Belgian haaste on pitää pitkän kauden pelanneet tähtipelaajat vireessä.

Belgia keikkuu jatkuvasti Fifa-rankingin ykkösenä. Vuoden 2018 MM-kisoissa joukkue sai jo pronssia, mutta vuoden 2016 EM-kisoissa matka katkesi yllättäen puolivälierissä Walesia vastaan.

Belgian niin sanotun kultaisen sukupolven pelaajat ovat nyt joko hiukan alle 30-vuotiaita tai hiukan yli 30-vuotiaita. Toisin sanoen tämän poikkeuksellisen lahjakkaan pelaajakatraan mahdollisuus voittaa arvoturnaus on juuri nyt – tai reilun vuoden päästä Qatarin MM-kisoissa.

Pelaajalista on suorastaan hämmentävä: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Eden Hazard...

Kaikki edellä mainitut pelaavat suurissa seuroissa eli kauden aikana on myös pelejä ollut runsaasti. Belgian suurin hankaluus voikin olla raskaan kauden tuoma väsyminen. Esimerkiksi De Bruyne liittyi joukkueeseen vasta kesäkuun harjoitusotteluiden jälkeen, koska hän pelasi 29. toukokuuta Mestarien liigan loppuottelussa.

Poikkeuksena on Hazard, joka ei ole pelannut Real Madrissa kovinkaan paljon, koska hän on ollut pääosin loukkaantuneena.

Vielä vuoden 2018 MM-kisoissa joukkueen selkeä ykköstähti oli Hazard, mutta nyt viitta on asetettu De Bruynen harteille. Manchester Cityn pelintekijä on joukkueen aivot, jonka oivallukset tuovat lisämausteen jo muutenkin taitavaan ryhmään. Hazard on kuitenkin edelleen Belgian kapteeni.

”Olemme huojentuneita, että Hazardin tilanne on menossa parempaan suuntaan ja odotamme hänen saavuttavan huipputason [ennen EM-kisoja]. Hän on kapteenimme ja tärkeässä roolissa”, päävalmentaja Roberto Martinez sanoi, kun hän nimesi toukokuussa EM-miehistönsä.

Hazardin uusi tuleminen voikin alkaa juuri EM-lopputurnauksessa.

Arvio: Belgialle ei löydy haastajaa

Belgia (Fifa-ranking 1.): Jos jokin heikko kohta pitää etsiä Belgian joukkueesta, se on puolustus. Sekin nousee esille vain siksi, että keskikenttä ja hyökkäys sekä myös maalivahti ovat maailman parasta a-ryhmää.

Tanska (10.): Lohkon toinen kotijoukkue pelasi rymistellen kevään kolme MM-karsintaotteluaan yhteismaalierolla 14–0! Vastustajat eivät olleet Euroopan terävintä kärkeä, mutta Tanska on erittäin vahva joukkue.

Venäjä (38.): Itäinen naapurimaamme pelaa ailahtelevasti, mutta kun palaset osuvat kohdalleen, Artjom Dzjuba iskee tarvittavat maalit.

Suomi (54.): Suuri kysymys on se, missä kunnossa Teemu Pukki on. Huuhkajien tärkeimmän pelaajan rooli on niin iso, että menestykseen tarvitaan kotkalaiselta huipputehoja. Käytännössä vähäisistä maalipaikoista on onnistuttava.

Arvio: Belgia voittaa kaikki ottelunsa, mutta Huuhkajilla on mahdollisuuksia muiden pelatessa sopivasti ristiin.