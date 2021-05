Tuchel tapasi Chelsean omistajan Roman Abramovitshin ensimmäisen kerran Mestarien liigan finaalin jälkeen.

Jürgen Klopp, Hansi Flick ja Thomas Tuchel. Kolme tuoreinta jalkapallon miesten Mestarien liigan voittajapäävalmentajaa tulee Saksasta.

Tuchel liittyi joukkoon myöhään lauantai-iltana, kun hän johdatti lontoolaisjoukkue Chelsean Mestarien liigan voittoon. Chelsea kukisti loppuottelussa Manchester Cityn maalein 1–0.

Tuchelin virittämä moottori oli pitkälti saksalaisvalmisteinen. Kai Havertz teki voittomaalin ja ruokki moneen maalintekopaikkaan maanmiehensä Timo Wernerin.

Alakerrassa kunnostautui jykevä toppari Antonio Rüdiger, joka ranskalaisen keskikenttämiehen N'Golo Kanten ja senegalilaisen maalivahdin Edouard Mendyn kanssa kuului Chelsean taisteluasenteen ilmentymiin.

Vasta 21-vuotias maalintekijä Kai Havertz ja Timo Werner olivat Chelsean avainpelaajia.

Chelsealle Mestarien liigan voitto on seurahistorian toinen. Edellisen se saavutti 2012 kukistaessaan loppuottelussa Bayern Münchenin.

Viime vuonna Bayern oli kompastuskivi Tuchelille, jonka valmentama Paris Saint-Germain taipui loppuottelussa Bayernille.

Tuchel otti Chelsean vastuulleen tammikuussa ja johdatti loppuotteluun. Loppukiri Englannin Valioliigassa takasi jo paikan Mestarien liigaan ensi kaudeksi.

Chelsea tuli otteluun sähäkästi ja loi tilanteita Wernerin ja Havertzin johdolla. Nopea Werner repi juoksuillaan hajalle Cityn alakertaa, ja Havertz toimitti palloja hänelle.

Werner tuhri muutaman maalintekopaikan, joista yksi painui suoraan City-maalivahti Edersonin syliin ja toinen sivuverkkoon.

City tyytyi vastaiskuihin Chelsean yritysten jälkeen, mutta ei saanut yllätettyä Chelsean maalivahtia Mendyä.

Manchesterilaisilta muun muassa Kevin De Bruyne ja Phil Foden kunnostautuivat hyökkäyspelissä, mutta Mendy ja Rüdiger katkoivat maalintekoaikeet.

Chelsea koki takaiskun avausjakson loppupuolella, kun toppari Thiago Silva joutui jättämään viheriön loukkaantumisen takia. Andreas Christensen otti Silvan paikan.

Pian vaihdon jälkeen Havertz sai palkinnon työstään, kun hän nappasi pallon, ohitti Edersonin ja viimeisteli avausosuman tyhjään maaliin.

Havertzista tuli ensimmäinen Mestarien liigan loppuottelussa maalinteossa onnistunut saksalainen sitten vuoden 2013, jolloin Ilkay Gündogan rokotti Bayernia.

Tuolloin Dortmundia edustanut Gündogan hävisi. Samoin kävi nyt kahdeksan vuotta myöhemmin, kun Chelsea sai pidettyä kurissa Cityn keskikenttämiehen.

Toisella jaksolla Cityn takaa-ajoyritys hankaloitui, kun De Bruyne loukkaantui yhteentörmäyksessä Rüdigerin kanssa.

Chelsean voittomaalin syöttänyt Mason Mount luonnehti joukkuettaan maailman parhaaksi. Mountin pystysyöttö vapautti Havertzin tekemään 1–0-maalin.

”Olemme loppuottelussa ja voitamme sen. Tämä on niin erityinen asia. En osaa pukea sitä sanoiksi. Se on mahdotonta. Olen pelannut kahdesti aiemmin loppuottelussa Chelsean kanssa, ja hävisimme ne molemmat. Tämä on se, mistä olen unelmoinut, mestaruuden voittamisesta Chelsean kanssa”, Mount sanoi BBC:n mukaan.

”Olemme pelanneet kovia joukkueita vastaan päästäksemme loppuun asti Mestarien liigassa. Tällä hetkellä olemme maailman paras joukkue. Sitä ei voi ottaa meiltä pois”, Mount jatkoi.

Maalintekijä Havertz siirtyi Chelseaan viime kesänä Bayer Leverkusenista. Saksalaisen otteet ovat ailahdelleet, ja hänen kuntoutumisensa koronavirustartunnan jälkeen on kestänyt.

”Olen odottanut tätä hetkeä viisitoista vuotta, ja nyt se on tullut”, Havertz riemuitsi.

Tuchel hävisi viime vuonna Mestarien liigan loppuottelun PSG:n luotsina Bayern Münchenille. Hän korvasi tammikuussa Frank Lampardin Chelsean valmentajana ja johti lauantain loppuottelussa Chelseaa vasta 30. ottelussa.

”Tämän jakaminen kaikkien kanssa on uskomatonta. Me teimme sen. Vau. En tiedä miltä minusta pitäisi tuntua. Olen erittäin kiitollinen, että pääsin toisen kerran loppuotteluun. Se tuntui toisenlaiselta”, Tuchel selvitteli.

Tuchel sai Chelseaan saapuessaan vain 18 kuukauden mittaisen sopimuksen ja tapasi seuran omistavan venäläismiljardööri Roman Abramovitshin ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti vasta finaalipelin jälkeen.

”Ehkä saan nyt uuden sopimuksen. Puhuin Romanin kanssa juuri, ja se oli paras hetki ensimmäiselle tapaamiselle tai ehkä huonoin hetki. Ehkä tämä voi vain mennä huonompaan suuntaan tästä”, Tuchel sanaili.