kiertueen pelaajilla on normaalioloissa kaksi pääreittiä päästä US Openiin: sijoittuminen maailmanlistalla 60 parhaan joukkoon tai paikan saaminen Euroopan karsintakilpailusta.

Kun erillistä karsintakilpailua ei korona-aikana ole ollut mahdollista järjestää, sen korvasi jo viime vuonna Euroopan-kiertueella kolmen nimetyn kilpailun niin sanottu miniranking.

Viime kaudella kiertuetulokas Sami Välimäki hankki paikan US Openiin tällä tavalla, ja nyt sama on mielessä Korhosella.

Kiertueen kolmen peräkkäisen ”runkosarjan” kilpailun rankingin mukaan US Openiin saa paikan kymmenen parasta pelaajaa, joilla ei ole muuta kautta paikkaa.

Korhonen sai minirankingiin vahvan alun sijoittumalla sen ensimmäisessä kilpailussa British Mastersissa kolmanneksi kaksi viikkoa sitten.

Britanniassa jaettiin suurin pistepotti, 3 500 pistettä. Tanskan Made in Himmerland -kilpailussa on jaossa 2 750 pistettä. Rankingin kolmas kisa pelataan ensi viikolla Hampurissa Saksassa, ja siinä panoksena on 2 000 pistettä.

Jos Korhonen onnistuu saamaan paikan US Openiin, edessä on uran neljäs major-kilpailu. Aiemmin hän on kilpaillut kaksi kertaa US PGA Championshipissä ja kerran The Open Championshipissä, joka pelataan Britanniassa.

Tanskan kilpailu pelataan nimensä mukaisesti Himmerlandin kentällä Jyllannissa.

Korhoselle Himmerland on tuttu vuosilta 2014 ja 2015, mutta sen jälkeen hän ei ole siellä pelannut.

”Vettä on tullut aika lailla viime päivinä, kenttä on tosi märkä. Griinit ovat silti hyvät ja napakat”, Mikko Korhonen sanoi tiedotteessa ja kertoi, että sään pitäisi olla hyvä loppuviikon aikana.

Tanskassa paikalla on tavallisesti ollut kymmentuhatpäinen katsojajoukko. Tällä kertaa alueelle otetaan kisapäivinä tiettävästi 2 000 katsojaa päivässä, joten pitkästä aikaa pelaajat pääsevät nauttimaan kannustuksesta ja kisatunnelmasta.

Suomalaisista mukana ovat myös Tapio Pulkkanen, Janne Kaske ja Euroopan-kiertueella debyyttinsä tekevä Lauri Ruuska.