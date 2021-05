Miesten MM-kiekossa on nähty mielenkiintoisia otteluita ja yllättäviä tuloksia.

Jääkiekon miesten MM-kisoja on takana kuusi päivää, ja alkulohkot ovat puolivälissä. On hyvä hetki testata, miten hyvin kisoja on tullut seurattua.

Suomen ottelut ovat varmasti parhaiten muistissa, mutta niistäkin löytyy asioita, joita ei kovinkaan fani välttämättä heti tiedä.

Leijonat kohtaa tänään Italian kello 20.15, joten muistijälkiä piirtyy taas lisää.

Onnea matkaan!