Kylian Mbappé johtaa nuorta tähtikaartia EM-turnauksessa. HS esittelee 11 alle 23-vuotiasta pelipaikkansa taituria.

Arvokisat ovat paikka, jossa vanhoja tähtiä himmenee ja uusia syttyy. Osa hehkuu kirkkaasti vain hetken, osa jää jalkapallotaivaalle vuosikausiksi loistamaan.

Tähtikartan muutokset nähdään myös tämä kesän EM-kisoissa.

Muutamille supertähdille ja pelipaikkojensa parhaimmistolle EM-kisat ovat todennäköisesti viimeiset. Esimerkiksi Portugalin Cristiano Ronaldo on vuonna 2024 Saksan kisojen aikana jo 39-vuotias ja Saksan maalivahtilegenda Manuel Neuer 38. Topparisuuruus Sergio Ramos ei mahtunut Espanjan joukkueeseen nytkään, vaan katsoo kisat kotisohvalta.

Myös Kroatian keskikentän kapellimestari Luka Modrić ja Ranskalle kuusi maalia karsinnoissa tehnyt luottohyökkääjä Olivier Giroud ovat uransa ehtoopuolella.

Uusia tähtiä on jo ilmestynyt ja lisää on syttymässä, ja he ovat paikan saadessaan valmiita häikäisemään miljoonat katsojat EM-nurmilla.

HS esittelee 11 pelipaikkansa nykyistä tai tulevaa supertähteä, jotka ovat kisojen aikaan alle 23-vuotiaita. Pelaaja-arvioissa asiantuntijana toimii Käpylän Pallon poikien B-junioreiden vastuuvalmentaja Miika Nuutinen.

Ottelutiedot on päivitetty 1. kesäkuuta.

Gianluigi Donnarumma on vakiinnuttanut paikkansa Italian ykkösmaalivahtina.

★Gianluigi Donnarumma

Ikä: 22

Kansallisuus: Italia

Pelipaikka: Maalivahti

Seura: AC Milan

Sarjaottelut tällä kaudella: 37 ottelua, 14 ottelussa piti maalinsa puhtaana.

Maajoukkueessa: Debyytti 1. syyskuuta vuonna 2016 vain 17-vuotiaana. Pelannut 25 maaottelussa ja nousi Italian ykkösmaalivahdiksi vuonna 2018.

Asiantuntijan arvio: Donnarumma on 196-senttisenä todella ulottuva maalivahti ja lisäksi erittäin atleettinen. Hän pystyy hallitsemaan isoa aluetta keskityspalloissa ja poimii suuren osan niistä suvereenisti. Se helpottaa Italian puolustajien toimintaa rangaistusalueen puolustamisessa merkittävästi.

Hän pystyy näyttäviin torjuntoihin etenkin kauempaa tulevissa laukauksissa, eikä merkittäviä heikkouksia ole. Kehityskohteet liittyvät lähitorjuntoihin ja 1v1-tilanteiden puolustamiseen.

Pelinrakentamisessa Donnarumma ei ole kisojen näyttävin maalivahti. Avaamispelissä riskitaso pysyy alhaalla ja pitkä pallo lähtee melko herkästi paineen alla.

Reece James tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon Englannin oikealle sivustalle.

★Reece James

Ikä: 21

Kansallisuus: Englanti

Pelipaikka: Oikea puolustaja tai oikea laitalinkki.

Seura: Chelsea

Sarjaottelut tällä kaudella: 32 ottelua, 1 maali, 2 maalisyöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti 8. lokakuuta 2020. Pelannut kuudessa maaottelussa.

Asiantuntijan arvio: Vain 21-vuotiaana jo pelaaja, josta on erittäin vaikea löytää merkittäviä heikkouksia. Nopea, vahva ja teknisesti erinomainen. James taklaa ahkerasti, hyvällä menestyksellä ja voittaa suurimman osan kaksinkamppailuistaan ilmassa ja maassa. Hyökkäyssuuntaan yksi Valioliigan vaarallisimpia oikeita laitapuolustajia, joka pystyy luomaan joukkueelleen tilanteita monipuolisesti. Parannettavaa löytyy puolustuslinjassa sijoittumisessa. Samoin rangaistusalueella puolustamisessa nähtiin viime kaudella pari hieman ”villiä” laukausten blokkausyritystä, jossa pallo päätyi ryntäävän Jamesin jalkojen välistä kohti maalin kulmaa, jonka piti olla peitetty. Hyökkäyksessä täydestä vauhdista ja paineen alta keskitysten laatu hajoaa vielä liikaa.

