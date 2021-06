Kevin de Bruyne on malliesimerkki Belgian maajoukkueen ja pelaajien huimasta kehityksestä viime vuosina, mutta pystyykö hän pelaamaan EM-kisoissa?

Tällainen on Belgian ihme

Hannu Tihinen pelasi neljä menestyksekästä vuotta Anderlechtissa Belgiassa. Nyt hän kertoo, mikä tekee pienestä EU:n sydänmaasta maailman jalkapallomahdin, jonka vielä pienempi Suomi voi kukistaa.

Haastattelun lopuksi Hannu Tihinen manaa esiin Huuhkaja-nostalgian värjäämän kiehtovan näyn. On Suomen viimeinen lohkopeli EM-kisoissa Pietarissa. Vastaan asettuu Belgia. Tähän asti pelit ovat menneet niin, että Belgian on pakko voittaa.

”Siinä olisi meille fantastinen mahdollisuus ja herkullinen tilanne. Hakisimme 2–0 voiton kuten teimme Huuhkaja-ottelussa 2007 ja napattaisiin jatkopaikka niitten nenän edestä.”

Kyllä. Se olisi unelman täyttymys ja urheiluhunajaa makeimmillaan.

Olympiastadionin 14 vuoden takaisesta Belgia-ottelusta nimensä saaneet Huuhkajat pudottaisivat jatkopeleistä maailman rankingykkösen ja tekisivät samalla suomalaisen urheilun historiaa – jälleen kerran.

Mutta olisiko se mahdollista?

Vastauksen hakeminen alkaa huhtikuusta 2002, kun Suomen jalkapalloliiton nykyinen urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen on vielä nuori ammattijalkapalloilija. Hän on juuri siirtynyt norjalaisesta Viking Stavangerista Belgian mahtiseuraan Anderlechtiin 1,5 miljoonan euron siirtosummalla.

Ajankohta on otollinen sekä Tihiselle että Belgian jalkapallolle. Tihinen on 25-vuotiaana lähestymässä jalkapalloilijan parasta ikää, ja Belgia on alkanut uudistaa jalkapalloiluaan sen jälkeen, kun vuosituhannen vaihteessa omat EM-kotikisat ovat päättyneet ilkeään pettymykseen ja 1980-luvun kultaisen jalkapallosukupolven menestyskin on muistojen usvaa vain.

Hyvät otteet Norjassa Viking Stavangerissa ja lainapestillä Englannin Valioliigan West Hamissa ovat taanneet sen, että Tihiselle olisi ottajia muuallakin, mutta hän valitsee Anderlechtin – hyvistä syistä.

”Bryssel, kansainvälinen kaupunki. Anderlecht maansa huippuseura ja Belgian suurin seura, joka pelaa Euro-cupeissa aina.”

”Heti kun stadionille menee seuran arvokkuuden tuntee. Suuruus näkyy myös kaduilla. Faneja on paljon ja nopeasti huomaa, kuinka iso asia seura Belgiassa on”, Tihinen kertoo.

” ”Se oli fantastinen paikka olla ja elää.”

Hannu Tihinen

Tihinen sopeutuu seuraan hyvin. Hän pääsee pelaamaan jatkuvasti ja nousee joukkueen kapteenistoon ruotsalaisen seuraikonin Per Zetterbergin varakapteeniksi. Hän on voittamassa Belgian mestaruuden kahdesti ja pelaa Mestarien liigaa joka vuosi. Brysselissä syntyvät myös Tihisen vanhimmat pojat Nooa ja Antton.

Hienoimpia asioita, joita Tihinen pääsee Anderlechtissa kokemaan on aito ja välitön kansainvälisyys.

”Jos oli halua, motivaatiota ja mielenkiintoa, niin pystyi tutustumaan moniin eri kulttuureihin. Meillä oli joukkueissa 13:n tai 14:n eri maan ja kulttuurin edustajia Australiasta Norsunluurannikolle, Burkina Fasoon, Koreaan, Ruotsiin – mihin tahansa. Kun meni pukukoppiin, niin pystyi puhumaan englantia, ruotsia, ranskaa, Norsunluurannikon djulaa tai flaamia.”

”Se oli fantastinen paikka olla ja elää.”

Belgialaiset ovat intohimoista mutta toisinaan eripuraista jalkapallokansaa, jota maajoukkueen menestys yhdistää.

”Ranskan- ja flaaminkielisten välillä on ollut kieli- ja näkemyseroja ihan parlamenttia myöten, mutta kun menestystä on tullut, jalkapallo on kerännyt ihmisiä yhteen ja yhtenäistänyt koko maata ja yhteiskuntaa”, Tihinen sanoo.

