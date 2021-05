ManchesteR Cityn Phil Foden oli voittamassa kahdeksaa pokaalia ennen kuin hän täytti 21 vuotta. Syntymäpäivä oli perjantaina, ja tänään lauantaina hän voi saada hiukan myöhästyneen syntymä­päivä­lahjan: Foden pelaa Mestarien liigan loppuottelussa.

Foden syntyi ja eli lapsuutensa Stockportissa, joka sijaitsee vain kymmenen kilometrin päässä Cityn kotistadionista, Manchesterin Etihad-stadionista. Hän pelaa siten lähes kotikulmiensa joukkueessa, joka koostuu pääosin kansainvälisistä pelaajista. Heitä seuraan on hankittu Abu Dhabista kotoisin olevien omistajien rahoilla.

Kun Foden harjoitteli kuusivuotiaana Manchester Cityssä, se oli aika erilainen seura nykyiseen verrattuna. City oli juuri noussut takaisin Valioliigaan ja ehtinyt pelata myös yhden kauden Englannin kolmannella sarjatasolla.

”Meillä oli rajallisesti rahaa ja rajalliset resurssit, ja me sijoitimme ihmisiin”, kertoi Cityn entinen akatemiamanageri Jim Cassell uutistoimisto AFP:lle ennen Mestarien liigan finaalia, jossa City kohtaa Chelsean.

Fakta Manchester City kohtaa Chelsean Portossa Mestarien liigan finaali pelataan lauantaina kello 22 Portossa Portugalissa. Alun perin ottelu piti pelata Istanbulissa, mutta pelipaikka vaihtui Britannian matkustus­rajoitusten takia.

City ei ole voittanut koskaan Mestarien liigaa. Chelsea on voittanut sen kerran, vuonna 2012.

Otteluun otetaan 16 500 katsojaa. Molempien joukkueiden kannattajille on varattu 6 000 lippua. Liput maksavat 70–600 euroa.

Rajalliset resurssit tarkoittivat myös sitä, että paikalliset lahjakkuudet kaappasi yleensä Manchester United. Sen lisäksi City joutui torjumaan Liverpoolin ja Evertonin kiinnostuksen jo varhain lahjakkuutensa osoittaneeseen Fodeniin eli ”Stockportin Iniestaan”.

Lempinimen taustalla on Fodenin samankaltainen pehmeä kosketus palloon kuin FC Barcelonan ja Espanjan entisellä keskikenttäpelaajalla Andrés Iniestalla.

”Philip näytti erilaiselta, hän näytti erityiseltä”, Cassell sanoo.

”Hänellä oli aina upea ketteryys ja tasapaino. Erityiseksi hänet teki se, että hänellä oli tapana käsitellä palloa koskettamatta sitä, kehonsa liikkeen avulla.”

Vaikka Foden oli jo harjoitellut Cityn junioreissa ja City olisi voinut virallisesti rekisteröidä hänet alle yhdeksänvuotiaiden joukkueeseen, Foden jatkoi pelaamista Stockportin paikallisessa Reddish Vulcansissa edistääkseen kilpailuhenkeään, jota Cityssä menestyminen juniorina vaati.

”Meillä oli tuolloin haastava kulttuuri. Kuulin ihmisten sanovan: ’Antakaa heidän pelata, älkää katsoko tuloksia’, mutta milloin nupista käännetään, jotta voi olla voittaja?” Cassell kysyy.

”En usko siihen ajatukseen, ettei pitäisi murehtia tuloksista. Olemme eliitti­ohjelmassa. Eliitti on sitä, että on paras. Se on itsensä haastamista tullakseen parhaaksi.”

Fodenin lahjakkuus kyllä huomattiin. Sen huomasi myös eräs henkilö, joka oli tottunut näkemään maailman lahjakkaimpia pelaajia.

”Te, jotka näitte hänen ensimmäisen ottelunsa Manchester Cityssä, olette onnekkaita”, sanoi Cityn manageri Pep Guardiola, kun Foden oli 17-vuotiaana pelannut ensimmäisen ottelunsa Cityn edustusjoukkueessa. Se oli ystävyysottelu Houstonissa ennen kauden alkua vuonna 2017.

Phil Foden pelasi 20. heinäkuuta 2017 ensimmäisen ottelunsa Manchester Cityn edustusjoukkueessa. City kohtasi Houstonissa Manchester Unitedin.

Myöhemmin samana vuonna Foden teki kaksi maalia alle 17-vuotiaiden MM-kisojen loppuottelussa Intiassa ja hänet valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Englanti myös voitti turnauksen.

Vaikka Foden nousi jo nuorena ainakin lähes tähtiasemaan, monet odottivat hänen siirtyvän ensin lainapelaajaksi jonnekin, missä peliaikaa tulisi enemmän. Manageri Guardiola ei kuitenkaan tehnyt näin, vaan Fodenin peliminuutteja on lisätty vähitellen kolmen viime vuoden aikana.

Tällä kaudella Foden on jo vakiinnuttanut paikkansa avauskokoonpanossa ja tehnyt pelaamissaan otteluissa 16 maalia. Hän on myös syrjäyttänyt Cityn toisen, hieman kokeneemman englantilaisen Raheem Sterlingin Mestarien liigan pudotus­peli­vaiheessa.

”Pep on nähnyt hänessä samaa kuin me näimme hänen ollessaan kuusivuotias ja on valmentanut häntä loistavasti”, Cassell arvioi.

”Kaikki ovat sanoneet Pep Guardiolalle, että Philin täytyy pelata enemmän, hänen täytyy mennä lainalle. Pep oli vahva: hän tiesi, mitä hänellä oli. Luulenkin meidän kaikkien uskovan, että meillä lienee todellinen supertähti käsissämme Manchester Cityssä.”

Kentän ulkopuolella Foden ei rehvastele supertähden elkein. Itse asiassa hänen vapaa-ajan harrastuksensa on kaukana joidenkin valioliigatähtien glamour-elämästä. Foden nimittäin käyttää vapaa-aikansa kalastamalla Manchester Unitedia kannattavan isänsä kanssa.

”Kun ihmiset saavat tietää siitä, he sanovat: ’Jopa nautit oudosta urheilusta’”, Foden kertoi Cityn verkkosivuilla joukkue­kavereidensa reaktiosta.

”Mielestäni kalastaminen tekee erittäin hyvää ottelujen jälkeen, kun jalkojen pitää levätä. Lisäksi se on todella hauskaa.”

Vaikka kalastusta saatetaan pukukopissa ihmetellä, Foden on jo ansainnut kokeneiden pelaajien kunnioituksen.

”Philistä on tullut tärkeimpiä pelaajiamme. Hänen pelaamisensa on kehittynyt monella tavalla, etenkin oikeiden ratkaisujen tekeminen kriittisillä hetkillä. Se on todella vaikuttavaa noin nuorelta pelaajalta”, sanoo Cityn keskikenttäpelaaja İlkay Gündoğan.

”Hän on meillä niitä pelaajia, jotka muuttavat ottelun kulun, ja voi olla sellainen myös lauantaina.”