Matthijs De Ligt on Hollannin puolustuksen tukipilareita.

★Matthijs de Ligt

Ikä: 21

Kansallisuus: Hollanti

Pelipaikka: Toppari (keskuspuolustaja)

Seura: Juventus

Sarjaottelut tällä kaudella: 27 ottelua, 1 maali, 1 maalisyöttö.

Maajoukkueessa: Debyytti 25. maaliskuuta 2017. Pelannut 26 ottelussa ja tehnyt kaksi maalia.

Asiantuntijan arvio: De Ligt on Europan ehdotonta eliittiä yksi vastaan yksi -puolustamisessa ilmassa ja maassa. Fyysisesti hän on ollut jo parin vuoden ajan täysin valmis huippupelaaja, nopeus ja voima mahdollistavat aggressiivisen pelityylin. Tykkää puolustaa isoa aluetta ja irrota kulmiin, jos laitapuolustaja ohitetaan. Haluaa taklata ja tekee sen hyvin. Voittaa sen ansiosta palloja, mutta toisaalta jättää taakse epätasapainoisia tiloja.

De Ligtin nopeus on Hollannille elintärkeä pallonmenetysten hetkellä. Hän kestää prässiä erinomaisesti ja pystyy avaamaan peliä monipuolisesti ja on erittäin tärkeä erikoistilanteissa.

Kohdepelaajana hän on todellinen uhka jo kokonsa takia, mutta on myös taitava irtoamaan vartioinnista, ajoittamaan juoksunsa ja hyökkäämään palloon.

Alessandro Bastoni on nousemassa kivikovan Italian puolustuksen avaukseen.

★Alessandro Bastoni

Ikä: 22

Kansallisuus: Italia

Pelipaikka: Toppari (keskuspuolustaja)

Seura: Inter Milan

Sarjaottelut tällä kaudella: 33 ottelua, 7 maalisyöttöä.

Maajoukkueessa: Debyytti 11. marraskuuta 2020 ystävyysottelussa Viroa vastaan. Pelannut viidessä maaottelussa.

Asiantuntijan arvio: Bastoni on Atalantan maineikkaan akatemian tuoreimpia helmiä. Hän pelaa mestari-Interissä kolmen topparin linjassa vasemmalla ja Italian maajoukkueessa neljän linjassa vasempana topparina. Moderni pallollinen toppari, joka pystyy murtamaan vastustajan prässin kuljettamalla ja syöttämällä.

Vasenjalkainen nuorukainen liikuttaa palloa sujuvasti, ja hänellä on todella hyvä syöttövalikoima. Bastoni tekee peliä edistäviä valintoja jatkuvasti.

Pelaamista leimaa tasaisuus, Bastonilla ei ole merkittäviä heikkouksia. Ei tee käytännössä lainkaan merkittäviä maaliin johtavia virheitä. Kestää vertailun kokeneeseen kaksikkoon Giorgio Chiellini–Leonardo Bonucci, mutta nähtäväksi jää, keneen päävalmentaja Roberto Mancini lopulta luottaa.

Nuno Mendes on uusi lisä Portugalin vahvaan joukkueeseen.

★Nuno Mendes

Ikä: 18

Kansallisuus: Portugali

Pelipaikka: Vasen puolustaja

Seura: Sporting Lissabon

Sarjaottelut tällä kaudella: 29 ottelua, joissa yksi maali ja yksi maalisyöttö

Maajoukkueessa: Debyytti 24. maaliskuuta 2021 MM-karsinnoissa. Pelasi kahdessa MM-karsintaottelussa täydet minuutit ja yhdessä tuli vaihdosta kentälle.

Asiantuntijan arvio: Nuorin debytantti Sportingin edustusjoukkueessa sitten Cristiano Ronaldon. Ikäisekseen jopa hämmästyttävän hyvä peruspuolustustilanteissa, varsinkin kun ottaa huomioon, että juniorina pelannut vielä osana hyökkäystä 10-paikalla. Mendes on nopea ja vahva, hyvä puolustamaan 1 v1-tilanteissa, mutta myös toimimaan osana puolustuslinjaa.

Portugalin liigassa voittanut kaksinkamppailuistaan 56 prosenttia, mikä on 18-vuotiaalle pelaajalle erinomainen lukema. Pelannut lähes koko lyhyen ammattilaisuransa 3–4– 3 -järjestelmässä wingbackina (laiturina), joten sopeutuminen Portugalin käyttämään neljän linjaan ja perinteisen laitapuolustajan rooliin on pieni kysymysmerkki. Taistelee peliajasta kokeneen Raphaël Guerreiron kanssa.