2000-luvun alkupuolella maajoukkueen tilanne ei ole häävi. Alkaa kehitystyö, jonka seurausta nykyinen maailman rankingin ykköstilakin on.

”Belgia on ollut käytännössä viimeiset 10 vuotta Fifa-rankingissa Top 3 -sijoilla ja ykkösenäkin isoimman osan ajasta. Se on todella kova suoritus”, Tihinen sanoo.

Menestyksen avaintekijöitä on systemaattinen ja hyvin suunniteltu yhteistyö liiton ja seurojen kesken sekä seurojen sisällä junioriakatemian ja liigajoukkueen kesken.

Belgialaiset seurat luottavat omiin kasvatteihinsa ja nostavat rohkeasti nuoria alle 20-vuotiaita pelaajia liigajoukkueisiin ja antavat heille peliaikaa.

”Se on tärkeimpiä tekijöitä kokonaisuudessa”, Tihinen sanoo.

” ”Rohkeus ja nälkä lähteä tavoittelemaan ammattilaisuutta on Belgiassa suurempi kuin Suomessa.”

Jérémy Doku Belgian maajoukkueen lehdistötilaisuudessa kesäkuun alussa.

”Kun katsoo Anderlechtista lähteneitä Belgian maajoukkuepelaajia, kuten Romelu Lukakua, 28, Jérémy Dokua, 19 ja Youri Tielemansia, 24, niin näkee, että seurassa yhteistyö akatemian ja edustusjoukkueen kanssa toimii. He ovat esimerkkejä vahvasta toimintamallista, joka tuottaa hyviä pelaajia, joita uskalletaan nostaa rohkeasti edustusjoukkueeseen.”

Kun valmennus on hoidettu hyvin, pelaaja saa edustusjoukkueen peleissä itseluottamusta ja hänen arvonsa nousee.

Pelaajakaupoissa omat juniorit tuovat seuraan ja koko belgialaiseen jalkapalloiluun pääomaa, jota voidaan käyttää edelleen valmennus- ja pelaajakehitystyöhön.

Esimerkiksi Ranskan liigan Rennes maksoi viime vuonna Jérémy Dokusta Anderlechtille 26 miljoona euroa ja Monaco Youri Tielemansista saman verran vuonna 2017.

Ylikansallisessa jalkapallomaailmassa Belgia on kyennyt pitämään huolta junioreistaan ja kehittämään ja kasvattamaan omaa pelaajatuotantoaan. Tihisen mukaan se on suuri onnistuminen.

”Anderlechtin akatemiajohtaja Jean Kindermans on tehnyt työtä, joka tunnetaan jo koko Euroopan mittakaavassakin”, hän kehuu.

Youri Tielemans Belgian maajoukkueen harjoituksissa kesäkuun alussa Tubizessa Belgiassa.

Tihisen mukaan suurin ero Suomen ja Belgian välillä liittyy jalkapallon asemaan ja arvostukseen yhteiskunnassa.

”Jos meillä on 16-vuotias suhteellisen lahjakas pelaaja Suomessa ja samassa asemassa oleva pelaaja Belgiassa, niin kodin, koulun, seuran, valmentajan ja muun toimintaympäristön rohkeus ja nälkä lähteä tavoittelemaan ammattilaisuutta on Belgiassa suurempi kuin Suomessa. Siinä on iso ero”, Tihinen vertaa.

Belgiassa jalkapallo nähdään varteenotettavana koulutus- ja uravaihtoehtona useammin kuin Suomessa. Maan liiga ja ammattilaisseurat akatemioineen tarjoavat myös paremmat mahdollisuudet haaveiden elättämiseen ja tavoitteiden toteuttamiseen.

”Suomessakin jalkapalloliitto on nyt huomattavasti lähempänä seuroja kuin aiemmin. Esimerkiksi valmentajakoulutuksen sisällöt on rakennettu yhteistyössä eri tahojen kanssa ja seurat ovat olleet siinä vahvasti mukana”, Tihinen sanoo.

Belgiassa jalkapalloilun seuratoiminnan, koulutuksen ja yhteiskunnan yhteen nivoutumisella on pitkä historia.

Belgia on tiettävästi manner-Euroopan ensimmäinen maa, jossa pelattiin joukkueisiin perustuvaa seuratason jalkapalloa.

Ensimmäiset edes etäisesti nykyistä seurafutista muistuttavat ottelut käytiin Mellen kylässä Itä-Flanderissa vuonna 1863, kun irlantilainen opiskelija Cyril B. Morrogh oli tuonut nahkapallon josefittien ylläpitämään kouluun.

