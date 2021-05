New England Patriotsin vakoilujupakka vuodelta 2007 nousi uudelleen esille.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on liitetty 14 vuoden takaiseen urheiluskandaaliin.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump on liitetty NFL-seura New England Patriotsin 14 vuoden takaiseen vakoiluskandaaliin, kertoo The Washington Post -lehti.

Vakoiluskandaalissa Patriots yritti videoiden avulla vakoilla New York Jetsin puolustusvalmentajien käsimerkkejä vuonna 2007. Tämä on kiellettyä NFL:n säännöissä.

Jäätyään kiinni seura menetti ykköskierroksen varausoikeuden ja sai 250 000 dollarin sakot. Lisäksi valmentaja Bill Belichick sai 500 000 dollarin sakot, mikä on suurin NFL-valmentajan saama sakko.

Trumpin, joka tuolloin ei ollut presidentti, epäillään yrittäneen lopettaa vakoilututkinnan lahjontayrityksellä. Lahjottavana olisi ollut silloinen senaattori Arlen Specter, kertoo nyt Specterin poika Shanin Specter. Arlen Specter kuoli vuonna 2012.

Alun perin tapauksesta kertoi urheilusivusto ESPN, jonka mukaan Trumpin epäillään toimineen Patriotsin omistajan Robert Kraftin puolesta, kun hän tapasi Specterin vuonna 2008. Trumpin väitetään tarjonneen ”paljon rahaa Palm Beachissa”, jos Specter lopettaisi tutkinnan.

Charles Robbins, joka työskenteli pitkään senaattorin neuvonantajana, kertoi The Washington Postille, että hänen oletuksensa mukaan juuri Trump oli henkilö, joka yritti lahjoa Specterin.

”Hän [Arlen Specter] kertoi minulle, että se oli Trump”, Shanin Specter kertoo The Washington Postille.

Arlen Specter mainitsi lahjontayrityksestä muistelmissaan, mutta hän ei kertonut, kenestä oli kyse. Specter kirjoitti, että rahat ”eivät olisi voineet vähempää kiinnostaa”.

Shanin Specter työskentelee Pennsylvaniassa juristina, joka on erikoistunut henkilövahinkokysymyksiin ja lääketieteellisten väärinkäytösten tutkintaan.

Trumpin tiedottaja Jason Miller kiisti Trumpiin kohdistuneet epäilyt.

”Tämä on täyttä puppua. Meillä ei ole hajuakaan, mistä puhutte”, Miller vastasi The Washinton Postille.

Patriotsin edustajat eivät ole vastanneet The Washington Postille, mutta seuran tiedottaja kertoi ESPN:lle, että Trumpin pitkäaikainen ystävä Kraft ”ei koskaan pyytänyt Donald Trumpia puhumaan puolestaan Arlen Specterille”.