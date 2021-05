Espanjalainen maalivahti on päästänyt taakseen 38 peräkkäistä rangaistuspotkua. Eurooppa-liigan finaalissa hän oli myös ainoa epäonnistuja pilkulta.

Surullisen hahmon ritari David de Gea jatkoi epäonnista taistelua omia tuulimyllyjään vastaan, kun Manchester United hävisi torstain puolelle venyneessä Eurooppa-liigan finaalissa Villarrealille.

30-vuotiaan espanjalaisen surkeaa saldoa rangaistuspotkujen torjunnoissa alleviivattiin karulla tavalla. De Gea päästi selkänsä taakse kaikki Villarrealin laukomaa 11 rangaistuspotkua.

Lisäksi hän oli itse ainoa pelaaja, joka epäonnistui pilkuilta. Seurahistoriansa ensimmäisen merkittävän pokaalin saavuttanut Villarreal löi Unitedin rangaistuspotkukilpailussa 11–10. Varsinainen peliaika päättyi lukemiin 1–1.

De Gea ja hänen argentiinalainen virkaveljensä Gerónimo Rulli joutuivat laukomaan rangaistuspotkua, koska jokainen kenttäpelaaja oli jo ampunut omansa. Rulli onnistui ja torjui perään de Gean yrityksen.

Se käynnisti El Submarino Amarilloksi eli keltaiseksi sukellusveneeksi ristityn seuran juhlat. De Gea joutui painamaan päänsä pettyneenä kohti nurmen pintaa.

”Joskus yksi potku voi määritellä kauden onnistuneeksi ja hyväksi, ja se voi määritellä sen myös vähemmän hyväksi”, Unitedin norjalaismanageri Ole Gunnar Solskjær totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Solskjær muistutti, että vain pokaalit merkitsevät Manchester Unitedissa. Hyökkääjä Marcus Rashford oli samoilla linjoilla.

”Manchester City voitti Valioliigan ja me sijoituimme toiseksi. Villarreal voitti Eurooppa-liigan ja me olimme toisia. Meille se ei ole mitään”, Rashford sanoi BT Sportsin haastattelussa.

”En halua kuulla kenenkään sanovan, että he olivat niin lähellä, koska se ei merkitse mitään. Yksi voittaa ja toinen häviää, ja tänään me hävisimme. Meidän on selvitettävä, miksi niin kävi ja varmistettava, ettei niin käy seuraavalla kerralla.”

Keskiviikkoinen tappio Gdanskissa merkitsi sitä, että Unitedin pokaaliton jakso venyi jo neljän vuoden mittaiseksi. Seura saavutti edellisen voittonsa toukokuussa 2017 Tukholman kupeessa Solnassa pelatussa Eurooppa-liigan finaalissa.

De Gean torjumattomien rangaistuspotkujen putki puolestaan venyi jo 38 rangaistuspotkun ja yli viiden vuoden mittaiseksi.

Hän torjui edellisen pilkkunsa Englannin cupin välieräottelussa huhtikuun 23. päivänä vuonna 2016 estäessään silloisen Everton-hyökkääjän Romelu Lukakun yrityksen.

Torjumattomien rangaistuspotkujen putki alkoi syyskuussa 2016, kun Watfordin Troy Deeney laukoi joukkueensa 3–1-voittolukemat pilkulta ottelun lisäajalla.

United on kärsinyt Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan kuusi tappiota seitsemästä edellisestä rangaistuspotkukilpailustaan. Ainoa voitto on liigacupin ottelusta Rochdalea vastaan syyskuulta 2019.