Declan Rice on noussut Englannin keskikentän pohjan avauspelaajaksi.

★Declan Rice

Ikä: 22

Kansallisuus: Englanti

Pelipaikka: Puolustava keskikenttäpelaaja

Seura: West Ham

Sarjaottelut tällä kaudella: 32 ottelua, 2 maalia, 1 maalisyöttö.

Maajoukkueessa: Debyytti Englannin paidassa 22. maaliskuuta 2019. Sitä ennen ehti edustaa Irlantia kolmessa maaottelussa. Englannin paidassa 15 ottelua, yksi maali.

Asiantuntijan arvio: Pelaamisessa näkyy todella vahvasti ”puolustus ensin”-ajattelu. Rice on pelannut myös topparina, mikä näkyy hänen pelaamisessaan.

Rice on koko ajan korkeassa puolustusvalmiudessa. Pallon riistäminen, syöttöjen katkominen ja irtopallopelaaminen ovat aivan huippuluokkaa jo tällä hetkellä. Ahkera ja tehokas taklaaja.

Ricen täytyy edelleen kehittää paineen alla toimimista, sillä toistaiseksi syöttöprosentit laskee merkittävästi puutteellisen havainnoinnin takia. Kannattaa kuitenkin pysähtyä Englannin pelien aikana seuraamaan Ricen puolustuspelaamista, yhtä laadukasta toimintaa ei usein näe.

Pedri muistuttaa pelityyliltään Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen legendaarista Andrés Iniestaa.

★Pedri

Ikä: 18

Kansallisuus: Espanja

Pelipaikka: Hyökkäävä keskikenttäpelaaja

Seura: FC Barcelona

Sarjaottelut tällä kaudella: 37 ottelua, 3 maalia, 3 syöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti MM-karsinnoissa 25. maaliskuuta. Pelasi kolmessa MM-karsintaottelussa yhteensä 185 minuuttia ja syötti yhden maalin.

Asiantuntijan arvio: Las Palmasista Barcelonaan siirtyneen Pedrin pelaamista katsoessa on lähes mahdotonta olla näkemättä yhtäläisyyksiä seuralegendaan ja maajoukkueen monivuotiseen avainpelaajaan Andrés Iniestaan. Hyökkäävä pelaaja, jonka vahvuudet ovat pienissä tiloissa pelaamisessa ja syöttämisessä.

Mestarillinen ensimmäinen kosketus, kuljetuksen tiheä kosketusfrekvenssi ja väkkärämäinen kääntyminen yhdistettynä hyvään havainnointiin tekevät Pedristä todella vaikeasti prässättävän.

Kokonaisvaltaisessa puolustamisessa ikäisekseen melko hyvä. Puolustustilastot ovat hyökkäävälle pelaajalle vähintään kohtuulliset ja kova työmoraali, taidokas paineistaminen ja hyvä tilojen hahmottaminen luovat vahvan pohjan kehittymiselle.

Phil Fodenin ensimmäinen kosketus ja pallon kuljettaminen ovat parasta A-luokkaa.

★Phil Foden

Ikä: 20

Kansallisuus: Englanti

Pelipaikka: Laituri/keskikenttäpelaaja

Seura: Manchester City

Sarjaottelut tällä kaudella: 28 ottelua, 9 maalia, 5 syöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti syyskuussa 2020. Pelannut kuusi ottelua, tehnyt 2 maalia ja syöttänyt 2.

Asiantuntijan arvio: Äärimmäisen monipuolinen pelaaja, joka on pelannut Cityssä kaikkia hyökkääviä rooleja laitalinkkinä, hyökkäävänä keskikenttäpelaajana ja niin sanottuna valeysinä.

Foden pystyy osallistumaan kaikkiin hyökkäyspelaamisen vaiheisiin ja tuottamaan etenemistä pallollisena ja pallottomana. Vaikea nähdä, miksi ei voisi olla yksi maailman ihan parhaita pelaajia.

Pallonkäsittely, ensimmäinen kosketus ja kuljettaminen ovat parasta A-luokkaa. Lyhyet kosketukset, joiden avulla Foden vaihtaa jatkuvasti suuntaa, mahdollistavat näyttävät soolojuoksut pallon kanssa.

