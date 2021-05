Suomen edustajiksi Tokion kesäolympialaisiin valittiin Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen, eikä urheilun oikeusturvalautakunta kumonnut Olympiakomitean tekemää päätöstä.

Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt Janne Järvisen valituksen purjehduksen Nacra 17 -luokan olympiavalinnasta.

Oikeusturvalautakunta julkaisi yksimielisesti syntyneen päätöksensä torstaina verkkosivuillaan.

Järvinen ja Sinem Kurtbay purjehtivat maaliskuussa Suomelle maapaikan Tokion kesäolympialaisiin. Lanzarotella käyty kisa purjehdittiin Järvisen veneellä, mutta hänen sijastaan Tokioon valittiin Akseli Keskinen.

”Päätyminen harkinnassa Järvisen asemesta Keskisen valintaan ei ole ollut asetettujen valintakriteereiden vastaista eikä asiassa ole ilmennyt, että harkintavaltaa olisi käytetty asiassa väärin”, oikeusturvalautakunta totesi.

”Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että valintapäätös olisi Järvistä tämän iän perusteella syrjivä. Näin ollen valitus on hylättävä.”

Suomen Olympiakomitea kertoi valintapäätöksensä perustuneen siihen, että Keskisen menestymismahdollisuuksia on pidetty lajiliiton kannan mukaisesti parempina kuin Järvisen.

”Osaltaan asiaan on päätöksen perustelujen mukaan vaikuttanut myös Keskisen uran kehitysvaihe, jonka on arvioitu olevan nousujohteinen. Vasta päätöksen lopussa on todettu, että kun valinta kohdistuu edellä mainituilla perusteilla Keskiseen, se on samalla myös sijoitus tulevaisuuteen”, oikeusturvalautakunta kertoi.

”Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että valituksen kohteena oleva valintapäätös olisi Järvistä syrjivä.”

Järvinen on 45-vuotias eli vuonna 1999 syntynyt Keskinen on yli 20 vuotta häntä nuorempi.

Järvinen tuomittiin 8. huhtikuuta Helsingin käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä Järvinen on kertonut valittavansa tuomiostaan hovioikeuteen. Hän on myös kiistänyt rikossyytteet.

Järvisen ensisijainen vaatimus kolmen urheilijan venekunnan lähettämisestä Tokioon hylättiin oikeusturvalautakunnassa perusteettomana.

”Olympialaisten sääntöjen ja määräysten mukaan Suomea voi purjehduksen Nacra 17 -luokassa edustaa kaksi nimettyä urheilijaa, joiden varalle ei voida lähettää kolmatta urheilijaa”, lautakunta totesi.

Järvisen on maksettava Suomen Olympiakomitealle lautakuntakuluja 1 500 euron verran, eikä hänen maksamaansa valitusmaksua palauteta.

