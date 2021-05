Leijonien valmennusryhmään kuuluva Mikko Manner päävalmensi viimeksi Oulun Kärppiä, jossa hän voitti muun muassa SM-kultaa.

Mikko Manner on Ruotsin liigassa pelaavan Brynäsin uusi päävalmentaja. Mannerin sopimus on kaksivuotinen.

Viimeksi Manner valmensi Oulun Kärppiä, jossa hän voitti muun muassa SM-kultaa.

Manner kuuluu myös Jukka Jalosen valmennusryhmään Latvian MM-kisoissa ja oli voittamassa myös MM-kultaa vuonna 2019.

”Tämä on suuri kunnia. Yritän huolehtia siitä, että kaikki voivat hyvin ja että tuntevat roolinsa tärkeäksi”, Manner kommentoi Brynäsin tiedotteessa Göteborgs Postenin mukaan.

Manner aikoo muuttaa Ruotsiin elokuussa. Hänet houkutteli Brynäsiin Kärppien entinen luottopuolustaja Josef Boumedienne, joka kuvaa Manneria turvalliseksi valmentajaksi.

”Meillä on paljon taitavia pelaajia, ja voimme olla jo ensi kaudella erittäin hyvä joukkue”, Manner kommentoi tiedotteen mukaan.

”Filosofiani on sekoitus suomalaista ja ruotsalaista kiekkoilua. Meidän on oltava aggressiivisia ja käännettävä peliä nopeasti. Lisäksi viisikon on oltava tiivis ja kaikkien on oltava pelin sisällä”, hän kuvailee.