Nopeutensa ja korkean työmoraalinsa ansionsa Foden on arvokas pelaaja joukkueelle myös pallonmenetyksissä. Fodenin juoksumäärä oli Mestarien liigassa kaikista pelaajista suurin.

Kai Havertz on ”hiiviskelijä” joka löytää loistavasti tyhjät tilat kentältä.

★Kai Havertz

Ikä: 21

Kansallisuus: Saksa

Pelipaikka: Keskikenttäpelaaja

Seura: Chelsea

Sarjaottelut tällä kaudella: 27 ottelua, neljä maalia, viisi syöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti vuoden 2018 syyskuussa. 13 maaottelua, joissa 3 maalia ja 7 syöttöä.

Asiantuntijan arvio: Pelaajaprofiililtaan melko uniikki pelaaja eurooppalaisessa jalkapallossa. Havertzilla ei ole selvää pelipaikkaprofiilia vaan hän on sekoitus keskushyökkääjää, keskikenttäpelaajaa ja sisään vedettyä laituria. Tämän takia miehen oikea roolittaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pallottomana Havertz on ”hiiviskelijä”, joka liikkuu suurella säteellä ja tulee tilanteisiin lähes aina puolustajien pimeältä puolelta. Enemmän rakentaja kuin maalintekijä, muttei kuitenkaan pelkästään tilanteiden luoja vaan pystyy myös itse viimeistelemään.

Tunnistaa erinomaisesti esimerkiksi joukkuetoveri Timo Wernerin liikkeen ansiosta syntyneet tyhjät tilat, joihin liikkua. Puolustuspelaaminen kestää vertailun maailman parhaisiin hyökkääviin pelaajiin.

Kylian Mbappé, 22, on supertähti jo nyt.

★Kylian Mbappé

Ikä: 22

Kansallisuus: Ranska

Pelipaikka: Hyökkääjä

Seura: Paris Saint-Germain

Sarjaottelut tällä kaudella: 31 ottelua, 27 maalia, 7 syöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti vuonna 2017, tämän hetken kirkkaimpia tähtiä. 42 maaottelua, 16 maalia, 13 syöttöä.

Asiantuntijan arvio: 22-vuotias Mbappé on ollut supertähti jo muutaman vuoden. Poikkeuksellisen nopea pelaaja, jonka vahvuuksiin kuuluvat tempokuljetukset, ohittaminen ja jalan saaminen vapaaksi maalintekoa varten.

Yksi maailman vaarallisimmista pelaajista, koska pystyy luomaan uhkaa niin monella tavalla.

Suoran haastamisen lisäksi peruspeli on vahvaa, ja Mbappé on todella hyvä liikkumaan puolustuslinjan selustaan kaarijuoksuillaan. Puolustajan on vaikea välttyä juoksukilpailuilta, puolusti häntä sitten läheltä tai kauempaa.

Mbappé voittaa räjähtävyydellään myös lyhyet juoksukisat. Juoksuvoimaisena olisi edellytykset olla todellinen prässikone, mutta keskittyy yleensä ylläpitämään tilanteenvaihtovalmiutta eli hakemaan parasta sijoittumista vastahyökkäykseen.

Alexander Isak on pitkäksi pelaajaksi loistava pallonkäsittelijä.

★Alexander Isak

Ikä: 21

Kansallisuus: Ruotsi

Pelipaikka: Hyökkääjä

Seura: Real Sociedad

Sarjaottelut tällä kaudella: 34 ottelua, 17 maalia, 2 syöttöä

Maajoukkueessa: Debyytti vuonna 2017. 21 maaottelua, kuusi maalia.

Asiantuntijan arvio: 192-senttisenä pitkä ja nopea pelaaja, joka on erinomainen käsittelemään palloa pienissä tiloissa, kuljettamaan ja ohittamaan. Muistuttaa pelityyliltään hieman nuorta Zlatan Ibrahimovićia, eli hyökkääjää, joka pystyy ohittamaan ja rakentamaan itselleen maalintekotilanteita. Taitava liikkumaan hyökkäyksestä vastustajan linjojen väliin ja pelaamaan selkä maalia kohti. Toimii joko syöttöseinänä tai irtoaa vartijasta ensimmäisellä kosketuksella ja pääsee kuljettamaan puolustuslinjaa kohti.

Isak on onnistunut ylisuorittamaan omaan maaliodottamaansa nähden, eli viimeistely on erinomaisella tasolla. Isoksi pelaajaksi hän kuitenkin voittaa vain vähän kaksinkamppailuja ilmassa, eikä tuota joukkueelle merkittävästi pallonriistoja.