Belgian jozefitit olivat, ja ovat edelleen, roomalaiskatolinen seurakunta, joka keskittyy kristilliseen nuorisokoulutukseen. 1800-luvun lopun hengellisyydestä ja puistokenttien polvihousupeleistä on kuitenkin taittunut monivaiheinen aikamatka nykyhetkeen ja siihen tehokkaaseen pelitapaan, jota Belgian maajoukkue, Punaiset paholaiset, edustaa.

”Sen jälkeen kun Belgia hävisi MM-välierässä Ranskalle 2018, joukkue on pelannut 30 peliä. Niistä tasapelejä on neljä, tappiota kaksi ja voittoja 24”, Tihinen laskee.

”Maalierokin on massiivinen, kun tehtyjä maaleja on lähes 90 ja päästettyjä parikymmentä.”

” ”On erittäin hyvä, ettei hän ole flaamin- eikä ranskankieliseltä alueelta.”

Belgian valmentaja Roberto Martinez.

Nykyisellä Belgian maajoukkueella on vahva, päävalmentaja Roberto Martínezin luoma pelitapa, joka perustuu ottelun tilanteiden mukaan nopeasti muuntuvaan pelijärjestelmään.

Tihisen mukaan Belgian vahvuus on yhtenäisyydessä, jonka Martínez on onnistunut joukkueeseen luomaan.

Martínez tuli Belgian valmentajaksi 2016 sopivasti systeemin ulkopuolelta. Hän on syntyisin Balaguerista Kataloniasta Espanjasta, mutta peli- ja valmennusuransa hän on tehnyt Brittein saarilla. Ennen Belgian maajoukkuetta hän valmensi Evertonia Englannin Valioliigassa.

”Hän on optimaalinen päävalmentaja Belgialle. Hän ymmärtää brittifutista ja eteläeurooppalaista jalkapalloa. On erittäin hyvä, ettei hän ole flaamin- eikä ranskankieliseltä alueelta ja on ehkä siksi pystynyt yhdistämään kokonaisuutta”, Tihinen sanoo.

Martínezin suosimassa ryhmityksessä on puolustuslinjassa kolme topparia, keskikentällä kaksi alempaa ja kaksi ylempää pelaaja, kaksi laitapelaajaa ja kärkipelaaja.

Paperilla ryhmitys kirjoitetaan muotoon 3–2–4–1. Mutta esimerkiksi Kansojen liigan otteluissa viime vuonna Belgia muuntautui puolustaessaan vaivattomasti muotoihin 5–4–1 tai 5–3–2.

Pelaajien henkilökohtaiset tekniset taidot kuten pallonhallinta ja potkutekniikka ovat huippuluokkaa. He ovat nopeita ja vahvoja, pystyvät peliä eteenpäin vieviin ratkaisuihin pienessä tilassa, lukevat pelin muuttuvia tilanteita nopeasti ja reagoivat niihin.

”Belgian hyökkäys on todella vahva. Heillä on fiksuja keskikenttäpelaajia, jotka jakelevat hyviä palloja hyökkääjille. Se tekee heistä erinomaisen joukkueen”, Tihinen sanoo.

Maalivahti Thibaut Courtois, keskikentän Axel Witsel ja Youri Tielemans sekä hyökkääjät Dries Mertens ja Romelu Lukaku ovat kaikki maailmanluokan pelaajia pelipaikoillaan. Eikä Kevin de Bruynea ole vielä tässä tekstissä edes mainittu.

” ”Luut kun murtuu kasvoista, tiedän, että kestää jonkun aikaa toipua siitä.”

Kevin de Bruynen pelaaminen EM-turnauksessa Suomea vastaan on vielä epävarmaa.

Mestarien liigan loppuottelussa tyrmäävän kolarin kokenut de Bruyne on yksi maailman tämän hetken parhaista jalkapalloilijoista. Hän on Genkissä oppinsa saanut ja Pep Guardiolan valmentamassa Manchester Cityssä hioutunut prototyyppinen esimerkki nykyaikaisesta hyökkäävästä keskikenttäpelaajasta

Belgiassa jännitetäänkin nyt, millaisessa kisakunnossa heidän paras pelaajansa todella on.

Mestarien liigan loppuottelussa de Bruynen nenä ja vasemman silmäkuopan luu murtuivat yhteentörmäyksessä Chelsean topparin Antonio Rüdigerin kanssa .

De Bruyne itse kertoi, ettei hänellä ole suurta hätää, mutta Hannu Tihinen kehottaa suhtautumaan varauksella tähtipelaajan loukkaantumisesta annettuihin tietoihin.

