Jarruketju, telaketju, haalariosasto. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Vaikka nykyaikainen huippujääkiekko on liukumassa kohti neljän tasaisen ja taitavan ketjun peluutusta, Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on tarvinnut menestykseensä ainakin yhtä hyökkääjätrioa, joka erikoistuu työteliäisyyteen, voimaan ja puolustuspeliin.

Usein ketju on ollut peluutusjärjestyksessä neljäs.

Torinon olympialaisissa vuonna 2006 Ville Nieminen–Niko Kapanen–Niklas Hagman sekä Antti Laaksonen–Mikko Koivu–Jarkko Ruutu.

MM-kultakisoissa 2011 Antti Pihlström–Petteri Nokelainen–Jani Lajunen, joka vastasi Ruotsi-finaalin voittomaalista. Toissa vuonna Joel Kiviranta–Juho Lammikko–Marko Anttila.

Nyt Riiassa Anttila jatkaa paitsi Suomen kapteenina ja koko kansan Mörkönä, myös jarruketjun pitkävartisena raatajana. Rinnalla ovat Hannes Björninen ja Saku Mäenalanen

”Saku on nopea luistelija, hyvä pysymään kiekossa ja laukoo paljon. ”Stretsi” (Anttila) on vahva kiekon kanssa ja pystyy suojaamaan sitä”, Björninen kuvaili ketjukavereitaan keskiviikkona.

”Kentällä he ovat tosi työteliäitä. Ajattelemme jääkiekosta samalla tavalla”, Mäenalanen jatkoi.

Lue lisää: Tässä ovat MM-jääkiekon tulokset ja ohjelma

Lue lisää: Suomi palasi MM-jäillä voittojen tielle kaatamalla Norjan 5–2 – HS seurasi ottelua hetki hetkeltä

Björninen, 25, pelasi Liigassa kolmannen kautensa Lahden Pelicansin kapteenina. Viiksekäs sentteri johti joukkueensa 54 pisteen (47 runkosarjassa, 7 pudotuspeleissä) kaudellaan puolivälieriin.

Ensi kaudeksi Björninen siirtyy Helsingin Jokereiden KHL-joukkueeseen, jota Anttila ja Mäenalanen edustivat viime kaudella.

MM-kisojen alussa on mietityttänyt, olisiko Björnisen kuulunut siirtyä Suomesta KHL:än sijaan suoraan NHL:ään.

”NHL on unelmani. Yritetään pelata niin hyvin, että sieltä kiinnostusta tulee.”

Viimeiset kaksi kautta Björninen on ollut Liigan paras aloittaja aloitusprosentilla mitattuna (yli 100 aloitusta).

”Voittamalla aloituksen saa kiekonhallinnan. Siinä on mukana kokemusta, taitoa ja kamppailuasennetta. Haluan voittaa jokaisen kamppailun ja olen harjoitellut aloituksia enemmän viime vuosina. Luen vastustajaa”, hän kertoo.

Mäenalanen, 26, nousi tietoisuuteen voittamalla 2014 nuorten MM-kisojen maalipörssin ja olemalla tärkeä osa Suomen kultajoukkuetta.

Isokokoinen laituri kuului vuosina 2014–18 kolmeen Kärppien mestaruusnippuun.

Suomen valmennustrio Jukka Jalonen (vas), Mikko Manner ja Ari-Pekka Selin seurasivat tarkasti Norja-pelin tapahtumia.

Björniset oli Suomen paras ketju Yhdysvallat- ja Kazakstan-otteluissa. Ketju painoi pelin vastustajan päätyyn, voitti kamppailuja väellä ja voimalla sekä loi maalipaikkoja.

”Turnaus on alkanut hyvin. Olemme yrittäneet viedä kovan työnteon kautta kiekon vastustajan päähän ja luoda paikkoja. Kaikki lähtee hyvästä puolustuspelaamisesta”, Björninen aloitti.

”Teemme kovaa töitä. Jokainen ketju tarvitsee hyvän sentterin, joka voittaa aloituksen. Siitä se lähtee”, Mäenalanen kehaisi.

Tiistain Norja-ottelussa trio siirrettiin nelosketjusta ykköseksi.

”Haemme vahvalla telaketjulla suuntaa ottelulle. Björninen on erinomainen aloittaja. Aloituksen kautta saisimme kiekon, pääsisimme syvään ja vyöryttämään”, Suomen apuvalmentaja Mikko Manner perusteli.

”Meille se ei muuttanut mitään. Olimme vain ensimmäisenä kentällä”, Mäenalanen arvioi.

Norjaa vastaan Björnisen ketju pelasivat kisojen vaisuimman pelinsä. Tästä huolimatta Björninen tinttasi Mäenalasen laukauksen jälkeisen irtopalan verkkoon 5–2-maalissa.

Suomi voitti Norjan näillä lukemilla. Maali oli trion sentterille ensimmäinen MM-kisoissa. Anttila poimi nuoremmalle ketjukaverilleen heti kiekon talteen.

”Heidän peli-identiteettinsä sopii kansainväliseen pelityyliin, jossa puolustetaan erittäin tiiviisti ja on kova kamppailupelin vaade. Vastassa on isoja vastustajia, jotka puolustavat maaliaan henkeen ja vereen. He saavat pelata silloin täysin omilla vahvuuksillaan. Näistä syistä monesti tuollainen kenttä yllättää kaikki tekemällä myös tulosta”, Manner eritteli.

”Björninen on erinomainen kamppailija. Anttila ja Mäenalanen ovat isokokoisia ja tietävät, mitä voittava peli vaatii. He osaavat chipata kiekkoja eteenpäin, suojata ja viedä kiekkoja kulmalipuille väsyttäen vastustajaa.”

Suomen valmennus näkee Björnisten kaltaisen työteliään ketjun tärkeänä osana Leijonien roolitusta.

”Varsinkin, kun siinä on joukkueen kapteeni mukana. Esimerkkijohtajuus on siinä”, Manner sanoi.

Hän korostaa roolituksen merkitystä.

”Kaikki ketjumme pelaavat taktisesti samanlaista lätkää, mutta pyrimme jakamaan koko joukkueelle yli- ja alivoimavastuuta. Etteivät monet pelaisi molemmissa. Roolitus perustuu sille, että pitkässä turnauksessa keskiarvopeliaika pysyisi tasaisena hännän ja kärjen välillä.

”Siitä tullaan isompaan joukkuekoheesioon. Jos voit peluuttaa tasaisesti neljää ketjua ja jakaa erikoisosaajille vastuuta erikoistilanteissa, silloin jokainen kokee tehtävänsä tärkeäksi. Se nostattaa joukkueen veljeyttä ja henkeä.”

Lue lisää: Testaa tietosi – tästä MM-kiekkovisasta kaikki saavat ainakin yhden oikein, mutta harva kaikkia