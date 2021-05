Virtanen hiihtää Hangosta Utsjoelle, ja 24 tunnin hiihdon maailmanennätysyritys odottaa vuoroaan ensi talvena.

Lahtelainen ultrahiihtäjä Teemu Virtanen aikoo tehdä kesäkuussa tempun, jota kukaan suomalainen ei ole tiettävästi aiemmin tehnyt.

Virtasen on tarkoitus hiihtää rullasuksilla tasatyöntöä Suomen päästä päähän, Hangosta Utsjoelle. Kun reitti kulkee Suomen länsirannikkoa myötäillen eikä suorinta tietä, matkaa kertyy noin 1 600 kilometriä.

Virtanen tunnetaan ultrahiihdon ”sanansaattajana”. Kahtena edellisenä talvena hänellä oli hankkeilla 24 tunnin hiihdon maailmanennätyksen rikkominen Tukholman olympiastadionilla.

Toissa talvena yritys kaatui lumen puutteeseen ja viime talvena koronapandemiaan.

”Se asia on kyllä tarkoitus hoitaa ensi talvena, ja Tukholman kaupunki on mukana, mutta tämä on eri juttu”, 53-vuotias Virtanen kertoo HS:lle.

Suomen halki rullailu liittyy Virtasen työhön pitkien matkojen Ski Classics -kilpailusarjassa, jossa hän toimii muun muassa tv-lähetysten englanninkielisenä selostajana ja tuottajana.

”Sieltä tuli idea tällaisesta tempauksesta, koska kesäkausi on hiljaista aikaa. Kukaan ei ole minun tietääkseni hiihtänyt yksin Suomen päästä päähän rullilla.”

Jos sää on suotuisa, Virtanen arvioi selviytyvänsä urakasta kymmenessä päivässä.

”Sää vaikuttaa valtavasti. Mieluiten tuuli voisi olla enemmän myötäinen. Kaikki riippuu siitä, miten jaksan.”

Virtasen suunnitelmissa päivätaipaleet ovat 150 kilometrin luokkaa ja keskinopeus noin 20 kilometriä tunnissa.

”Pitää muistaa, että sään lisäksi vauhti riippuu asfaltin kunnosta ja muusta liikenteestä.”

Virtanen myöntää, että Lapin yötön yö saattaa houkutella pidentämään loppupään päivätaipaleita.

”Pitää sitten katsoa, mikä on kunto ja fiilis.”

Yöpymiset on tarkoitus hoitaa hotelleissa tai vastaavissa majoituspaikoissa.

”Varmaan meillä on varuilta mukana teltta varsinkin Lappia varten.”

Etelä-Pohjanmaan korkeudella Virtasen reitti koukkaa sisämaahan Kurikkaan, josta huoltoauton kyytiin astuu hiihtolegenda Juha Mieto.

Mieto on lupautunut Virtasen kannustajaksi Utsjoelle asti.

”Jussilla riittää varmasti aina juttua. Näytösluonteisesti hän voisi ehkä hiihtää kanssani jonkun lyhyen pätkän, mutta pidempään hän ei varmaan pysy mukana vauhdissa, kun sopivassa myötätuulessa nopeus voi olla 24–25 kilometriä tunnissa”, Virtanen sanoo.

Virtanen toivoo, että matkan varrella hänen seuraansa liittyisi muita hiihtäjiä vetoavuksi.

”Se on idea, että tulisi yllätysvieraita Toivottavasti esimerkiksi Ari Luusua voisi tulla mukaan vaikka Rovaniemeltä Sodankylään”, Virtanen sanoo viitaten Suomen parhaaseen maratonmatkojen hiihtäjään, jonka sopimus uuden ruotsalaisen tallin Team Eksjöhusin kanssa julkaistiin torstaina.

Virtasen mielestä kuka tahansa voi tulla kannustamaan häntä, ei välttämättä rullilla mutta vaikka pyöräilemällä. ”Tie on avoin.”

Virtanen uskoo, että oman kuntopohjan kestämistä ei tarvitse epäillä. Hän kertoo hiihtäneensä viime talvena eteläisessä Suomessa kaikkiaan 6 500 kilometriä.

Kevättalvella hän sijoittui yhdeksänneksi Ruotsin Lapissa maailman pisimmmässä hiihtokilpailussa, 220 kilometrin Nordenskiöldsloppetissa, jossa aikaa kului yli 12 tuntia.

”Kyllä pitäisi olla riittävästi kuntopohjaa, jolla jaksaa.”

Virtanen aloittaa rullahiihtourakkansa Suomen halki Hangosta 10. kesäkuuta.