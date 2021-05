Edes kolmen ottelun voittaminen ei välttämättä pelasta Tre Kronoria.

Leijonien peli etenee jääkiekon MM-turnauksessa kohti puolivälieriä kuin aikataulussaan kiitävä juna, mutta samaa ei voi sanoa naapuri Ruotsista.

Suomi on ottanut pisteitä joka pelistä, voittanut niistä kolme ja maalejakin tulee sopivan laajalti. Italiaa vastaan oli puolustaja Tony Sundin vuoro pokata palkintokello Leijonien parhaana pelaajana.

Koossa olevat kymmenen pistettä lupaavat tietä kohti pudotuspelejä, vaikka ihan vielä ei lyödä joukkueita lopulliseen järjestykseen.

Italiaa vastaan kulki ylivoima, vaikka lopulta tuli vain yksi maali viidellä neljää vastaan: Sundin ensimmäinen.

Oli tärkeää harjoitella ylivoimaa pelissä, kun turnauksen aikana treenimahdollisuudet ovat vähissä. Laukauksiakin lähti sellainen määrä, ettei enempää voi toivoa, mutta maaleja kyllä saisi ropista lisää.

B-lohkon kärkipaikka pysyy Leijonilla vähintään perjantai-iltaan asti, kenties sen jälkeenkin.

Toisessa lohkossa näyttää vähän erilaiselta. Ruotsi konttaa oikein polvet kipeinä.

Ei ole kovinkaan tyypillistä Ruotsia, että joukkue hukkaa 2–0-johdon ja kellahtaa katolleen sen jälkeen. Niin kävi Tšekkiä vastaan torstaina ja katastrofi leijuu ilmassa.

Ruotsilla on koossa vaivaiset kolme pistettä ja jäljellä ottelut Britanniaa, Slovakiaa ja Venäjää vastaan. Tällä tahdilla on vaikea ennustaa yhdeksän pisteen pottia. Kotimatkan veikkaaminen on paljon helpompaa.

Ja vaikka Ruotsi voittaisi kaikki loput pelit, ei jatkopaikka siltikään olisi varma.

Ruotsalaislehdet ovat kirkuneet MM-katastrofin perään jo muutaman päivän, mutta otsikoiden koko vaan kasvaa, jos se enää on mahdollista.

Tre Kronor on ankkuroitunut A-lohkon hännille, eikä toiveita paremmasta juurikaan ole. Ja joukkueessa sentään riittää NHL-pelaajia jonkin verran, jos se lasketaan menestyksen mittariksi.

Ruotsi ei ole koskaan MM-kiekon historiassa jäänyt puolivälierien ulkopuolelle, mutta sekin tilasto saanee mustan tahran ensi viikolla.

Latvian kisoissa 2006 Ruotsi kiekkoili MM-kultaa talvella tulleen olympiakullan jatkoksi. Maisemat ovat vähän toisenlaiset Riiassa 2021.