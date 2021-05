Riika

Saksan kiekkomaajoukkueen päävalmentaja Toni Söderholm sanoo, että tunne on erilainen kuin kaksi vuotta sitten.

Slovakian MM-turnauksessa kaksi vuotta sitten Söderholmin valmentama Saksa kohtasi hänen johdollaan Leijonat ensi kertaa tällä tasolla. Söderholm oli silloin tuore kasvo Saksan valmennusjohdossa, mutta nyt on toisin.

Saksa voitti alkusarjan päätöspelissä Leijonat 4–2. NHL:n supertähti Leon Draisaitl ratkaisi kahdella maalillaan silloin. Riiassa hän ei pelaa, mutta Saksan nuorekkaassa joukkueessa riittää lahjakkuuksia.

”Silloin en oikein tiennyt, miten siihen otteluun piti suhtautua”, Söderholm sanoo Riiassa.

”Kyllä silloinkin pystyin keskittymään vain siihen, mitä me teimme.”

Pinttynyt muistikuva on mennyttä, jossa Saksan maajoukkue oli täynnä kahden passin kanadalaisia.. Joukkueen puolustuksessa pelaa Moritz Seider, 20, yksi tulevien vuosien tähdistä.

John Peterka on Buffalon toisen kierroksen NHL-varaus. Toisen polven pelaaja Lukas Reichel varattiin viime vuonna Chicagoon numerolla 17. Viisi pykälää Anton Lundellin jälkeen.

”Moritz pelaa kuin 30-vuotias. Hän on ihan huippu. Onko oikein sanoa, että hän on tulevaisuuden huippupuolustaja, kun hän on huippu jo nyt. Tulevaisuuden maailmanluokan puolustaja ominaisuuksiltaan”, Söderholm pyörittelee.

Reichelin ympärillä leijuu iso kysymysmerkki, kun Kazakstanin Ivan Stepanenko taklasi toisen polven pelaajaa pään ja niskan alueelle pelikiellon arvoisesti.

”En tiedä, saammeko parsittua hänet kuntoon seuraavaan peliin.”

Saksa aloitti MM-turnauksen vahvasti. Tähän mennessä muun muassa Kanada on kaatunut ja joukkue on edelleen suosikki menemään jatkoon, jopa lohkon kärkipäässä.

Söderholm uskoo, että Leijonien kohtaamisesta tulee kova peli.

”Tosi sitoutunuthan Suomen joukkue on. Sitoutunut, kurinalainen ja sitkeä. Kärsivällisyyshän on tavallaan myös sitkeyttä.”

Entisenä Leijonien maajoukkuepelaajana Söderholm osaa katsoa Suomen peliä ihan erilaisilla silmillä kuin jonkun muun maan valmentaja.

Puolustaja Moritz Seider kuuluu Saksan lupaavimpiin kiekkoilijoihin.

Jukka Jalosen valmentamien joukkueiden ilme näyttä usein samantyyppiseltä.

”Suomi ei se anna vastustajalle hirveästi [aikaa ja tilaa], eikä sitä ole vaikea tunnistaa suomalaiseksi jääkiekkomaajoukkueeksi.”

”Kyllä me suunnilleen tiedetään, mitä heidän pelissä haetaan. Vaikea sanoa, tiedetäänkö heistä niin paljon enemmän kuin muista joukkueista.”

Söderholm puhuu me-muodossa. Hän tarkoittaa valmennusjohtoa, jossa toimivat Ville Peltonen ja toisena apuvalmentajana Matt McIlvane.

Lisäksi maalivahtivalmentaja Ilpo Kauhanen on touhunnut Saksan nuorten maajoukkueen, mutta myös A-maajoukkueen valmennuksen mukana.

McIlvanen Söderholm tuntee seuratasolta Münchenistä. Yhdysvaltalainen McIlvane oli apuvalmentajana, kun Söderholm pelasi viimeistä kauttaan Saksassa.

Peltosen ja Söderholmin yhteinen tarina on vielä pitempi. Kaksikko nousi erittäin isoon osaan, kun HIFK voitti toistaiseksi viimeisen Suomen mestaruuden 2011.

Söderholm valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Peltonen, Mikael Granlund, Juha-Pekka Haataja ja Lennart Petrell tekivät tärkeitä maaleja.

Peltosen ja Söderholmin valmennukselliset tiet piti osua yhteen kahden vuoden takaisessa MM-turnauksessa, mutta silloin aikataulut tulivat esteeksi.

Nyt kalenterit loksahtivat kohdilleen ja Peltonen pääsi mukaan Saksan valmennustiimiin.

”Ville tuo kokemusta, rauhallisuutta ja viisautta. Mitä valmentaja voi muuta toivoakaan.”

Lukas Reichel juhli maalia Norjaa vastaan ketjukaveriensa kanssa.

Söderholm antoi Peltoselle ison työsaran. Entinen huippuhyökkääjä hoitaa ylivoimapelin valmennuksen ja peluuttaa otteluissa hyökkääjiä.

Peltosella, jos kellä, riittää näkemystä hyökkäyspeliin ja ratkaisutilanteisiin, vaikka pelaajana hän oli tunnollisista tunnollisin. Hyökkäämisessä hän loisti, mutta puolustamisestakaan ei jäänyt vajaaksi.

Kokemuksen ja rauhallisuuden lisäksi Söderholm kehuu Peltosen analyyttisyyttä.

”Ne ovat hänen parhaimmat avunsa ja hän pystyy aika usein tiivistämään tärkeimmät asiat. Siinä kokemus näkyy parhaiten.”

”Mulla on optimitilanne niistä valmentajista, joita minulla on ympärilläni.”

Saksan jääkiekko sai laajan näkyvyyden Pyeongchangin talviolympialaisissa vuonna 2018, kun joukkue eteni olympiafinaaliin ja oli muutaman minuutin päässä kullasta.

Söderholm ei ollut vielä silloin Saksan päävalmentaja, vaan tuli nykyiseen pestiinsä vasta olympialaisten jälkeen.

Kolme vuotta myöhemmin Söderholm näkee jonkin verran jälkiä ja merkkejä, jotka menestysturnaus toi saksalaiseen kiekkoiluun.

”Oltiinko ihan valmiita hyödyntämään kaikki siitä hopeasta, mutta kyllä siitä tosi paljon positiivista on tullut.”

Söderholm ottaa esimerkin. Saksalainen on alkanut uskoa itseensä. Mentaliteetti siihen, mihin pystytään ja mitä voidaan saavuttaa, on muuttunut.

”Pelaajat eivät hätkähdä, jos mennään turnaukseen ja sanotaan, että on mahdollisuuksia vaikka mihin. He myös uskovat siihen.”

Ehkä sekin on pientä heijastumaan hyvästä olympiavuodesta, että Saksan maajoukkue näyttää nuoremmalta ja jollain tapaa lupaavammalta kuin ennen.

Leijonia vastaan Söderholmin on taas saatava Saksan joukkue uskomaan voittoon, ja itseensä. Alkusarja on osoittanut uusien tuulien toimivan ja Leijonille on luvassa kuuma ilta myöhään lauantaina.

Suomi ja Saksa kohtaavat Riian MM-turnauksessa lauantaina kello 20.15. MTV3 ja C more näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.