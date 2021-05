”Ruotsalaisen painajaisen alku”, ”fiasko on lähellä”– Ruotsin media järkyttyi MM-sukelluksesta

Ruotsi on voittanut vain yhden ottelun jääkiekon MM-kisoissa. Tuorein tappio tuli torstai-iltana.

Ruotsin media oli ehtinyt teilata Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen otteet Latvian MM-kisoissa kahden tappion jälkeen, mutta tiistainen 7–0-voitto Sveitsistä palauttti uskoa joukkueeseen.

Mutta torstaina tilanne synkkeni, kun Ruotsi hävisi Tšekille 2–4 johdettuaan ottelua kahdella maalilla vielä kolmannen erän alussa.

”Uusi pimeys saapui kolmannen erän romahduksesta”, kirjoittaa Aftonbladetin Mats Wennerholm.

”Ja se voi olla vain ruotsalaisen painajaisen alku.”

Wennerholm viittaa tällä siihen, että Ruotsi saattaa jäädä ensimmäistä kertaa nykymuotoisessa MM-turnauksessa pudotuspelien ulkopuolelle. Sarjajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1992 lähtien.

”En ole vielä toipunut tästä [tappiosta Tšekille], joka tuli niin yllättäen Ruotsin johdettua 2–0. Se alkoi niin hyvin”, Wenner kertasi vielä ottelun kulkua.

"Sitten seurasi yksi pahimmista romahduksista, joita Ruotsin maajoukkue on kokenut.”

Myös toisen iltapäivälehden, Expressenin, Sanny Lindström oli ihmeissään ja turhautunut.

”Tämä on turhauttavaa ja nyt Ruotsin fiasko on lähellä. Se tuntuu karmean tarpeettomalta, koska jälleen kerran joukkue osoitti, että siinä on potentiaalia”, Lindström kirjoitti.

”Vielä on mahdollisuus pelastua, mutta siihen vaaditaan pieni ihme.”

