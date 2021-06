Venäjän maajoukkueen suurin tähti, hyökkääjä Artjom Dzjuba on iso mies. Tiedot hänen pituudestaan vaihtelevat 194–197 senttimetriin. Painosta ei juuri puhuta, mutta lihasta lienee sopivasti.

Vaihtelevien mittojen lisäksi Dzjuban, 32, järkälemäiseen henkilökuvaan sopii, että Googlen ja sosiaalisen median maailmassa Venäjän maajoukkueen ja Pietarin Zenitin kapteeni tunnetaan etunimillä Artjom ja Artem ja sukunimillä Dzjuba ja Dzyuba translitteroinnista ja kielialueesta riippuen.

Eivätkä kaksinaisuudet Dzjuban kohdalla tähän lopu.

Repaleista äijäkieltä harrastava Dzjuba on paitsi huippujalkapalloilija myös maineeltaan omintakeinen jättiläinen.

Kun Zenit varmisti toukokuun alussa kolmannen perättäisen Venäjän mestaruutensa, Dzjuba pukeutui voitonjuhliin ja joukkuekuvaan rääväsuiseksi mutta sydämeltään puhtaaksi supersankariksi Deadpooliksi ja riemuitsi sosiaalisessa mediassa estoitta, kun elokuvissa Deadpoolia esittävä Hollywood-tähti Ryan Reynolds noteerasi hänen tempauksensa.

”Tuplavoitto meille tänään, Ryan Reynolds tykkäsi twiitistämme.”

” ”Deadpoolissa parasta on hänen kykynsä regeneraatioon.”

Artjom Dzjuba kantaa maajoukkueessa ja Zenitissä kapteeninnauhaa.

Puolta vuotta aiemmin Dzjuban tunnelmat olivat synkät. Syynä oli verkossa julkaistu yksityisyyttä loukkaava video, jonka sisältöä ei ole tässä syytä toistaa. Tarkkaan ei tiedetä, miten se oli julkiseksi päätynyt, mutta ilmeisesti kyse oli törkeästä ja tarkoituksellisesta häpäisy-yrityksestä.

Tammikuussa uutistoimisto Tass kertoi, että Dzjuba oli saanut koronatartunnan. Siitä huolimatta hän takoi kevään aikana Zenitin paidassa tukun maaleja, ja seura vei jälleen Venäjän mestaruuden.

Supersankariasuun pukeutunut Dzjuba totesi mestaruusjuhlien huumassa The Moscow Timesin mukaan:

”Deadpoolissa parasta on hänen kykynsä regeneraatioon.”

Regeneraatiolla tarkoitetaan kykyä kasvattaa uutta kudosta ja esimerkiksi menetetyn raajan uudelleen kasvamista – toisin sanoen: elvyttävää uusiutumista.

”[Deadpool] on kuin minä”, Dzjuba jatkoi vertaustaan.

” Jääkiekkotermein Dzjuba pelasi yli piste per ottelu keskiarvolla.

Artjom Dzjuba laukoi kohti Turkin maalia Kansojen liigan ottelussa viime syksynä.

Deadpool tai ei, Zenitille ja Venäjälle heidän kapteeninsa on arvokas pelaaja, huippuhyökkääjä ja maajoukkueen hyökkäyspelin kenties tärkein tekijä, kuten jo Venäjän MM-kisoissa 2018 nähtiin.

Päättyneellä kaudella Dzjuba pelasi Venäjän liigassa 27 ottelua, teki niissä 20 ja syötti kahdeksan maalia, pelaajien markkina-arvoja mittaava ja tilastoja julkaiseva Transfermarkt-sivusto kertoo.

Jääkiekkotermein Dzjuba pelasi yli piste per ottelu -keskiarvolla, eli tahdilla, johon harva pelaaja jalkapallosarjoissa kykenee.

Maajoukkueessa hän oli tätä kirjoitettaessa ehtinyt pelata 51 ottelua, tehdä 29 ja syöttää 15 maalia, mutta jutun julkaisupäivään mennessä pelatut maaottelut ovat saattaneet muuttaa tilastoa.

Viimeistään EM-kisoissa Dzjubasta voi tulla Venäjän maajoukkueen kaikkien aikojen eniten maaleja tehnyt pelaaja, sillä jo uransa lopettaneella Aleksandr Kerzakovilla on tilillään 30 maaottelumaalia.

Jo mainittujen Zenitin kolmen mestaruuden lisäksi Dzjuba on voittanut kahdesti Venäjän maalikuninkuuden ja valittu kahdesti vuoden pelaajaksi. Etenkin vuoden 2018 pelaajapalkintoon vaikuttivat suuresti hänen otteensa jalkapallon MM-kotikisoissa.

” Huuhkajat joutuvat miettimään tarkkaan, miten Dzjuba pidetään pelin ulkopuolella.

Artjom Dzjuba on vaikea pideltävä maalin edustalla.

Venäjän maajoukkue pyrkii ottamaan erikoistilanteissa kaiken irti Dzjuban järkälemäisestä olemuksesta ja pääpelitaidoista.

Isoksi mieheksi Dzjuba liikkuu välillä yllättävän vikkelästi ja kykenee taitojensa ja voimiensa avulla suojaamaan palloa todella hyvin. Kohdepelaajana hyökkäyksen kärjessä hän on Euroopan parhaita.

Dzjuban kyky pitää palloa hallussaan ylimpänä pelaajana vastustajan puolustusalueella antaa Venäjän muille pelaajille aikaa nousta mukaan hyökkäyksiin ja mahdollistaa sen, että Venäjä pystyy rakentamaan vaarallisia tilanteita lähempänä vastustajan maalia.

Vastustajan maalin edustalla Dzjuba on erikoistilanteissa useimmiten kentän vaarallisin pelaaja ja oman maalinsa edustalla paras puolustaja. Pääpelitilanteissa hän voittaa merkittävän osan kaksinkamppailuista toppareita vastaan.

Suomelle Venäjä on ollut jalkapalloilussa aina vaikea vastustaja. Vuodesta 1990 lähtien pelejä on ollut Venäjää vastaan neljä. Suomi on hävinnyt ne kaikki maalisuhteella 1–15.

Tällä vuosituhannella Suomi on pelannut Venäjää vastaan kaksi MM-karsintaottelua vuosina 2008 ja 2009. Venäjä oli molemmissa parempi 3–0.

EM-kisoissa Venäjää vastaan Huuhkajat joutuvat miettimään tarkkaan, miten Dzjuba pidetään pelin ulkopuolella, ettei vaarallisia tilanteita pääse omalle maalille syntymään.

Jos Huuhkajat onnistuvat, niin Pietarin jalkapallostadionista voi tulla 16. kesäkuuta Venäjälle ja Artjom Dzjuballe dead pool, kuolon allikko.

Lähteet: The Moscow Times, Tass, Transfermarkt.com ja Spielverlagerung.com

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu