Suek: Suomen urheilussa kilpailumanipulaation valvonta on korkeintaan keskin­kertaisella tasolla

Kansainvälisen vedonlyönnin kannalta riskialttein laji on jalkapalloilu.

Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen kertoo, että tällä hetkellä kilpailumanipulaation tilanne on Suomessa rauhallinen.

Suomen urheilun tilanne kilpailumanipulaation suhteen on rauhallinen ja parempi kuin useissa naapurimaissa, arvioi Suomen urheilun eettinen keskus Suek torstaina julkaisemassaan Kilpailumanipulaation tilannekuvassa.

Kahden viime vuoden aikana Suekin tietoon ei ole Suomesta tullut vakavia kilpailu­manipulaatio­epäilyjä, jotka olisivat johtaneet esitutkintaan tai urheilu­perusteiseen tutkintaan.

"Tilannekuva keskittyy vakavimpaan manipulaatioon, mutta ei poista sitä, että yksittäisten toimijoiden mahdollisuus manipulaatioon on olemassa”, Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen kertoi etäjulkistustilaisuudessa.

Kansainvälisen vedonlyönnin kannalta riskialttein laji on jalkapalloilu. Jääkiekon ja kriketin riski arvioitiin keskitasoiseksi, muissa lajeissa riskit ovat matalia.

Suomalaisissa urheilujoukkueissa ei tällä hetkellä ole merkittäviä ulkomaisia omistuksia, ja manipulaation uhka suomalaisessa urheilussa on tiedossa.

"Yleisesti ottaen ohjeet ja säännöt ovat hyvällä tasolla, mutta valvonta on enintään keskinkertaisella tasolla. Syynä on henkilöstöresurssien vähäisyys. Tämä on heikoin osa-alue ja riskiä kohottava tekijä”, Ikonen arvioi.

Suomen jalkapalloa takavuosina keinuttaneissa kilpailu­manipulaatio­tapauksissa oli mukana myös ulkomaalaispelaajia. Jalkapalloilun pelaajayhdistys on tehnyt yhteistyötä Suomessa useissa kilpasarjoissa pelanneen ja nykyisin Kakkosen tamperelaisjoukkuetta Ilves-Kissoja pelaaja-valmentajana edustavan Jean Fridolin Nganbe Nganben kanssa. Hän on kerännyt pelaajien kokemuksia.

"Monilla pelaajilla on vaikeuksia integroitua Suomeen, eikä heillä ole tietoa suomalaisesta kulttuurista”, Nganbe Nganbe kertoi.

Nganbe Nganbe kertoi ulkomaalaispelaajien ongelmista, jotka voivat altistaa ottelumanipulaatiolle. Hänen mukaansa yleisimmät ongelmat liittyvät verotukseen, palkkojen myöhästymiseen, palkanmaksuun loukkaantumisen aikana ja pelaajien pelkoon puhua ongelmistaan avoimesti.

Nganbe Nganben mukaan Suomeenkin saapuu ulkomaalaispelaajia, joiden vanhemmat ovat ottaneet velkaa voidakseen lähettää lapsensa Suomeen.

"Jos he eivät onnistu, mitä tapahtuu?” Nganbe Nganbe kysyi.