Jaakko Hänninen on mukana etappikilpailussa, jossa hänen joukkueensa hakee kokoonpanoa Ranskan ympäriajoon

Ammattipyöräilijä Jaakko Hänninen ajoi viime kaudella uransa ensimmäisen grand tourin eli kolmeviikkoisen ympäriajon, kun ruokolahtelainen oli mukana pandemian takia toukokuulta syksyyn siirretyssä Giro d’Italiassa.

Tämän vuoden Giro eli Italian ympäriajo huipentuu sunnuntaina, mutta grand toureista Hännisen alustavassa kilpailuohjelmassa on HS:n tietojen mukaan syyskesällä ajettava La Vuelta eli Espanjan ympäriajo.

Sunnuntaista alkaen Hänninen on mukana ranskalaisen joukkueensa AG2R Citroen Teamin kokoonpanossa, joka kilpailee Critérium du Dauphinéssa.

Tämä kahdeksan etapin kilpailu ajetaan Ranskassa nyt 73. kerran. Kyseessä on jälleen monille pyöräilijöille valmistava kilpailu Ranskan ympäriajoon.

Jotkut joukkueet, kuten AG2R Citroen Team, hakevat vielä lopullista miehistöä Touriin, joka alkaa Tokion olympialaisten takia viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 26. kesäkuuta.

Viime maanantaina Hänninen sijoittui lupaavasti kymmenenneksi Ranskassa ajetussa yhden päivän Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes -kilpailussa.

”Edellinen kilpailuni Mercan Tour osoitti, että harjoitukset ovat tarttuneet hyvin. Voin lähteä luottavaisin mielin kilpailuun. Osa reiteistä on minulle tuttua viimeisten vuosien ajalta”, Hänninen sanoi suomalaisen seuransa TWD-Länkenin tiedotteessa.

Dauphine on Hänniselle ensimmäinen Ranskassa ajettava korkeimman tason eli World tourin etappikisa.

”Tämä on kaikille ranskalaisille joukkueille tärkeä kilpailu. Meillä on mukana hyvä joukkue, ja meillä on hyviä mahdollisuuksia tuloksentekoon niin yksittäisillä etapeilla kuin kokonaiskilpailussakin”, Hänninen sanoi.