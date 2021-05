Myös Toni Kuusela ja Topias Laine ylittivät 80 metriä Vantaalla.

Kaksinkertainen Suomen mestari Lassi Etelätalo voitti lauantaina Vantaalla kotimaan keihäskisojen perinteikkään avauksen Kultainen keihäs -kilpailun. Etelätalo starttasi olympiakesään tuloksella 81,28.

Myös Toni Kuusela ja Topias Laine pääsivät yli 80 metrin. Kuusela heitti 80,65 ja ensi kertaa urallaan 80 metriä ylittänyt Laine 80,17. Kaksikon eteen kiilasi kuitenkin Etelä-Afrikan Rocco van Rooyen tuloksella 80,73.

Turkin leiriltä kotiutunut Etelätalo heitti kilpailussa lupaavan tasaisesti, sillä sarjassa oli kaksi yli 81-metristä ja kolme yli 79 metrin tulosta.

”Se oli sellaista perustekemistä. Kun sarja on noin tasainen, se tarkoittaa, ettei sieltä tullut huippuonnistumista. Olisin toivonut muutaman metrin lisää”, Etelätalo kertoi Urheiluliiton nettisivuilla.

”Tiesin, että olen hyvässä kunnossa, mutta vielä tähän kisaan se ei ihan realisoitunut.”

Tulos enteilee hyvää kesää, sillä Etelätalon tapana on heittää pitkiä kaaria loppukesästä. Hän on onnistunut hienosti myös arvokisoissa: ensimmäisellä yrityksellä tuli neljäs sija 2014 EM-kisoissa ja toisella kertaa neljäs sija 2019 MM-kisoista.

Kuusela oli yli 80 metrin kunnossa jo helmi-maaliskuussa, kun hän lähetti keihään yli 80 metriin ensin hallikisoissa ja myöhemmin kahdessa leirikilpailussa Etelä-Afrikassa.

Kuusela odotti Etelätalon tapaan Vantaan kilpailusta hieman parempaa.

”Ei vain aina onnistu. Meni ohi odotusten. Minulla on monesti kisassa heitto erilaista kuin harjoituksissa, mutta ei tämä mikään maailmanloppu ole. Tässä on pitkä kesä edessä”, Kuusela sanoi.

Etelätalo ja Kuusela kilpailevat seuraavan kerran Paavo Nurmen kisoissa Turussa 8. kesäkuuta.

Toisen polven keihäsmies Laine, 19, saavutti 80 metrin ylityksen lisäksi perheen ennätyksen. Valmentajaisä Ykin ennätys 79,70 ylittyi lähes puolella metrillä.

”Olen koko talven tiennyt, että kunto on kohdallaan. Kesän pari ensimmäistä kilpailua olen taistellut keihään asennon kanssa, mutta nyt tuntui, että se löytyi”, Topias Laine iloitsi.

”Tässä kilpailussa oli aluksi hankaluuksia vauhdin kanssa, kun täällä on niukasti tilaa. Siksi vauhdin kanssa piti vähän kikkailla.”

Laine aloitti kilpailun vaisusti, mutta paransi lähes heitto heitolta. Ennätys syntyi viimeisellä yrityksellä.

”Sain parannettua heittoa askel kerrallaan. Viides heitto olisi ollut hyvä, mutta keihään perä osui rataan. Olen aiemminkin tällä kaudella heittänyt parhaani viimeisellä, joten luotin, että se tulee sieltä nytkin”, Laine jatkoi.

Laine on menestynyt hyvin juniorisarjoissa. Nuorten sarjat on nyt jätetty, joten kasikymppinen oli tärkeä etappi "äijissä".

”Tämä merkitsee aika paljon. 80 metriä on tässä lajissa maaginen raja. Se on raja, jota on metsästetty, ja se on siinä kuumotellut, mutta nyt iso rajapyykki on rikottu. Mutta vielä on varaa parantaa, kun saa kovemman vauhdin”, äärinopea Laine arveli.

Ennätystään Laine kohensi lähes kaksi metriä.

Vantaa: Kultainen keihäs -kilpailu:

Miehet:

Keihäs: 1) Lassi Etelätalo JoKa 81,28, 2) Rocco van Rooyen Etelä-Afrikka 80,73, 3) Toni Kuusela KuortKu 80,65, 4) Topias Laine HKV 80,17, 5) Toni Keränen LimingNm 76,13, 6) Jarmo Marttila KälvTa 75,79, 7) Teemu Narvi KankaanpSL 74,41, 8) Tino Mäkelä PyhäselUr 73,10.

100 m: 1) Roope Saarinen ViipU 10,44 (kkk), 2) Riku Illukka VantSa 10,49, 3) Oskari Lehtonen NurmijYu 10,51, 4) Ville Myllymäki KankaanpSl 10,73.

Naiset:

Keihäs: 1) Anni-Linnea Alanen VaasVa 57,11 (kkk), 2) Jenni Kangas LahdA 56,20, 3) Jatta-Mari Jääskeläinen TurUL 56,08, 4) Vivian Suominen HIFK 54,64, 5) Saara Lipsanen LappeenrUM 54,05, 6) Elina Kinnunen UudenkK 52,51, 7) Julia Valtanen RaumU 51,72, 8) Sanna Erkkola TurUL 51,59.

100 m: 1) Anniina Kortetmaa JyvKU 11,54, 2) Johanna Kylmänen RaisKu 11,76, 3) Anna Pursiainen EspTa 11,77, 4) Elisabet Salmela VeitsilKv 11,88.