Poikkeuksellinen lahjakkuus, kuvaili valmentaja.

Videolla jalan liikkeet ovat sähäkät, kosketus palloon pehmeä. Pikkupoika näyttää treenaavan kuin ammattiurheilija.

Yleisradion uutislähetys syyskuussa 2009 kertoi, että espanjalaisen FC Barcelonan kykyjenetsijät olivat kiinnostuneet vantaalaisesta Korson palloseuran pelurista, 8-vuotiaasta Oliver Antmanista

Pääsisi suoraan joukkueeseen, jos olisi espanjalainen, he kuulemma sanoivat.

Ylen juttu on nähtävillä Youtubessa:

Uutisjutussa valmentaja Pertti Kemppinen kertoi, että hänen tavoitteenaan on kehittää Antmanista Suomen Messi.

Ja sellainen Antmanista tulikin, tavallaan.

Oliver Antman vuonna 2011 HJK:n juniorien paidassa.

Oliver Antman, 19, vastaa puhelimeen Farumin kaupungista Tanskan Själlannista.

Barcelonaan Antman ei ole vielä päätynyt, mutta ammattilaispelaaja hänestä on tullut.

Päivän treenit ovat juuri ohi. Keskikenttäpelaaja Antman pelaa ammatikseen Tanskan pääsarjassa FC Nordsjællandin joukkueessa. Hän on ollut seurassa pian jo kolme vuotta, ja viime aikoina hän on päässyt yhä suurempaan rooliin joukkueessa. Takana on juuri neljä peliä avauksessa, ja Antman tuntee olonsa hyväksi.

”Olen todella innoissani, tämä on nuorelle pelaajalle tosi hyvä tilanne.”

Oliver Antman vuonna 2021.

Nuoria pelaajia FC Nordsjællandissa riittää. Joukkuetta on kutsuttu Euroopan nuorimmaksi, ja tanskalaisseuran tavoitteena onkin panostaa juuri nuoriin. Strategia on tuottanut Tanskan pääsarjassa myös menestystä. Joukkue eteni tällä kaudella ylempään loppusarjaan asti.

Tällä kaudella joukkue myös rikkoi oman ennätyksensä. Kun FC Nordsjælland voitti AGF:n kotonaan 2–0, voitto tuli kaikkien aikojen nuorimmalla joukkueella: avauksen keski-ikä oli 20 vuotta ja 20 päivää. Antman teki tuossa ottelussa maalin.

”Joukkue panostaa nuoriin, ja se on suurin syy, miksi päätin tulla tänne”, Antman sanoo.

”Pääsin 17-vuotiaana edustusjoukkueen rinkiin. Iällä ei ole täällä väliä. Pelaamme jatkuvasti isoja seuroja vastaan nuorilla pelaajilla ja taistelemme paikasta Euroopan kentillä.”

” ”Se on elämän ja kuoleman asia.”

Tanskan liiga on kovatasoinen eurooppalainen sarja ja tärkeä myös Suomen A-maajoukkueelle. Esimerkiksi nyt Kreikassa pelaava kapteeni Tim Sparv voitti useita mestaruuksia FC Midtjyllandin paidassa.

Tanskan jalkapallokulttuurin tuntemisesta on Suomelle hyötyä, sillä ensimmäinen vastustaja EM-kisoissa on juuri Tanska.

Miten pelissä käy, Oliver Antman?

”Haluatko rehellisen vastauksen?” Antman kysyy ja alkaa nauraa.

”No ei, uskon kyllä, että Suomella on tarpeeksi hyvä joukkue voittamaan kenet vain. Se on nähty ennenkin. Tanska on kuitenkin pirun kova joukkue.”

”Mutta sieltä löytyy paljon pelaajia, joiden kanssa olen pelannut täällä, eivätkä he niin ihmeellisiä olleet. Kyllä Suomen pitäisi hoitaa homma kotiin”, Antman jatkaa.

Antmanin mukaan pääsarjan taitotaso on Tanskassa selvästi kovempi kuin Suomessa. Taitavia pelaajia löytyy toki molemmista sarjoista, mutta ero on suoritusvarmuudessa:

”Suomessa pystytään varmasti tekemään samat asiat kuin täällä, mutta täällä noita asioita tehdään jatkuvasti. 90 minuuttia ilman virheitä.”

Suurin ero suomalaisessa ja tanskalaisessa jalkapallokulttuurissa on kuitenkin voiton nälkä, Antman sanoo. Kaikki pelaajat tahtovat aina voittaa, sekä peleissä että harjoituksissa.

”Se on elämän ja kuoleman asia.”

Tanskassa ihmiset myös suhtautuvat intohimoisemmin jalkapalloon, Antman kertoo. Normaalitilanteessa katsomoihin riittää väkeä.

” ”Elämä on ollut yhtä treenaamista ja jalkapalloa, joten kyllä siinä väkisin kehittyy.”

Tanskassa Antman on otettu hyvin vastaan. Hän saa pelata vahvuuksillaan ja häntä rohkaistaan siihen. Ja Antmanin vahvuus on se sama, josta valmentaja puhui jo yli kymmenen vuotta sitten: taito.

Siihen liittyen Antman onkin saanut joukkueessa lempinimen: The Finnish Messi.

”Onhan se ihan kiva, että kutsutaan suomalaiseksi Messiksi, en todellakaan pahastu siitä. Mutta on siihen vielä vähän matkaa. En ihan vielä ole Messin tasolla”, Antman sanoo.

Myös toista Tanskassa pelaavaa suomalaispelaajaa, Esbjerg fB:n Joni Kaukoa on kutsuttu maassa Suomen Messiksi, joten suomalaispelaajat ovat taitureiden maineessa.

Mutta Antmania on pidetty hänen koko uransa ajan poikkeuksellisen taitavana. Ja taitavana Antman pitää itseäänkin.

”Taitoni on oman pelini isoin apu ja vahvuus. Se on enemmän kuin riittävä, jotta pystyn pelaamaan itsevarmasti ja luottavaisesti täällä. Se saa minut myös erottumaan joukosta.”

Taito on kehittynyt kovalla työllä. Antman kertoo, että hänen äitinsä piti aikoinaan kirjaa siitä, miten paljon Antman harjoitteli 12–13-vuotiaana. Viikossa tunteja kertyi yli 50, läpi vuoden.

”Elämä on ollut yhtä treenaamista ja jalkapalloa, joten kyllä siinä väkisin kehittyy.”

Hänen taidoistaan on otettu paljon irti myös seuran markkinoinnissa, kuten käy ilmi joukkueen Twitter-tililtä:

Suoraan Antman puhuu myös tavoitteistaan.

Hän tähtää Euroopan huipulle. Valioliiga, Bundesliiga, La Liga. Euroopan top 5 -sarjat.

”Haluan päästä niin pitkällä kuin mahdollista. Ja ajattelen, että minulla on siihen kyllä kaikki ainekset.”

Myös maajoukkue on suuri haave, ja Antman ylistää Suomen joukkuetta historiallisesta kisapaikasta. Hän aikoo kannustaa Suomea ”ihan satasella”.

Toistaiseksi Antmania ei ole kutsuttu A-maajoukkueen mukaan, mutta peluri on mukana U21-joukkueessa.

”On tavoite ja unelma, että jonain päivänä pelaan A-maajoukkueessa. Jos kutsu tulee, olen valmis. Ja jos sitä ei vähään aikaan tule, sekin on ookoo. Sitten keskityn seurajoukkueeseen, ja olen entistä valmiimpi. Toivottavasti kutsu tulee ennemmin kuin myöhemmin.”