” ”Murtuman jälkeen tunne on epävarma, koska ei sellaista halua kokea uudestaan.”

Tihinen tietää oikein hyvin, miltä tuntuu, kun nenä murtuu ja poskiluut rutisevat, ja millaista on palata kentälle ja pelata kasvoja suojaavan maskin kanssa.

”Luut kun murtuu kasvoista, tiedän, että kestää jonkun aikaa toipua siitä”, Tihinen sanoo.

”Minulta on murtunut pelitilanteessa kaksi kertaa nenäluu ja kerran poskiluu.”

Tihisen poskiluu murtui, kun hän pelasi viimeistä otteluaan Viking Stavangerin riveissä Norjassa. Vastustajan kyynärpää osui puskutilanteessa Tihisen kasvoihin ja sitten tarvittiinkin ambulanssia.

”Poskiluuta ei lopulta leikattu. Hiukan se vaivasi syödessä vielä muutamia vuosia sen jälkeen, mutta nyt se on kunnossa.”

Ensimmäinen nenäluun murtuma tuli Sveitsin liigan ottelussa FC Baselia vastaan, kun Tihinen pelasi FC Zürichissä.

”Nenä meni poskelle – tällä tavoin konkreettisesti”, Tihinen näyttää ja rutistaa etähaastattelussa tietokoneen ruudulla nenänpäätään poskea kohti.

”Sain heti seuraavana päivänä Zürichissä erittäin hyvän hoidon, ja kiitos laadukkaan operaation, nyt nenäni on erittäin kaunis ja söpö”, hän virnistää.

Kentälle Tihinen palasi kasvomaski suojanaan reilut kaksi viikkoa vamman jälkeen.

”Fiilis ei ollut kiva, vaikka tein sillä maskilla maalinkin heti eka ottelussa Sionia vastaan. Murtuman jälkeen tunne on epävarma, koska ei sellaista halua kokea uudestaan.”

Murtumien laadusta ja hoidon onnistumisesta riippuen sama odottanee de Bruyneakin.

”Jos hän haluaa nopealla aikataululla pelaamaan, niin kasvomaskin kanssa hän sen joutuu todennäköisesti tekemään”, Tihinen toteaa.

” ”Kun belgialaiset toimittajat kysyvät, onko teillä mitään saumaa, niin totean erittäin mielelläni – kyllä.”

Entä Huuhkajien mahdollisuudet? Käykö jutun alussa esitetty Tihisen haave toteen? Kaatuuko Belgia?

Tihinen kuvaa ottelun lähtökohtia seuraavalla esimerkillä.

”Belgian maajoukkueen pelaajien tämänhetkinen yhteisarvo on Transfermarktin mukaan vajaat 700 miljoonaa euroa. Pelkästään Youri Tielemansin arvo on 55 miljoonaa, kun koko Suomen joukkue maksaa alle 50 miljoonaa euroa.”

Lisäksi belgialaisten seurojen ja sarjojen budjetit ovat suomalaisiin verrattuna omaa luokkaansa. Televisioyhtiö Eleven Sports maksaa vuosina 2020–2025 Belgian A ja B divisioonien sekä naisten liigan televisiointioikeuksista yli 100 miljoonaa euroa kaudessa.

Mutta päävalmentaja Markku Kanervan rakentama, työmoraaliltaan kova ja tiimityöhön luottava Huuhkajat on tiukasti puolustava ja myös maalintekoon kykenevä joukkue, Tihinen huomauttaa.

”Viime peleissään Belgia on päästänyt maaleja esimerkiksi Tšekkiä, Walesia ja toista Suomen lohkovastustajaa Tanskaa vastaan. Belgian puolustuspelissä on heikkouksia, joita Suomi voi EM-ottelussa hyödyntää”, Tihinen sanoo ja jatkaa:

”Kun belgialaiset toimittajat kysyvät, onko teillä mitään saumaa, niin totean erittäin mielelläni – kyllä.”

”Muistutan heitä voitokkaasta Huuhkajien syntyottelusta kesäkuun 6:ntena 2007.”

”Meillä oli ottelussa tukenamme Bubi-huuhkaja, joka keskeytti matsin vajaaksi kymmeneksi minuutiksi istuttuaan sekä Belgian että Suomen maajoukkueen maalin päällä. Ja vaikka Bubi ei todennäköisesti ole tukenamme Pietarissa kesäkuun 21. päivänä, nykyisellä joukkueellamme on kyky kaataa myös isoja futismaita.”

”Me olemme viheliäinen joukkue voitettavaksi – kenelle tahansa.”

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu